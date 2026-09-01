Yaz boyunca tatiller, geç saatlere kadar süren geceler ve değişen rutinlerin ardından çocuklar için okula dönüş alarmını kurmanın zamanı geldi. Düzenli bir uyku saati, beyne ve vücuda dinlenme zamanının geldiği sinyalini verir. Bu düzen, çocukların daha kolay uykuya dalmasına, uykuyu kesintisiz sürdürmesine ve güne dinlenmiş başlamasına yardımcı olur. Öğrenciler için yeterli ve düzenli uyku, derste dikkatlerini ve odaklanmalarını koruyabilmeleri açısından büyük önem taşır.

Çocuk doktoru Gabrina Dixon: "İyi uykular dememizin aslında bir nedeni var. Uyku, çocukların öğrenmesine ve gün boyunca işlevlerini yerine getirmesine gerçekten yardımcı oluyor" açıklamasında bulundu. Çocukların ihtiyaç duyduğu uyku süresi yaşa göre değişiyor. Okul öncesi dönemdeki çocukların 13 saate kadar, ergenlik öncesi dönemdeki çocukların 9 ila 12 saat, ergenlerin ise 8 ila 10 saat uyuması öneriliyor.

Daha erken bir uyku saati belirleyin

Yaz aylarında çocukların yatma saatleri; arkadaşlarında kalma, film geceleri ve uzun uçak yolculukları gibi nedenlerle kolayca gecikebiliyor. Uyku düzenini yeniden oluşturmak için uzmanlar, okulun başlamasından bir veya iki hafta önce daha erken yatma saatine geçilmesini ya da her gece yatış saatinin 15 ila 30 dakika erkene çekilmesini öneriyor. Amaç zihninizdeki bilişsel yükü azaltmak. Sabahları gün ışığından yararlanmak da uyku düzeninin yeniden oluşturulmasına yardımcı olabilir. Sabah saatlerinde gün ışığı almak beynin güne hazırlanmasını sağlar.

ÇOCUKLU HAYAT Çocuklar ne kadar uykuya ihtiyaç duyar?

Uyku kalitesi, uyku süresi kadar önemli. İlk gün heyecanı ve kaygısı, çocuklar erken yatmış olsa bile uykuya dalmalarını zorlaştırabilir. Ebeveynler, çocuklarının stres yaşadığı durumları okul başlamadan önce küçük bir prova haline getirerek bu görevleri daha az korkutucu hale getirebilir. Örneğin; okulu önceden ziyaret etmek veya tanışma günü gibi etkinliklerde sınıf arkadaşlarıyla bir araya gelmek, çocuğun ilk günle ilgili kaygısını azaltabilir. Okulların başlamasına haftalar kala programlar oldukça yoğunlaşabilir ve yeni bir rutini önceden oluşturmak her zaman mümkün olmayabilir. Ancak uyku uzmanları, çocukların zamanla yeni düzene alışacağını ve ebeveynlerin ellerinden geleni yapmasının yeterli olduğunu söylüyor.

Okullar başlamadan önce uzmanlar, çocukların yeniden bir uyku rutinine alışmalarının kademeli olarak sağlanmasını öneriyor. Çocuklar yeterince uyumadığında derse odaklanmakta güçlük çekebilir, gün içinde uykulu hissedebilir, enerji seviyeleri düşebilir ve daha huzursuz veya tahammülsüz olabilir. Çocuk doktoru Brian Chen: "Çocuğun uyku düzeninin değiştirilmesi gerekiyorsa, bu değişim yavaş olmalı. Ani bir değişiklik çocukların uykusuz kalmasına ve sabahları sersemlemiş hissetmesine neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Ebeveynler, okula dönüş hazırlıklarını çocuklarının ihtiyaçlarına ve hangi yöntemin onlar için daha iyi olduğuna göre şekillendirebilir. Yeni bir okula başlamak mı onları kaygılandırıyor? Yeni arkadaşlar edinmekten mi korkuyorlar? Çocuklarınız ile konuşarak onları endişelendiren konuları anlamaya çalışın.

Okula dönüş kaygısını uykuya yansıtmayın

Çocuklara yatmadan hemen önce ağır yemekler verilmemeli. Ayrıca uyumadan yaklaşık iki saat önce televizyon ve diğer ekranlardan uzak durmaları sağlanmalı. Bunun yerine duş almak veya kitap ya da hikâye okumak gibi rahatlatıcı aktivitelere yönelmeleri teşvik edilebilir. 'Derin bir nefes al, her şey yoluna girecek' gibi moral veren cümleler kurarak uyku düzenini oluşturabilirsiniz.

Kaynak: Marta Iraola Iribarren. "Back-to-school reset: How to fix kids' summer sleep schedule". Şuradan alındı: https://www.euronews.com/health/2026/08/26/back-to-school-reset-how-to-fix-kids-summer-sleep-schedule.

ÇOCUKLU HAYAT Ergen çocuğunuz sabahları uyanamıyor mu?

ÇOCUKLU HAYAT Bebeğinizin uykusunu düzene sokmanın 9 yolu