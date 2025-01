Eski plastik kaplar güvenli mi?

Plastik gıda saklama kapları, mutfakta yemek artıklarını saklamak ve gıdaları taze tutmak için en pratik çözümlerden biridir. Ancak, bu kapların dayanıklılığı ve gıda güvenliği, kullanılan plastiğin türüne ve kullanım şekline bağlıdır. Doğru kodlara sahip plastik kaplar uzun süre güvenle kullanılabilirken, eski veya yanlış kullanılan kaplar sağlığa zarar verebilir. Peki, plastik gıda kaplarının ömrünü uzatmak ve sağlıklı bir şekilde kullanmak için nelere dikkat etmeliyiz?

Plastik gıda kaplarının ömrü ve güvenliği kullanılan plastiğin türüne bağlıdır

Bir plastik gıda saklama kabının dayanıklılığını ve güvenliğini değerlendirmek için önce kabı ters çevirip altındaki geri dönüşüm kodunu kontrol edin. Üçgen bir sembolün içinde 1’den 7’ye kadar bir sayı göreceksiniz. Kimyager Michael Tunick’e göre, görmek istediğiniz numaralar 2, 4 ve 5’tir.

2 HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen): Yemeklik yağ ve süt şişelerinde bulunur. Dayanıklıdır ve gıda açısından güvenlidir.

4 LDPE (düşük yoğunluklu polietilen): Sıkma şişeleri ve ekmek poşetlerinde kullanılır. Güvenli ve yeniden kullanılabilir kabul edilir.

5 PP (polipropilen): Patates cipsi poşetleri ve yoğurt kaplarında bulunur. Yeniden kullanıma uygundur.

Bu numaralara sahip kaplar hem gıda açısından güvenlidir hem de defalarca yıkanarak yeniden kullanılabilecek kadar dayanıklıdır.

Plastik kaplardan sızan maddelere dikkat

Bazı plastiklerden yiyeceklere geçebilen maddeler, hormon dengesini bozabilecek endokrin bozucular içeriyor olabilir. Ayrıca, plastik yüzeyler tekrar tekrar kullanıldığında aşınabilir ve mikroplastik salınımı yapabilir. Harvard Tıp Fakültesi’ne göre, mikroplastiklerin akciğer ve karaciğer sağlığından metabolizmaya kadar birçok konuda olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir.

İlginizi çekebilir: Evinizde mikroplastiklerin nerede bulunduğunu biliyor musunuz?

Markalı kaplar daha güvenilir olabilir

Bazı markaların kapları, genellikle market markalarına kıyasla daha pahalıdır. Ancak bu ekstra maliyet, daha dayanıklı ve kaliteli bir ürün almanızı sağlayabilir. Markalı ürünler genelde daha kalın ve iyi tasarlanmış olabiliyor. Günümüzde markalı ve markasız kaplar arasındaki fark azaldı. Yine de alt kısımdaki geri dönüşüm kodlarını kontrol etmek önemli.

Plastik kapların ömrü 10 yıl ile sınırlı

Kaplarınız leke, çizik ya da kötü kokular göstermeye başladığında bunları değiştirme zamanının geldiğini anlarsınız. Ancak, iyi durumda gibi gözükseler bile 10 yıldan eski plastik kapları kullanmamak en doğrusudur.

Eski kaplar, sağlığa zararlı bisfenol A (BPA) içerebilir. Örneğin; bazı plastik kap markaları 2010’dan itibaren ürünlerinde BPA kullanımını durdurdu. Ancak 2010 öncesine ait kapların BPA içerebileceğini unutmayın.

Plastik kapların ömrünü uzatmak için bulaşık makinesinden kaçının

Yemek sonrası bulaşık makinesi büyük kolaylık sağlasa da, plastik kaplarınızı elde yıkamanız ömürlerini uzatır. Yüksek kaliteli plastik kapların sıcak suya dayanma sayısı yaklaşık 100’dür. Sıcak su ve uzun süreli maruz kalma, plastiklerin yapısını zayıflatabilir.

Bulaşık makinesine koymanız gerekiyorsa, kapları üst raflarda yıkamayı tercih edin. Kapları sıcak ve sabunlu suyla elde yıkayın ve sert ovalama araçlarından kaçının. Bu, çizik oluşumunu önler ve kapların ömrünü uzatır.

Kaynak: Taylor Tobin."Is It Safe To Keep Using Old Plastic Food Containers? Here's How To Tell.". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/are-old-plastic-food-containers-safe_l_676ab3b8e4b077ae3eb56daa. (06.01.2025).