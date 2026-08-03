Bir eğitim kitabından fazlası: Evde Klasik Eğitim

‘‘Eğer şanslıysanız, çocuğunuzun okuma, yazma, aritmetik, tarih ve fen konusundaki becerilerini geliştirmeye kendini adamış mükemmel öğretmenlerle dolu bir ilkokulun yanında yaşıyorsunuzdur. Bu öğretmenlerin küçük sınıfları vardır-on kişiyi geçmez- ve her öğrenciye yeteri kadar ilgi gösterebilirler. İlkokul güvenli bir ortaokulun yanındadır (uyuşturucu, tabanca ya da bıçak bulunmaz). Bu okulda da sınıflar küçüktür; öğretmenler öğrencilerini mantık, eleştirel düşünce ve ileri yazı konularında eğitir. Bol miktarda birebir eğitim olanağı sağlanır, özellikle de yazmada. Ve civarda (çok da uzakta olmamak koşuluyla) daha büyük öğrencileri dünya tarihi, edebiyat klasikleri, ileri yazı teknikleri, üst düzey matematik ve fen, tartışma, sanat tarihi ve müzik değerlendirmesi konusunda eğitecek bir lise mevcuttur (boş zamanları değerlendirme ve teknik eğitimden, öz yaşam öyküsü hazırlama ve iş bulma becerilerinden hiç söz etmiyorum).

Bu kitap geri kalanlarımız içindir.’’

Evde Klasik Eğitim kitabı, kulağa ütopik gelen bu satırlarla başlıyor. Dünyada bu koşulların sağlandığı bir eğitim sistemine sahip kaç ülke vardır?

Alfa Yayınları aracılığıyla okurlarıyla buluşan, Susan Wise Bauer ve Jessie Wise tarafından kaleme alınmış olan Evde Klasik Eğitim kitabı yapılandırılmış bir sistem olan klasik eğitime dair araç, yöntem ve kaynakların sunulduğu oldukça kapsamlı bir kitap.

İçinde yaşadığımız dünya; bir çocuğun yaşam yolculuğunda ebeveynler olarak çok daha aktif bir şekilde yer almamızı gerektiriyor. Üç çocuğuna da evde eğitim veren Jessie Wise’da, tüm okul sisteminde bir reform yapmanızın gerekli olmadığını, tek yapmanız gereken şeyin kendi çocuğunuzu eğitmek olduğunu söylüyor.

Kendi adıma, okulsuzluk bakış açısıyla gerçek öğrenmenin büyük oranda merak ve özgürlük kavramları etrafında gerçekleştiğini düşünsem de; yapılandırılmış klasik eğitim konusunda oldukça kapsamlı olan bu kaynak kitabı da sevdiğimi belirtmeliyim. Sanırım okul dışında gerçekleşen öğrenmeye olan inancım ve kitabın okuyucusunu gerçek bir deneyimle buluşturması bu konuda etkili oldu. Çoğunluğun tercih etmediği bir yolu tercih edebilme cesaretini göstermenin ve arkadan gelenlere ‘‘yalnız değilsin’’ diyebilmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.

Evde Eğitim Öyküsü, Mantık Safhası, Hitabet Safhası, Eve Dönmek bölümlerinden oluşan kitapta; okuma-yazma aşamasından başlayarak sanat, müzik, din, coğrafya, tarih, yabancı dil, matematik, fen bilgisi gibi hemen her derse dair kaynakçalar ile nereden, nasıl ve hangi yöntemlerle yol alacağınıza dair bilgiler yer alıyor.

Evde Klasik Eğitim kitabı sadece evde eğitim alan ya da okulsuz çocukların ebeveynlerinin değil, okula giden çocukların ebeveynlerinin, eğitimcilerin, çocuklarla vakit geçiren, alternatif eğitim konusuna meraklı herkesin ilgisini çekebilecek bir kaynak.

Kitap, çocuğunuzun yaşına göre bölüm bölüm okuyacağınız bir başucu kitabına dönüşebilir. Yazarlar anaokulundan başlayıp, lise sona kadar uzanan ayrıntılı müfredat önerileri ve sürece dair hemen her şeyi kapsayan fikirleriyle, klasik eğitime dair eksiksiz bir kaynak sunmuşlar.

Çocuklarımızı eğittiğimizi düşündüğümüz her an aslında kendimizi eğittiğimiz bir an. Çocuklarımızın ve bizim öğrenme yolculuğumuz iç içe geçmiş şekilde ilerliyor. Eğitime dair farklı yaklaşımların da bu iç içe olma halini daha da derinleştirdiğini düşünüyorum.

Yazı: Sinem Uslu