Kahve demlemenin inceliklerini araştırmaya başladığınızda küçücük detayların lezzet üzerinde nasıl devasa bir etki yarattığını fark etmeniz uzun sürmez. En basit görünen filtre kahvede bile durum böyledir. Aynı çekirdekleri, aynı öğütme boyutunu ve aynı miktarda kahveyi kullansanız bile demlemelerinizden birine 10 mililitre daha fazla su eklerseniz tüm tadım deneyimini bambaşka bir noktaya taşıyacaksınız. Gözle fark edilemeyen bu küçük farklar sapmaların ötesinde, asıl hikaye suyun telveyle buluşma biçiminde saklı.

Kuğu boyunlu ısıtıcılar ve akışın kontrolü

Kahve dükkanlarında baristaların elinde sıkça gördüğümüz o kuğu boyunlu su ısıtıcıları, yalnızca estetik birer obje değil. Suyun telveye tam olarak nerede, hangi açıyla ve nasıl bir hızla temas ettiği, çekirdeğin içindeki tüm potansiyeli açığa çıkaran temel bir unsurdur. Kuğu boyunlu su ısıtıcısı tipik bir su ısıtıcısına göre çok daha fazla kontrol sağlar ve işin ilginç tarafı, kahvedeki o istenmeyen acılıktan kurtulup daha tatlı bir profil elde etmenin sırrı da tam olarak bu akış fiziğinde yatar.

Kuğu boyunlu ısıtıcı

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Peki, daha tatlı bir filtre kahve nasıl yapılır?

Herhangi bir tatlandırıcı eklemeden filtre kahvenizin tadını biraz daha tatlı ve pek tabii daha az acı hale getirmek mümkün Nasıl mı? Suyu doğrudan kahve telvesinin ortasına dökerek...

Ortadan dökme yöntemi

Su akış hızı ve dökme yüksekliğinin kahvenin tadım notlarını nasıl etkilediğine dair çalışmalara göre daha tatlı kahve için suyu kahvenin ortasına dökmelisiniz. Merkezden dökme yöntemiyle yapılan demleme daha tatlı ve biraz daha hafif bir kahve elde etmenizi sağlar. İşin fiziği ise şu: Suyun merkeze dökülmesi, kahve yatağını sabitleyerek tatların ve aromaların her yere eşit yayılmasını sağlar. Tüm bunlara ek olarak tat özneldir ve bazı kahve severler bu tatlılığın daha belirgin olmasını istemeyebilir.

Daha tatlı (daha az acı) kahveler elde etmek için demleme ipuçları

Hafif tatlılık içeren, dengeli bir filtre kahve hazırlamak için gerekenleri paylaşıyor. Aşağıdaki tarif yaklaşık yarım litre kahve elde etmenizi sağlar. Suyunuzu 93 dereceye kadar ısıtmanız ve orta incelikte öğütülmüş 25 gram kahve kullanmanız gerekecektir. Kahveyi önceden ıslatmak için, kuğu boyunlu bir su ısıtıcısı kullanarak 40 ila 50 mililitre suyu yavaşça dökün. Kahvenin 30 ila 40 saniye demlenmesini bekleyin.

Aşırı türbülansı önlemek için dökme işlemine yavaşça ve merkezden dairesel hareketlerle başlayın. Dökme işlemini sabit tutun ve su seviyesini koruyarak suyun kahve içinden sorunsuz bir şekilde geçmesini sağlayın. Dökme işlemi bittiğinde, servis etmeden önce kahvenin tamamen süzülmesini bekleyin. Yaklaşık 3,5 dakika demleyin. Demleme yönteminden bağımsız olarak, daha tatlı bir fincan kahve elde etmek için 93-93 derece arasında su kullanılması ve 93 derecenin üzerindeki suyun sert tatları hızla ortaya çıkaracağı uzmanlar tarafından açıklanıyor.

Daha yüksek su-kahve oranı ve daha kısa demleme süresi, fincanınızdaki burukluğu azaltmaya yardımcı olur. Tüm bu bilgilerin yanında unutmamanız gereken bir şey daha var: Her zaman taze çekirdekler kullanmalısınız; çekirdekler bayatladıkça tat daha acı hale geliyor. Daha az acı kahve için her zaman orta kavrulmuş kahve seçmeniz de yine uzman önerileri arasında...

Eğer demlediğiniz kahveler çok kuru, asidik veya acı olduysa, bu demleme ipuçları yardımcı olabilir; hatta ortadan dökme yöntemine geçmek gibi basit bir şey bile büyük fark yaratabilir.

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