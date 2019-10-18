Bonet İtalyan tatlısı nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven, İtalya, Piemonte mutfağından bir tarif hazırladı!

İtalya’nın Kuzey batısındaki zengin yemek kültürüne sahip Piemonte bölgesine ait geleneksel lezzetlerden biri olan ‘’Bonet'' ''Krem Karamel''e benzeyen dokusundan dolayı kaşık tatlısı olarak tabir ediliyor. “Krem caramel”den farklı olarak kakao ve acı badem kurabiyesi ilave ediliyor. Acı badem aromasının ön planda olduğu leziz tatlıyı tek porsiyonluk kalıplarda veya benim yaptığım gibi dikdörtgen baton kalıpta yapabilirsiniz. İştah açıcı görüntüsüyle de davet sofralarına yemek sonrası tatlısı olarak çok yakışan ve bir gün önceden kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tatlıyı deneyin derim.

Servis: Baton kalıpta, 10-12 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pİşirme süresi: 45-50 dakika

Malzemeler:

200 gr toz şeker

6 yumurta

30 gr bitter kakao

750 ml tam yağlı süt

2 yemek kaşığı acı badem likörü veya rom, arzu ederseniz

200 gr acı badem kurabiyesi, 3 adetini süslemek için ayırın

Karamel malzemeleri:

200 gr toz şeker

1 yemek kaşığı su

Yapılışı:

Öncelikle yumurtalar ve sütü yarım saat önceden oda ısısına alın. Karamel için toz şeker ve suyu tencereye alın, kısık ateşte karıştırmadan şeker eriyip açık kahverengi olana kadar pişirin (renginin çok koyu olmamasına dikkat edilmeli, eğer fazla pişirirsek acı bir tat olur). Sıcakken baton kalıba dökerek yanlarını da kaplayacak gibi kalıbı sallayın. Kreması için acı badem kurabiyelerinin 3 tanesini tatlının üzerini süslemek için ayırın, diğerlerini pirinç tanesi olacak gibi rondodan geçirin. Yumurtalar ve toz şekeri çırpma kabına alarak 2-3 dakika el çırpıcısı ile çırpın. Kakaoyu ekleyip karıştırın, sütü yavaş yavaş eklerken karıştırmaya devam edin. Bu arada arzu ederseniz acı badem likörü veya rom ekleyin. En son rondodan geçirilmiş acı badem kurabiyelerini ilave ederek karıştırıp karamel ile kapladığınız kalıba dökün. Baton kalıbı alacak büyüklükte derin bir fırın tepsisine yerleştirin, kalıbın yarısına gelecek kadar sıcak su ekleyin (benmari usulü pişiriyoruz). 180 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 45 -50 dakika pişirin, bu süre sonunda kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse fırın ayarını 170 dereceye düşürüp kürdan temiz çıkana kadar 5 dakika daha pişirin. Pişen tatlıyı fırından çıkardıktan sonra soğuyana kadar oda ısısında, tamamen soğuduktan sonra buzdolabında en az 2 saat veya bir gece bekletin. Servis öncesi tatlının kalıptan kolay çıkması için bıçak yardımıyla kalıbın kenarlarından dibine doğru hafifçe çizin (tatlıyı bu yöntemle kalıptan kolaylıkla çıkarabilirsiniz). Kalıbın boyutunda servis tabağını kalıbın üzerine yerleştirip ters çevirin, dibinde kalan karameli tatlının üzerine gezdirin, kenara ayırdığınız acı badem kurabiyeleriyle süsleyin, servis edene kadar buzdolabında bekletin.

Afiyetle sevgiyle kalın…