Hamilelik süresince vücudunuz birçok değişim geçirir. Bazılarını siz zaten beklersiniz; çatlaklar, şişmiş ayak bilekleri, büyüyen göğüsler. Ama bazıları sizi şaşırtır. Mesela göbek deliğinin altında beliren koyu renk çizgi. Bu normal mi değil mi? Elbette normal. Uzmanlar, önemli olanın vücuttaki değişimleri anlayıp onları kabul etmek olduğunu söylüyor. Her küçük detay için canınızı sıkarsanız, yaşadığınız stresten dolayı zor bir hamilelik geçirebilirsiniz. Eğer bir şey kafanızı çok karıştırıyorsa doktorunuza danışın. Çok minik bir şey bile olsa… Vücudunuzda oluşacak değişiklikler için küçük bir rehber derledik. Bakalım hangileri normal, hangileri değil?

Hamilelikte göğüslerde yaşanan değişiklikler nelerdir?

Normal: İlk 3 aydan itibaren östrojen ve progesteron hormonlarından dolayı göğüslerin sertleşmesi ve genişlemesi çok normal. Süt bezleri o dönem oluşmaya başlar. 18. haftadan itibaren eğer her şey normal seyrediyorsa, göğüs uçlarınızın rengi koyulaşabilir. Bu da son derece normal.

Kontrol ettirin: Eğer memeleriniz kırmızı ve kızarıksa ya da yumrular hissediyorsanız doktorunuza başvurmalısınız. Sütünüz bu bölgeyi tıkamış ve mastit geçiriyor olabilirsiniz. Meme uçlarınız kırmızı ve iltihaplı ise bundan doktorunuza bahsetmeyi unutmayın.

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Hamilelikte sırt bölgesinde yaşanan sorunlar nelerdir?

Normal: Sırt ağrısı çekmeniz çok normal. Dört hamilenin üçünde bu görülür. Bu, vücuttaki değişimlerle ilgili. Belirtiler, karnınız şişmeden ve doğum sonrasında da devam edebilir.

Kontrol ettirin: Eğer ağrı şiddetli ve sık ise o zaman doktorunuza başvurun. Tedaviye ihtiyacınız olabilir.

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Hamilelikte ellerde görülen değişiklikler nelerdir?

Normal: Ellerinize iğneler batıyormuş gibi hissetmeniz doğal. Avuç içlerinizde özellikle de ortalarına doğru... Bu daha çok geceleri hissedilir.

Kontrol ettirin: Eğer bu sizi çok rahatsız ediyorsa, doktorunuza görünün. Büyük ihtimalle ciddi bir şey değildir. Ellerinize giden damarlardan biri kilo alımınıza bağlı olarak tıkanmıştır. Genelde bileklikle tedavi edilir ve doğumdan sonra geçer.

Hamilelikte baş bölgesinde yaşanan sorunlar nelerdir?

Normal: Özellikle hamileliğinizin başında normale göre daha fazla baş ağrısı çekmeniz muhtemel. Kendini iyi hissetmeme ve hastalık belirtileri genelde kandaki düşük şekerle bağlantılı. Bu da hormonlara bağlıdır. Sonuç olarak bu da sizde baş ağrısı yapar.

Kontrol ettirin: Eğer ağrılar şiddetli ve 2-3 gün sürüyorsa, görme bozukluğunuz ya da kusma şikayetleriniz varsa, yüz, el ve ayaklarınızda ani şişmeler oluyorsa doktorunuza başvurun.

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Hamilelikte ağızda görülen değişiklikler nelerdir?

Ağız içinizin çok hassas olması normal. Östrojen ve progesteron oranlarının artmasıyla dişetlerinde şişkinlik gözlenir. Fırçalama sırasında kolayca kanayabilirler.

Kontrol ettirin: Çok acıyorlarsa doktora gidin. Bu, bilmediğiniz bir diş problemine işaret ediyor olabilir.

Hamilelikte vajinada görülen değişiklikler nelerdir?

Normal: Vajinal boşaltımınızın artması normal. Bazı kadınlarda kanama bile olabilir. Her 10 anneden 1’i ilk 12 hafta boyunca kanamayla karşılaşır. 16. haftadan sonra kanama devam ediyorsa doktora başvurmalısınız. Belki vajinanızın tipi yüzünden bu tarz kanamalar oluyordur. Bazılarıysa sebepsiz yere kanar. Araştırmak en iyisi.

