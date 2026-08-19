Okul başlarken işinize yarayacak çocukların özgüvenini artıracak 35 olumlama

Çocuğunuz yeni okul yılı konusunda şimdiden endişeli hissediyorsa yalnız değilsiniz! İster arkadaş edinme konusunda gergin olsunlar, ister yeni bir öğretmen konusunda endişeli olsunlar, isterse de değişimle birlikte gelen tüm o büyük duyguları yaşıyor olsunlar, birkaç cesaretlendirici söz çok şey değiştirebilir pek tabii ebeveynler için de! Okula dönüş konusunda endişeli olan bir çocuk için, özgüvenlerini artırmak ve ne kadar yetenekli, nazik ve cesur olduklarını hatırlatmak için basit olumlamalar düşündüğünüzden çok daha fazla işinize yarayabilir!

Olumlamaları nasıl kullanabilirsiniz?

Çocuklar için okula dönüş olumlamaları, güne başlamanın harika bir yoludur. Bu kısa ve olumlu ifadeler, anaokuluna başlayan çocuklar, okula başlamaktan endişe duyan veya gergin olan çocuklar ve arkadaş edinmekte zorlanan veya bir derste sıkıntı çeken gençler için etkileyici olabilir. Aşağıdaki listeden bir cümleyi çocuğunuza söylemek de seçeneklerden biri ancak okul yılı boyunca bu olumlamaları paylaşmanın birkaç yaratıcı yolunu da deneyebilirsiniz. Örneğin;

Banyo aynalarına tahta kalemiyle pozitif bir cümle yazabilirsiniz.

Peçeteye pozitif bir cümle yazıp ve beslenme kutularına koyabilirsiniz.

Pozitif bir düşünceyi yapışkan bir not kağıdına yazabilirsiniz, böylece gün boyunca okuyabilirler.

Trafikte pozitif bir cümle söyleyebilirsiniz.

Daha büyük çocuklar ve gençler için, onlara pozitif bir mesaj gönderebilirsiniz.

Günlük olumlamalar kavanozu yapabilirsiniz.

Onlara üzerinde pozitif bir mesaj yazılı bir su şişesi etiketi verebilirsiniz.

Onlardan olumlama cümlesini söylerken kendilerini kaydetmelerini ve daha sonra tekrar dinlemelerini isteyebilirsiniz, böylece kendi sesleriyle söylediklerini duyabilirler.

Her hafta söylemek için bir olumlama seçebilirsiniz.

Olumlamalar ciddi bir uygulama olsa da eğlenceli de olabilir! Çocuklarınızı kendi olumlamalarını oluşturmaya teşvik edin ve siz de kendinize olumlama cümlesi kullanın.

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Küçük çocuklar için okula dönüş olumlamaları

Olumlama cümleleri, özellikle aşağıdaki gibi basit tutulursa, okul başlangıcı döneminde küçük çocukların bile anlayabileceği ve katılabileceği bir uygulamadır.

“Bugüne hazırım”

Çocuğunuz güne hazır olsun ya da olmasın, "Bugüne hazırım" demek, güne olumlu bir başlangıç ​​yapması için ihtiyaç duyduğu pozitif ifade olabilir.

“Duygularımı hissetmemde bir sakınca yok”

Çocuğunuz okul girişinde ağlıyorsa, duyguları geçerlidir. Okula başlamak tüm aile için bir uyum süreci olabilir. Çocuğunuza, okul girişinde ve okul günü boyunca hissettiği diğer duyguların normal olduğunu anlatın.

“Ben önemliyim”

Çocukların her şeyden çok hissetmek istedikleri şey, görülmektir. Çevrelerinde olup biten her şeyin ayrılmaz bir parçası olduklarını bilmek isterler.

“Seviliyorum”

Sevgi, bir çocuğun sahip olabileceği en iyi duygusal korumadır. Çocuklar söz konusu olduğunda çok fazla sevgi diye bir şey yoktur. Onlara ne kadar değerli olduklarını anlamalarını sağlamak her şeyi değiştirebilir.

“Zor şeylerin üstesinden gelebilirim”

Her şey her zaman kolay olsaydı, başarma duygusunu asla hissedemezdik. Bu, sınavlar için de yeni arkadaşlar edinme cesaretine sahip olmak için de geçerlidir.

