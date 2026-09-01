Sırt çantaları, beslenme çantaları ve su şişeleri; renkli kalemler, kitaplar ve defterler kadar okul döneminin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak bu eşyalar aynı zamanda bakteri, küf ve başka hijyen sorunlarının gözden kaçan üreme alanlarına dönüşebiliyor. Peki, doğru temizlik nasıl yapılmalı? Çocuğunuzun sırt çantası, beslenme çantası ve su şişesini nasıl temizlemelisiniz? Bu ürünlerin temizliklerini ne sıklıkla yapılmalıdır? Bu sorunların yanıtı kullanılan eşyaya göre değişiyor. İşte bilmeniz gereken önemli bilgiler...
Sırt çantası
Çocuğunuzun sırt çantası; bakteri, kir ve çeşitli kalıntıların biriktiği bir alana dönüşebilir. Pediatrik enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Tempe Chen, sırt çantasının adeta “bakteri, kir ve kalıntılar için bir istasyon” haline gelebileceğini söylüyor. Sırt çantasını düzenli temizlemek, kullanım ömrünü uzatırken çocuğunuzun sağlığını korumaya da yardımcı olabilir.
Sırt çantası nasıl temizlenmeli?
Uzmanlar, sırt çantasının iç kısmındaki ürün bakım etiketinin kontrol edilmesini öneriyor. Bu etikette temizlik ve bakım konusunda özel talimatlar bulunabilir. Deri, keçe veya sert iç destek kullanılan çantalarda genellikle elde yıkama gerekir. Bundan sonraki temizlik yöntemi ise ne zaman yapıldığına göre değişiyor. Sırt çantaları haftada bir veya iki haftada bir bakımının yapılması ve zaman zaman daha kapsamlı bir temizlik uygulanmalıdır.
Sırt çantası yılda en az iki kez, örneğin kış ve yaz tatillerinde, derinlemesine temizlenmelidir. Grip ve soğuk algınlığı sezonunda çantayı bakteri ve virüslerden arındırmak için ayda bir kez derinlemesine temizlik yapmayı düşünebilirsiniz.
Derinlemesine temizlik için:
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Beslenme Çantası
Çocuğunuz okula evden yemek götürüyorsa, bakteri, kötü koku ve lekelerin oluşmasını önlemek için beslenme çantasının düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor.
Çocuğunuzun beslenme çantası nasıl temizlenmeli?
Beslenme çantası her gün hızlı bir şekilde temizlenmeli ve haftada bir, daha kapsamlı bir temizlik yapılmalıdır.
Günlük temizlik için:
Haftalık derinlemesine temizlik için:
Su şişesi
Günümüzde birçok okul, çocukların yanlarında su şişesi getirmesini teşvik ediyor. Su, şekerli içeceklerin ve gazlı içeceklerin yerini aldığı için bu durum çocukların sağlığı açısından olumlu bir gelişme. Ancak uzmanlar, su şişelerinin her gün temizlenmesinin önemli olduğunu vurguluyor.
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Bu konuda öncelikle su şişesinin kullanım kılavuzunu kontrol edin. Su şişesinin ve yemek kaplarının bulaşık makinesinde veya makinenin üst rafında yıkanmaya uygun olduğu belirtiliyorsa, en sıcak ve en yoğun hijyen programını kullanın.
Malzeme ne olursa olsun su şişesinin hemen değiştirilmesini gerektiren bazı durumlar bulunmaktadır. Çocuğunuzun yeniden kullanılabilir su şişesinde derin çatlaklar veya çizikler varsa şişeyi mutlaka değiştirin. Bunlar küf oluşumunu hızlandırabilir. Küf sürekli olarak yeniden oluşuyorsa veya kalıcı bir koku varsa yeni bir su şişesi alma zamanı gelmiştir.
Kaynak: Beth Ann. "You Clean Your Kid’s Water Bottle and Lunch Box—But Are You Doing It Enough?". Şuradan alındı: https://www.parents.com/backpack-water-bottle-lunch-box-cleaning-guide-12022951.
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