Kontrol ettirin: Eğer akıntılarınız kötü kokulu ve değişik renkli gelmeye başlarsa, o zaman doktora gitmelisiniz. Çünkü bu bir enfeksiyon olabilir. Bunun oluşma sebebi hamilelik sırasında vajinadaki asit oranlarının değişmesi. Doğum sonrasında kolayca tedavi edilir.

Hamilelikte makatta görülen değişiklikler nelerdir?

Normal: Bu dönemde kabızlık çekmeniz normaldir, hormonal değişimler tüm vücudunuzu etkilediği gibi sindirim ve boşaltım sistemlerinizi de etkiler. Bu durum elbette kilo alımını destekler ve kanın pompalanmasını da hızlandırır. Bu gibi durumlar ve bu durumlara bağlı olarak tuvalette çok uzun süre kalmak hemoroit oluşumunu da tetikleyebilir. Daha önce herhangi bir hemeroit sorununuz olmadıysa bile hamilelikte hemeroitler karşılaşabilirsiniz.

Kontrol ettirin: Eğer canınız çok yanıyorsa ve kanamanız varsa doktora gitmelisiniz. Sürekli su içerek vücudunuzu nemlendirin ve iyi bir diyet yaparak kabızlığı önleyin.

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Hamilelikte ciltte görülen değişiklikler nelerdir?

Normal: Cildinizde koyu renkli lekelerin olması normal. Buna hiperpigmentasyon denir. Yüksek seviyede östrojen, progesteron ve melanositten kaynaklanır. Bunlar MSH hormonlarını harekete geçirir ve bu da daha fazla melatonin üretilmesine neden olur. Bazı bölgeler zaten daha koyudur. Mesela göğüs uçları, genital bölge, koltuk altları ve bazen bacak araları. Bu bölgelerin rengi daha da koyulaşır. Bazı kadınlarda göbek deliklerinin altında siyah bir çizgi belirir. Linea nigra denilen bu çizgi çok normaldir. Cildinizde çatlaklarınız da olabilir; göğüslerinizde, karnınızda ve kalçalarınızda... Bunlar oluşur çünkü vücudunuz birden genişlemeye başlar ve cilt elastikiyeti yetmez. Kolajen yetersiz kalır, incelir ve yırtılır. İlk başlarda kırmızımsı mor bir renkte olan çatlaklar daha sonra soluklaşır ve beyaza dönüşür. Ciltteki döküntüler hamilelikte olağan değildir. En yaygını polimorfik döküntülerdir. Bu sadece kırmızı, kaşınan bir döküntüdür ve steroid kremleriyle kolayca tedavi edilir. Karnınız büyüdükçe cildiniz kuruyacak ve kaşınacaktır. Bu son derece normaldir. Bunun için kaliteli bir nemlendiriciyle cildinizi nemlendirin.

Kontrol ettirin: Avuç içleriniz ve ayak tabanlarınız özellikle geceleri çok kaşınıyorsa, döküntü yoksa doktorunuza görünmelisiniz. Çok önemli bir hastalığın belirtisi olabilir. Kimyasal maddeler safra kesesine gideceğine kanınıza karışmıştır. Hayati bir durum olup olmadığını öğrenmek için hemen kan testi yaptırmalısınız.

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Hamilelikte pelviste görülen değişiklikler nelerdir?

Normal: Sanki pelvik kemiklerinizin bebeğinizle beraber büyüyormuş gibi garip bir his hissetmeniz normal.

Kontrol ettirin: Eğer hareket edemeyeceğiniz kadar ağrınız varsa, özellikle de geç yaştaki hamileliklerde, doktorunuza başvurmalısınız. Bu semfisis pubis bozukluğu olabilir. Yani bu durumda pelvis kemiği olması gereken yerden kaymıştır ve uterusunuz büyüdükçe daha da açılır. Ayrıca bu, hamilelik süresince tedavi edilemez. Genelde korse verilir ya da koltuk değneği kullanması tavsiye edilir.

Hamilelikte ayaklarda görülen değişiklikler nelerdir?

Normal: Ayak ve ayak bileklerinde şişliklerin olması son derece normal. Bu yaygındır ve doğumdan sonra geçer. Büyüyen uterusunuz, bacak damarlarına baskı yapar ve şişme gözlemlenir.

Kontrol ettirin: Eğer son 3 ay şişkinlik çok yoğunsa doktorunuza gitmelisiniz. Bu sadece yorgunluktan olabileceği gibi başka hastalıkların semptomu da olabilir. Mesela preeklampsi... Doktorunuzla konuşun. O gerekli testler için sizi yönlendirecektir.

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