“Ben nazik biriyim”

Çocuğunuzun nazik davrandığı anlara dair somut örnekler paylaşmak, bu olumlu mesajı içselleştirmesine yardımcı olabilir.

“Ben iyi bir arkadaşım”

Okul hayatının en önemli kısımlarından biri arkadaş edinmektir. Bu okula dönüş mesajı, çocuklara iyi bir arkadaş olmanın iyi arkadaşlara sahip olmanın ilk adımı olduğunu hatırlatır. Çocukların arkadaşlarında neyi sevdiklerini ve nedenini sorun. Bu, çocukların iyi bir arkadaş olmanın pratikte nasıl göründüğünü düşünmelerine yardımcı olabilir.

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“Paylaşabilirim ve sırayla kullanabilirim”

Anaokuluna veya ilkokula yeni başlayan çocuklar için paylaşmak ilk başta zor olabilir. Bu tatlı onaylama sayesinde, gurur duyabilirler ve sınıf arkadaşlarıyla paylaşmaya hazır olabilirler.

“İyi bir dinleyiciyim”

Dinleme, özellikle küçük çocuklar için pratik gerektirir. Ve küçük çocuğunuzun bu beceride harika olduğuna inanmaya başlamasının en iyi yolu bunu sizden duymasıdır!

“İhtiyaç duyduğumda yardım isteyebilirim”

Okullar yardımseverlerle dolu, ancak bazen çocukların yardım istemek için kendilerine izin verilmiş gibi hissetmeleri gerekiyor.

“Her şeyi yapmayı öğrenebilirim”

Okulun asıl amacı bu zaten! Ve diyelim ki matematik dersinde zorlanıyorlar… Böyle durumlarda bunu henüz ustalaşamadıkları bir şey olarak göstermek, becerileri ve yetenekleri hakkındaki düşüncelerini değiştirebilir.

“Hatalarımı affeder ve onlardan ders çıkarırım”

Onlara okula yeni şeyler öğrenmek için gittiğimizi, dolayısıyla her şeyi hemen yapmayı bilmediğimizi hatırlatın. Bu durum, bir arkadaşıyla kavga etmek veya unuttukları bir ödevi telafi etmek için teneffüsü kaçırmak gibi durumlar için de geçerlidir. Şimdi bu tür durumlarla nasıl başa çıkacaklarını öğrenme zamanı.

“Güvendeyim ve bana iyi bakılıyor”

Değişimle birlikte büyük duygular da gelebilir. Geçiş dönemlerinde bile, keşfetmek için güvende olduklarını ve sizin ve çevrelerindeki diğer kişilerin onlara değer verdiğini hatırlatın.

“Ben cesurum”

Yeni yılın başlangıcında gerginlik hissettiklerinde, bu olumlu onaylama, zor durumların üstesinden gelebileceklerini hatırlamalarına yardımcı olacaktır.

“Tekrar denemekte sakınca yok”

Okulda öğrenilmesi gereken çok fazla bilgi olduğu için bazı şeylerde öğrenme süreci olabilir. Yeni bir beceri ilk denemede öğrenilemezse, "sorun değil" demek çocuklara olumlu bir şekilde yeniden deneme fırsatı verir.

“Ben eşsizim”

Okulda yeni arkadaşlar edinmek heyecan verici bir deneyim olabilir ancak bu bir çocuğun kendisi olmayan biri gibi davranması gerektiği anlamına gelmez. Kendiniz olmak harika bir şey ve sizi eşsiz kılan da bu.

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“Harika fikirlerim var”

Hayal gücüne sahip olmak yaratıcılığı ön plana çıkarabilir. Bu olumlu düşünce, çocukların grup ortamlarına katılmalarını sağlar ve yaşları ilerledikçe eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

“Ben zekiyim”

Herkes farklı şekilde öğrenir. Yeni bir beceri veya konu, diğerlerine kıyasla öğrenilmesi daha uzun sürebilir veya becerinin kalıcı olması için farklı bir şekilde öğretilmesi gerekebilir. Bir çocuğun nasıl öğrendiği veya bir kavramı kavramasının ne kadar sürdüğü, ne kadar zeki olduğunu belirlemez.

