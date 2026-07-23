Lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı 2025 yılında %73,9 olarak gerçekleşti

Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2024 yılında %75,0 iken, bu oran 2025 yılında %73,9 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2024 yılında %66,4 iken, bu oran 2025 yılında %65,7 olarak hesaplandı.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans bölümü %95,5 ile tıp oldu

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler tıp (%95,5), özel eğitim öğretmenliği (%90,8), havacılık elektrik ve elektroniği (%89,9), matematik mühendisliği (%89,8) ile hemşirelik (%89,8) oldu.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans alanı %84,5 ile sağlık ve refah oldu

Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması, 2013’e göre lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (%84,5), mühendislik, imalat ve inşaat (%82,1), bilişim ve iletişim teknolojileri (%76,7), eğitim (%75,4) ile iş, yönetim ve hukuk (%74,1) oldu.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans bölümü %92,6 ile polis meslek eğitimi oldu

Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler polis meslek eğitimi (%92,6), elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (%87,4), uçak teknolojisi (%84,8), kontrol ve otomasyon teknolojisi (%83,9) ile elektrik (%83,7) oldu.

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En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans alanı %76,3 ile mühendislik, imalat ve inşaat oldu

Ön lisans mezunlarının eğitim ve öğretim alanlarına göre kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; mühendislik, imalat ve inşaat (%76,3), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (%71,9), hizmetler (%70,4), tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (%67,9) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (%67,6) olarak gerçekleşti.

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 14,2 ay olarak gerçekleşti

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2024 yılında 14,4 ay iken, 2025 yılında 14,2 ay olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2024 yılında 16,0 ay iken, 2025 yılında 15,8 ay olarak hesaplandı.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümü 2,4 ay ile dil ve konuşma terapisi oldu

Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler; dil ve konuşma terapisi (2,4 ay), tıp (3,9 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,4 ay), eczacılık (4,6 ay) ile ergoterapi (7,6 ay) oldu.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans alanı 9,0 ay ile sağlık ve refah oldu

Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah (9,0 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11,4 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11,6 ay), eğitim (12,9 ay) ile hizmetler (13,4 ay) olarak gerçekleşti.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans bölümü 3,0 ay ile polis meslek eğitimi oldu

Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; polis meslek eğitimi (3,0 ay), optisyenlik (9,9 ay), aşçılık (10,8 ay), eczane hizmetleri (11,6 ay) ile sivil havacılık kabin hizmetleri (11,7 ay) oldu.

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İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans alanı 13,7 ay ile hizmetler oldu

Ön lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; hizmetler (13,7 ay), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (13,8 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (14,3 ay), sağlık ve refah (15,4 ay) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (15,8 ay) olarak gerçekleşti.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü pilotaj oldu

Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği ile kontrol ve otomasyon mühendisliği oldu.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümler (lisans), 2025

1- Pilotaj

2- Matematik mühendisliği

3- Uzay mühendisliği

4- Uçak mühendisliği

5- Kontrol ve otomasyon mühendisliği

6- Tip

7- Havacılık elektrik ve elektroniği

8- Uçak bakım ve onarım

9- Elektronik ve haberleşme mühendisliği

10- Petrol ve doğalgaz mühendisliği

11- Havacılık ve uzay mühendisliği

12- İşletme mühendisliği

13- Elektronik mühendisliği

14- Gemi makineleri işletme mühendisliği

15- Bilgisayar mühendisliği

16- Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği

17- Elektrik mühendisliği

18- Deniz ulaştırma işletme mühendisliği

19- Bilişim sistemleri mühendisliği

20- Endüstri mühendisliği

21- Yazılım mühendisliği

22- Fizik mühendisliği

23- Ekonomi

24- Elektrik-elektronik mühendisliği

25- Bilişim sistemleri ve teknolojileri

26- Meteoroloji mühendisliği

27- Kimya mühendisliği

28- İmalat mühendisliği

29- Aktüerya bilimleri

30- Metalurji ve malzeme mühendisliği

31- Uluslararası finans ve bankacılık

32- Makine mühendisliği

33- Maden mühendisliği

34- Sermaye piyasası

35- Otomotiv mühendisliği

36- Mekatronik mühendisliği

37- Diş hekimliği

Ortalama kazancın en yüksek olduğu ön lisans bölümü uçak teknolojisi oldu

Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; uçak teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ile marka iletişimi ile oldu.

Lisans mezunlarının kendi alanında çalışma oranı %56,7 oldu

Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranı 2024 yılında %56,1 iken, 2025 yılında %56,7 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunlarında ise bu oran 2024 yılında %51,0 iken, 2025 yılında %50,8 oldu.

Sağlık ve refah lisans mezunlarının kendi alanında çalışma oranı %80,4 oldu

Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (%80,4), iş, yönetim ve hukuk (%79,6), eğitim (%64,8), mühendislik, imalat ve inşaat (%63,6) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (%56,1) oldu. En düşük uyum ise %20,6 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti.

Ücretli çalışan (SGK 4/A) ön lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; iş, yönetim ve hukuk (%64,1), mühendislik, imalat ve inşaat (%60,1), hizmetler (%59,8), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (%46,2) ile sağlık ve refah (%44,3) oldu. En düşük uyum ise %7,8 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti.

Kaynak: TÜİK. "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2025". Şuradan alındı: https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58027.