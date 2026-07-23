Lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı 2025 yılında %73,9 olarak gerçekleşti
Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2024 yılında %75,0 iken, bu oran 2025 yılında %73,9 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2024 yılında %66,4 iken, bu oran 2025 yılında %65,7 olarak hesaplandı.
En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans bölümü %95,5 ile tıp oldu
Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler tıp (%95,5), özel eğitim öğretmenliği (%90,8), havacılık elektrik ve elektroniği (%89,9), matematik mühendisliği (%89,8) ile hemşirelik (%89,8) oldu.
En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans alanı %84,5 ile sağlık ve refah oldu
Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması, 2013’e göre lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (%84,5), mühendislik, imalat ve inşaat (%82,1), bilişim ve iletişim teknolojileri (%76,7), eğitim (%75,4) ile iş, yönetim ve hukuk (%74,1) oldu.
En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans bölümü %92,6 ile polis meslek eğitimi oldu
Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler polis meslek eğitimi (%92,6), elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (%87,4), uçak teknolojisi (%84,8), kontrol ve otomasyon teknolojisi (%83,9) ile elektrik (%83,7) oldu.
En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans alanı %76,3 ile mühendislik, imalat ve inşaat oldu
Ön lisans mezunlarının eğitim ve öğretim alanlarına göre kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; mühendislik, imalat ve inşaat (%76,3), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (%71,9), hizmetler (%70,4), tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (%67,9) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (%67,6) olarak gerçekleşti.
Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 14,2 ay olarak gerçekleşti
Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2024 yılında 14,4 ay iken, 2025 yılında 14,2 ay olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2024 yılında 16,0 ay iken, 2025 yılında 15,8 ay olarak hesaplandı.
İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümü 2,4 ay ile dil ve konuşma terapisi oldu
Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler; dil ve konuşma terapisi (2,4 ay), tıp (3,9 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,4 ay), eczacılık (4,6 ay) ile ergoterapi (7,6 ay) oldu.
İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans alanı 9,0 ay ile sağlık ve refah oldu
Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah (9,0 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11,4 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11,6 ay), eğitim (12,9 ay) ile hizmetler (13,4 ay) olarak gerçekleşti.
İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans bölümü 3,0 ay ile polis meslek eğitimi oldu
Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; polis meslek eğitimi (3,0 ay), optisyenlik (9,9 ay), aşçılık (10,8 ay), eczane hizmetleri (11,6 ay) ile sivil havacılık kabin hizmetleri (11,7 ay) oldu.
İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans alanı 13,7 ay ile hizmetler oldu
Ön lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; hizmetler (13,7 ay), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (13,8 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (14,3 ay), sağlık ve refah (15,4 ay) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (15,8 ay) olarak gerçekleşti.
Ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü pilotaj oldu
Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği ile kontrol ve otomasyon mühendisliği oldu.
Ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümler (lisans), 2025
1- Pilotaj
2- Matematik mühendisliği
3- Uzay mühendisliği
4- Uçak mühendisliği
5- Kontrol ve otomasyon mühendisliği
6- Tip
7- Havacılık elektrik ve elektroniği
8- Uçak bakım ve onarım
9- Elektronik ve haberleşme mühendisliği
10- Petrol ve doğalgaz mühendisliği
11- Havacılık ve uzay mühendisliği
12- İşletme mühendisliği
13- Elektronik mühendisliği
14- Gemi makineleri işletme mühendisliği
15- Bilgisayar mühendisliği
16- Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği
17- Elektrik mühendisliği
18- Deniz ulaştırma işletme mühendisliği
19- Bilişim sistemleri mühendisliği
20- Endüstri mühendisliği
21- Yazılım mühendisliği
22- Fizik mühendisliği
23- Ekonomi
24- Elektrik-elektronik mühendisliği
25- Bilişim sistemleri ve teknolojileri
26- Meteoroloji mühendisliği
27- Kimya mühendisliği
28- İmalat mühendisliği
29- Aktüerya bilimleri
30- Metalurji ve malzeme mühendisliği
31- Uluslararası finans ve bankacılık
32- Makine mühendisliği
33- Maden mühendisliği
34- Sermaye piyasası
35- Otomotiv mühendisliği
36- Mekatronik mühendisliği
37- Diş hekimliği
Ortalama kazancın en yüksek olduğu ön lisans bölümü uçak teknolojisi oldu
Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; uçak teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ile marka iletişimi ile oldu.
Lisans mezunlarının kendi alanında çalışma oranı %56,7 oldu
Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranı 2024 yılında %56,1 iken, 2025 yılında %56,7 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunlarında ise bu oran 2024 yılında %51,0 iken, 2025 yılında %50,8 oldu.
Sağlık ve refah lisans mezunlarının kendi alanında çalışma oranı %80,4 oldu
Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (%80,4), iş, yönetim ve hukuk (%79,6), eğitim (%64,8), mühendislik, imalat ve inşaat (%63,6) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (%56,1) oldu. En düşük uyum ise %20,6 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti.
Ücretli çalışan (SGK 4/A) ön lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; iş, yönetim ve hukuk (%64,1), mühendislik, imalat ve inşaat (%60,1), hizmetler (%59,8), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (%46,2) ile sağlık ve refah (%44,3) oldu. En düşük uyum ise %7,8 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti.
Kaynak: TÜİK. "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2025". Şuradan alındı: https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58027.