“Gayet iyiyim”

İşler yolunda giderken bunu mutlaka takdir edin; pozitiflik bulaşıcıdır, işler planlandığı gibi gitmezse bunu da takdir edin. Gayret en büyük başarıdır.

Ergenler ve gençler için olumlamalar

Çocuklar ergenlik öncesi ve ergenlik dönemine doğru ilerledikçe, duygusal yaşamları daha karmaşık hale gelir ve sosyal baskılar artar. Bu, baskılardan bazılarını ele alan olumlamaları sunmak için iyi bir zamandır.

“Sorunlar, gelişmeme yardımcı olan zorluklardır”

Sosyal medyanın onlara inandırabileceğinin aksine, her şeyi çözmüş olmaları gerekmiyor. Zorlanmalarına ve bundan ders çıkarmalarına izin verin.

“Kendimi kıyaslayabileceğim tek kişi geçmişteki halimdir”

Ne yazık ki kıyaslama baskısı erken yaşlarda başlıyor. Çocuklar, bir başkasının iç dünyasında neler olup bittiğini asla bilemeyeceklerini ve kendi iç dünyalarını başkasının dış görünüşüyle kıyaslayamayacaklarını anlamalıdırlar.

“Amacım mükemmellik değil, ilerleme kaydetmektir”

Okulda başarılı olma baskısı artık her zamankinden daha yoğun ve daha erken yaşlarda hissediliyor. Birçok öğrenci mükemmeliyetçilikle ve bunun sonucunda ortaya çıkan ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ediyor. Bu olumlu ifade, çocukların olaylara daha geniş bir perspektiften bakmalarına yardımcı olabilir.

“Doğru seçimler yapıyorum”

Çocukların karar verme becerilerine daha fazla güven duymalarına yardımcı olmak, iyi seçimler yapmalarını teşvik etmenin harika bir yoludur.

“Ben olduğum gibi yeterliyim”

Daha büyük çocuklar bunu belli etmeseler de başta ebeveynleri veya bakıcıları olmak üzere, insanların onları oldukları gibi sevebileceğine inanmaya ihtiyaç duyarlar.

“Elimden gelenin en iyisini yapmam yeterli”

Rekabet iyi bir şey olabilir ve çocukların gelişimine faydalı olabilirken, bu onaylama, her durumda ellerinden gelenin en iyisini yapmanın önemli olan tek şey olduğunu hatırlatmak için bir fırsat sunabilir.

“Kontrol edebileceğim tek kişi kendimim”

Çocuklar arkadaşlarının yaptıklarını taklit etme evresine girdiklerinde, bu, kendi eylemlerinden yalnızca kendilerinin sorumlu olduğunu hatırlatmak için harika bir fırsattır. Ayrıca, başkalarının eylemlerini kontrol edemeseler de nasıl tepki vereceklerini kontrol edebileceklerini hatırlatması açısından da çok değerlidir. Duygusal düzenlemeyi uygulamak için de harika bir yoldur.

“Kendine karşı dürüst ol”

Biraz Shakespeare'den alıntı yapmak asla zarar vermez ve bu sözden daha önemli ne olabilir ki?

“Kendimle gurur duyuyorum”

Çocuklarımıza her gün onlarla gurur duyduğumuzu söyleyebiliriz ve bu da büyük bir etki yaratacak olsa da, kendi başarılarıyla gurur duyabileceklerine dair inancı içselleştirmeleri paha biçilmez olacak ve muhtemelen onları son derece motive edecektir.

“Sesim ve görüşüm önemlidir”

Bu ifade çok güçlü çünkü çocuklara kendilerini ve başkalarını savunma konusunda özgüven veriyor.

“Ben bir fark yaratabilirim”

Dünya bazen çok büyük görünebilir ama bazen bir hareketi başlatmak için sadece bir kişi yeterlidir.

“Kendime inanıyorum”

Bir çocuğa ona inandığınızı söylemek çok şey ifade edebilir ve çocuk da buna inanmaya başladığında, bu en büyük farkı yaratabilir. Sürekli başkalarından onay arama ihtiyacı duymazlar.

Referanslar

Caitlin Weaver. "35 Back-to-School Affirmations to Boost Kids’ Confidence and Positivity".Şuradan alındı: https://theeverymom.com/back-to-school-affirmations-for-kids/ (08.08.2026).