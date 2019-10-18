Bonet İtalyan tatlısı nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven, İtalya, Piemonte mutfağından bir tarif hazırladı!

+ Sonra Oku
Bonet İtalyan tatlısı
Bütün Yazıları

İtalya’nın Kuzey batısındaki zengin yemek kültürüne sahip Piemonte bölgesine ait geleneksel lezzetlerden biri olan ‘’Bonet'' ''Krem Karamel''e benzeyen dokusundan dolayı kaşık tatlısı olarak tabir ediliyor. “Krem caramel”den farklı olarak kakao ve acı badem kurabiyesi ilave ediliyor. Acı badem aromasının ön planda olduğu leziz tatlıyı tek porsiyonluk kalıplarda veya benim yaptığım gibi dikdörtgen baton kalıpta yapabilirsiniz. İştah açıcı görüntüsüyle de davet sofralarına yemek sonrası tatlısı olarak çok yakışan ve bir gün önceden kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tatlıyı deneyin derim.

 

Servis: Baton kalıpta, 10-12 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pİşirme süresi: 45-50 dakika

 

Malzemeler:

  • 200 gr toz şeker
  • 6 yumurta
  • 30 gr bitter kakao
  • 750 ml tam yağlı süt
  • 2 yemek kaşığı acı badem likörü veya rom, arzu ederseniz
  • 200 gr acı badem kurabiyesi, 3 adetini süslemek için ayırın

 

Karamel malzemeleri:

  • 200 gr toz şeker
  • 1 yemek kaşığı su

 

Yapılışı:

Öncelikle yumurtalar ve sütü yarım saat önceden oda ısısına alın. Karamel için toz şeker ve suyu tencereye alın, kısık ateşte karıştırmadan şeker eriyip açık kahverengi olana kadar pişirin (renginin çok koyu olmamasına dikkat edilmeli, eğer fazla pişirirsek acı bir tat olur). Sıcakken baton kalıba dökerek yanlarını da kaplayacak gibi kalıbı sallayın. Kreması için acı badem kurabiyelerinin 3 tanesini tatlının üzerini süslemek için ayırın, diğerlerini pirinç tanesi olacak gibi rondodan geçirin. Yumurtalar ve toz şekeri çırpma kabına alarak 2-3 dakika el çırpıcısı ile çırpın. Kakaoyu ekleyip karıştırın, sütü yavaş yavaş eklerken karıştırmaya devam edin. Bu arada arzu ederseniz acı badem likörü veya rom ekleyin. En son rondodan geçirilmiş acı badem kurabiyelerini ilave ederek karıştırıp karamel ile kapladığınız kalıba dökün. Baton kalıbı alacak büyüklükte derin bir fırın tepsisine yerleştirin, kalıbın yarısına gelecek kadar sıcak su ekleyin (benmari usulü pişiriyoruz). 180 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 45 -50 dakika pişirin, bu süre sonunda kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse fırın ayarını 170 dereceye düşürüp kürdan temiz çıkana kadar 5 dakika daha pişirin. Pişen tatlıyı fırından çıkardıktan sonra soğuyana kadar oda ısısında, tamamen soğuduktan sonra buzdolabında en az 2 saat veya bir gece bekletin. Servis öncesi tatlının kalıptan kolay çıkması için bıçak yardımıyla kalıbın kenarlarından dibine doğru hafifçe çizin (tatlıyı bu yöntemle kalıptan kolaylıkla çıkarabilirsiniz). Kalıbın boyutunda servis tabağını kalıbın üzerine yerleştirip ters çevirin, dibinde kalan karameli tatlının üzerine gezdirin, kenara ayırdığınız acı badem kurabiyeleriyle süsleyin, servis edene kadar buzdolabında bekletin.

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Tam zamanı: Biber turşusu
Tam zamanı: Biber turşusu
Pratik bir tarif: Spagettiden lazanya
Pratik bir tarif: Spagettiden lazanya
Balkabağı çorbası
Balkabağı çorbası
Fırında fesleğenli kabak yemeği 
Fırında fesleğenli kabak yemeği 
Biberli minik krakerler
Biberli minik krakerler
Karışık sebzeli makarna
Karışık sebzeli makarna
Sütlü aşure tarifi
Sütlü aşure tarifi
Nar reçeli
Nar reçeli

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
    Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Yumurta sarısını böyle ayırın!
    Yumurta sarısını böyle ayırın!

    Süresi : 01:46 İzlenme : 1084

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X