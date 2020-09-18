Üzüm pelteli kesme muhallebi

Mevsiminde;

Arkadaşımın üzüm bağlarından gelen üzümleri değerlendirdiğim leziz ve hafif tatlıyı sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz.

Servis: Baton kalıpta

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

Üzüm peltesi ön hazırlığı için;

1 kg siyah üzüm

1/2 limon suyu

1 bardak su

Üzüm peltesine sonradan eklenecekler;

1 bardak mısır nişastası

1/2 bardak toz şeker

Üzüm suyunu 5 bardağa tamamlayacak kadar su (ayrıntılar tarif içinde)

Muhallebi için;

1/2 lt süt, 2,5 bardak

1/2 bardak buğday nişastası

1/2 bardak toz şeker

1 paket vanilya

Üzerine;

Antep fıstığı ezmesi

Yapılışı:

*Peltenin ön hazırlığı için üzümleri saplarından ayırın, bol suda yıkayarak süzdürdükten sonra derin bir tencereye alın, üzerine 1 bardak su ve 1/2 limon suyunu ekleyip orta ateşte kaynamaya bırakın. Yaklaşık 15 dakika sonra ocağı kapatıp üzümleri suyuyla birlikte derin bir kabın üzerine aldığınız tel süzgeçten geçirin, tel süzgeçte üzümlerin sadece posası kalacak gibi kaşığın tersiyle iyice bastırarak ezin (posasını kullanmıyoruz). Elde ettiğiniz üzüm suyuna toplamda 5 bardak olacak gibi soğuk su ilave edin ( ben 2 bardak su ekledim).

*Kalıbınızı suyla ıslatıp fazlalığını dökerek hazırda bekletin.

*Üzüm peltesi için mısır nişastası ve toz şekeri derin bir tencereye alarak karıştırın (topaklanma olmaması için şeker ve nişastayı önceden karıştırıyoruz). Suyla karıştırdığınız 5 bardak üzümlü suyu tencereye aktarırken bir yandan karıştırmaya başlayın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyu muhallebi kıvamına gelen kadar pişirin. Peltenin yarısını kalıba dökerek üzerini düzeltin (diğer yarısını üzeri kabuk bağlamaması için ara sıra karıştırın).

*Muhallebi için toz şeker ve buğday nişastasını küçük bir tencereye alıp karıştırın, sütü ekleyerek bir yandan karıştırarak orta ateşte koyu muhallebi kıvamına gelen kadar pişirin, ocağı kapatıp vanilyayı ekleyin.

*Pişen muhallebiyi bekletmeden üzüm peltesinin üzerine dökün, muhallebinin üzerine kalan üzüm peltesini dökerek çubuk ile gelişigüzel zikzaklar yapın ve üzerini spatula ile düzeltin. Oda ısısına gelince üzerini streç film ile kaplayarak buzdolabına kaldırın. En az 4 saat veya bir gece buzdolabında beklettikten sonra servis yapacağınız tabağa ters çevirin.

*Üzerini Antep fıstığı, hindistan cevizi veya dileğiniz bir kuruyemiş ile süsleyin.

Notlar:

*Yukarıdaki tarifte cabernet franc şaraplık üzümlerden kullandım, aromalı herhangi bir üzüm bulabilirseniz lezzeti kat kat artacaktır.

*Elinizde fazla miktarda üzüm varsa yıkadıktan sonra sularından arındırıp kilitli poşetlerde buzlukta saklayabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...