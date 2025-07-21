Taze otlu peynirli kabak böreği

Taze otların aromasıyla buluşan peynirli kabak böreği, hafifliği ve lezzetiyle sofraların gözdesi oluyor.

Taze otlu peynirli kabak böreği
Yaşam
Giriş: 21 Temmuz 2025 10:27 Güncelleme: 04 Ağustos 2025 09:41
ABONE OL

Tarif defterimden;

Bol taze otlu, peynirli leziz kabak böreğini ılık veya soğuk olarak hafif bir öğün olarak tüketebilirsiniz.


Servis: Büyük boy kare fırın kabında

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 35 - 40 dakika


Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 1 kg kabak
  • Yarım demet taze fesleğen, incecik doğranmış
  • Yarım demet dereotu, incecik doğranmış
  • 2 - 3 dal taze soğan, incecik doğranmış
  • 1 kapya biber, minik küpler halinde doğranmış
  • 3 yumurta
  • 1 bardak un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 100 gr beyaz peynir, ufalanmış
  • 100 gr taze kaşar peyniri, rendelenmiş
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzerine;

  • 9 adet çeri domates
  • 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık




Yapılışı:

*Fırın kabını az miktarda zeytinyağı ile yağlayın.


*Kabakları yıkayıp rendenin iri tarafıyla rendeleyin, rendelenmiş kabakları temiz bir beze aktarın, bezin uçlarını toparlayarak iyice sıkın (bu şekilde kabakların fazla suyunu çıkartıyoruz).


*Fazla sularını çıkardığınız kabakları geniş bir kaba alın. Çeri domates ve dolmalık fıstık haricindeki tüm malzemeleri kabağa ekleyip iyice karıştırın ve yağlanmış fırın kabına aktararak üzerini düzeltin. Üzerine çeri domatesleri bütün olarak yerleştirip dolmalık fıstıkları aralara serpiştirin.


*180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 35 - 40 dakika pişirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.