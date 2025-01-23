Eski plastik kaplar güvenli mi?

Gıda saklama kapları, mutfaklarımızın vazgeçilmez parçalarından biridir; ancak, bu kapların ne kadar süre güvenle kullanılabileceğini bilmek hem sağlığımız hem de bütçemiz için büyük önem taşır.

Eski plastik kaplar güvenli mi?
Sağlık
Giriş: 23 Ocak 2025 13:51 Güncelleme: 23 Ocak 2025 13:53
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Plastik gıda saklama kapları, mutfakta yemek artıklarını saklamak ve gıdaları taze tutmak için en pratik çözümlerden biridir. Ancak, bu kapların dayanıklılığı ve gıda güvenliği, kullanılan plastiğin türüne ve kullanım şekline bağlıdır. Doğru kodlara sahip plastik kaplar uzun süre güvenle kullanılabilirken, eski veya yanlış kullanılan kaplar sağlığa zarar verebilir. Peki, plastik gıda kaplarının ömrünü uzatmak ve sağlıklı bir şekilde kullanmak için nelere dikkat etmeliyiz?


Plastik gıda kapları nasıl temizlenmeli?
Plastik gıda kapları nasıl temizlenmeli?

Plastik gıda kaplarının ömrü ve güvenliği kullanılan plastiğin türüne bağlıdır

Bir plastik gıda saklama kabının dayanıklılığını ve güvenliğini değerlendirmek için önce kabı ters çevirip altındaki geri dönüşüm kodunu kontrol edin. Üçgen bir sembolün içinde 1’den 7’ye kadar bir sayı göreceksiniz. Kimyager Michael Tunick’e göre, görmek istediğiniz numaralar 2, 4 ve 5’tir.


2 HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen): Yemeklik yağ ve süt şişelerinde bulunur. Dayanıklıdır ve gıda açısından güvenlidir.


4 LDPE (düşük yoğunluklu polietilen): Sıkma şişeleri ve ekmek poşetlerinde kullanılır. Güvenli ve yeniden kullanılabilir kabul edilir.


5 PP (polipropilen): Patates cipsi poşetleri ve yoğurt kaplarında bulunur. Yeniden kullanıma uygundur.


Bu numaralara sahip kaplar hem gıda açısından güvenlidir hem de defalarca yıkanarak yeniden kullanılabilecek kadar dayanıklıdır.


Plastik kaplardan sızan maddelere dikkat

Bazı plastiklerden yiyeceklere geçebilen maddeler, hormon dengesini bozabilecek endokrin bozucular içeriyor olabilir. Ayrıca, plastik yüzeyler tekrar tekrar kullanıldığında aşınabilir ve mikroplastik salınımı yapabilir. Harvard Tıp Fakültesi’ne göre, mikroplastiklerin akciğer ve karaciğer sağlığından metabolizmaya kadar birçok konuda olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir.


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Markalı kaplar daha güvenilir olabilir

Bazı markaların kapları, genellikle market markalarına kıyasla daha pahalıdır. Ancak bu ekstra maliyet, daha dayanıklı ve kaliteli bir ürün almanızı sağlayabilir. Markalı ürünler genelde daha kalın ve iyi tasarlanmış olabiliyor. Günümüzde markalı ve markasız kaplar arasındaki fark azaldı. Yine de alt kısımdaki geri dönüşüm kodlarını kontrol etmek önemli.


Plastik kapların ömrü 10 yıl ile sınırlı

Kaplarınız leke, çizik ya da kötü kokular göstermeye başladığında bunları değiştirme zamanının geldiğini anlarsınız. Ancak, iyi durumda gibi gözükseler bile 10 yıldan eski plastik kapları kullanmamak en doğrusudur.


Eski kaplar, sağlığa zararlı bisfenol A (BPA) içerebilir. Örneğin; bazı plastik kap markaları 2010’dan itibaren ürünlerinde BPA kullanımını durdurdu. Ancak 2010 öncesine ait kapların BPA içerebileceğini unutmayın.


Plastik kapların ömrünü uzatmak için bulaşık makinesinden kaçının

Yemek sonrası bulaşık makinesi büyük kolaylık sağlasa da, plastik kaplarınızı elde yıkamanız ömürlerini uzatır. Yüksek kaliteli plastik kapların sıcak suya dayanma sayısı yaklaşık 100’dür. Sıcak su ve uzun süreli maruz kalma, plastiklerin yapısını zayıflatabilir.


