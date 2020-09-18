Üzüm pelteli kesme muhallebi

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden... Üzüm pelteli kesme muhallebi tarifi...

Üzüm pelteli kesme muhallebi
Yaşam
18 Eylül 2020 Cuma

Mevsiminde;

Arkadaşımın üzüm bağlarından gelen üzümleri değerlendirdiğim leziz ve hafif tatlıyı sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz.


Servis: Baton kalıpta

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika


Malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

Üzüm peltesi ön hazırlığı için;

  • 1 kg siyah üzüm

  • 1/2 limon suyu

  • 1 bardak su

Üzüm peltesine sonradan eklenecekler;

  • 1 bardak mısır nişastası

  • 1/2 bardak toz şeker

  • Üzüm suyunu 5 bardağa tamamlayacak kadar su (ayrıntılar tarif içinde)

Muhallebi için;

  • 1/2 lt süt, 2,5 bardak

  • 1/2 bardak buğday nişastası

  • 1/2 bardak toz şeker

  • 1 paket vanilya

Üzerine;

  • Antep fıstığı ezmesi




Yapılışı:

*Peltenin ön hazırlığı için üzümleri saplarından ayırın, bol suda yıkayarak süzdürdükten sonra derin bir tencereye alın, üzerine 1 bardak su ve 1/2 limon suyunu ekleyip orta ateşte kaynamaya bırakın. Yaklaşık 15 dakika sonra ocağı kapatıp üzümleri suyuyla birlikte derin bir kabın üzerine aldığınız tel süzgeçten geçirin, tel süzgeçte üzümlerin sadece posası kalacak gibi kaşığın tersiyle iyice bastırarak ezin (posasını kullanmıyoruz). Elde ettiğiniz üzüm suyuna toplamda 5 bardak olacak gibi soğuk su ilave edin ( ben 2 bardak su ekledim).


*Kalıbınızı suyla ıslatıp fazlalığını dökerek hazırda bekletin.


*Üzüm peltesi için mısır nişastası ve toz şekeri derin bir tencereye alarak karıştırın (topaklanma olmaması için şeker ve nişastayı önceden karıştırıyoruz). Suyla karıştırdığınız 5 bardak üzümlü suyu tencereye aktarırken bir yandan karıştırmaya başlayın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyu muhallebi kıvamına gelen kadar pişirin. Peltenin yarısını kalıba dökerek üzerini düzeltin (diğer yarısını üzeri kabuk bağlamaması için ara sıra karıştırın).


*Muhallebi için toz şeker ve buğday nişastasını küçük bir tencereye alıp karıştırın, sütü ekleyerek bir yandan karıştırarak orta ateşte koyu muhallebi kıvamına gelen kadar pişirin, ocağı kapatıp vanilyayı ekleyin.


*Pişen muhallebiyi bekletmeden üzüm peltesinin üzerine dökün, muhallebinin üzerine kalan üzüm peltesini dökerek çubuk ile gelişigüzel zikzaklar yapın ve üzerini spatula ile düzeltin. Oda ısısına gelince üzerini streç film ile kaplayarak buzdolabına kaldırın. En az 4 saat veya bir gece buzdolabında beklettikten sonra servis yapacağınız tabağa ters çevirin.


*Üzerini Antep fıstığı, hindistan cevizi veya dileğiniz bir kuruyemiş ile süsleyin.


Notlar:

*Yukarıdaki tarifte cabernet franc şaraplık üzümlerden kullandım, aromalı herhangi bir üzüm bulabilirseniz lezzeti kat kat artacaktır.

*Elinizde fazla miktarda üzüm varsa yıkadıktan sonra sularından arındırıp kilitli poşetlerde buzlukta saklayabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.