Taze otlu peynirli kabak böreği

Tarif defterimden;

Bol taze otlu, peynirli leziz kabak böreğini ılık veya soğuk olarak hafif bir öğün olarak tüketebilirsiniz.

Servis: Büyük boy kare fırın kabında

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 35 - 40 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

1 kg kabak

Yarım demet taze fesleğen, incecik doğranmış

Yarım demet dereotu, incecik doğranmış

2 - 3 dal taze soğan, incecik doğranmış

1 kapya biber, minik küpler halinde doğranmış

3 yumurta

1 bardak un

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı yoğurt

100 gr beyaz peynir, ufalanmış

100 gr taze kaşar peyniri, rendelenmiş

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Üzerine;

9 adet çeri domates

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

Yapılışı:

*Fırın kabını az miktarda zeytinyağı ile yağlayın.

*Kabakları yıkayıp rendenin iri tarafıyla rendeleyin, rendelenmiş kabakları temiz bir beze aktarın, bezin uçlarını toparlayarak iyice sıkın (bu şekilde kabakların fazla suyunu çıkartıyoruz).

*Fazla sularını çıkardığınız kabakları geniş bir kaba alın. Çeri domates ve dolmalık fıstık haricindeki tüm malzemeleri kabağa ekleyip iyice karıştırın ve yağlanmış fırın kabına aktararak üzerini düzeltin. Üzerine çeri domatesleri bütün olarak yerleştirip dolmalık fıstıkları aralara serpiştirin.

*180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 35 - 40 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...