Bulaşık makinesine koymanız gerekiyorsa, kapları üst raflarda yıkamayı tercih edin. Kapları sıcak ve sabunlu suyla elde yıkayın ve sert ovalama araçlarından kaçının. Bu, çizik oluşumunu önler ve kapların ömrünü uzatır.



Kaynak: Taylor Tobin."Is It Safe To Keep Using Old Plastic Food Containers? Here's How To Tell.". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/are-old-plastic-food-containers-safe_l_676ab3b8e4b077ae3eb56daa. (06.01.2025).


Plastiklerin altında yazan numaralara dikkat!

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Plastik şişelerin altında sıkça rastladığımız rakamlar bunlar. Şimdi de anlamlarına bakalım: videoyu izlemek için linke tıklayın Pet şişelerin altındaki numaralar ne demek?
1 numara - PET veya PETE (polyethylene terephtalate) Bu plastik en yaygın kullanım oranına sahiptir. Çok yumuşak, şeffaf ve gıdalarda tek kullanım içim güvenli olduğu kabul edilir. Dondurulmamalı, bulaşık makinesinde yıkanmamalı ve mikrodalga fırında kullanılmamalıdır. İçinde bulunan gıda maddesine herhangi bir zararlı madde sızdırmaz. Ancak tekrar kullanım için yeterince temizlenemez ve tekrar kullanıldığında zararlı bakteriler ürer. Bu yüzden PET şişeleri tekrar tekrar kullanma alışkanlığını bırakmamız yararımıza olur. Ayrıca bu şişeler doğada oldukça zor çözünüyor.
2 numara - HDPE veya HDP (high density polyethylene) HDPE, High-Density Polyethylene (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)'in kısaltmasıdır. Gıdalarla kullanımının güvenli olduğu kabul edilir. Daha çok süt, deterjan, oyuncak ve plastik torbaların imalatında kullanılıyor. Suya herhangi bir kimyasal karıştırmıyor ve uzmanlar tarafından en tercih edilen plastik olarak gösteriliyor.
3 numara - PVC veya V (poly vinyl chloride) Bu plastik ürünler gıdalarla kullanılmamalıdır. İçindeki zararlı maddeleri gıdalara sızdırır. Çoğunlukla yiyecek kapları, yumuşak materyaller ve oyuncaklar için kullanılıyor. Suya iki toksik materyal karıştırabilen bu plastiğin şişelerde kullanımı tavsiye edilmiyor.
4 numara - LDPE (low density polyethylene) LDPE Low-Density Polyethylene (Düşük Yoğunluklu Polietilen)'in kısaltmasıdır. Kuru temizleme, çöp torbaları, yemek saklama kaplarında bulunur. Zararsızdır. Suya herhangi bir kimyasal karıştırmasa da, bu plastiğin su şişesi olarak kullanılması yasak. Yine de bu plastiğin kullanıldığı bir gıda satın alıyorsanız iki kez düşünmeniz gerekiyor. Zira suya karıştırmadığı kimyasalları, gıdalara bulaştırabilme ihtimaline sahip.
5 numara - PP (polypropolene) En güvenli plastik türü olarak kabul edilir. Beyaz renkte ve yarı şeffaf bir plastik tipi. Sert ve hafif olmasıyla göze çarpıyor. Isıya karşı yüksek bir dirence sahip. Isıtıldığında diğer plastiklerin aksine erimiyor. Bu da onu muhafaza ettiği ürün için iyi bir koruyucu yapıyor. PP, aynı zamanda gıdada yağlanma ve rutubeti engellemek için ideal.
6 numara - PS (polystyrene) Çok farklı amaçlarla kullanılan ucuz ve hafif bir plastik türüdür. Genellikle kullan-at tarzda (yemek paketleri, plastik bardaklar, tabaklar, yumurta kapları ve kaşık) vs. için kullanılıyor. Isındığı zaman kanserojen bileşikler yayabiliyor. Bu yüzden uzun süreli kullanımlarda kesinlikle tavsiye edilmiyor. En çok kullanılan bir şey olmasına rağmen zararlıdır.
7 numara - Diğer Sporcu su şişeleri, biberonlar, yemek saklama kapları ve bazı pet şişelerde kullanılıyor. Kullanılan bu plastiğin, en tehlikeli ve uzak durulması gereken plastik olduğu söyleniyor. Karışık polikarbon materyallerden imal edildiği için geri dönüşüme uygun değil. Bunun da ötesinde, kullanımında BPA (Bisphenol A) kullanıldığı için yemeğe ya da içeceğe kimyasallar karıştırabiliyor. videoyu izlemek için linke tıklayın Pet şişelerin altındaki numaralar ne demek?




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