Birinci sınıfa başlayan çocuğa nasıl davranılmalı?

Çocukların hayatlarındaki önemli dönüm noktalarından biri de okula başlama sürecidir. Okula başlayan çocuk tanımadığı büyük bir sosyal ortama dahil olmuş olur. Tanımadığı birçok yaşıtı ile alışkın olmadığı ve uymak zorunda kalacağı birçok kural da hayatına girer. Çocuklar için bu durum iyi yönetilirse olumlu sonuçlar verecek bir süreci beraberinde getirir. Çocuklar için heyecan ve mutluluğu barındıran bu süreç aynı zamanda bazı korku ve telaşları da beraberinde getirir. Bu süreç sadece çocuklarda değil velilerde de tatlı bir heyecanla birlikte birtakım endişe ve telaşı barındırır. Bu yazımızda bu tür durumlarda nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bazı ipuçları verip konuyu birlikte irdeleyeceğiz.

Öğretmenle iş birliği içerisinde olunuz

İlkokul süreci boyunca birlikte hareket edeceğiniz sınıf öğretmeni ile sürekli iletişim halince olmak ve birlikte hareket edip önerilerini uygulamak sürecin en önemli adımı olarak düşünülebilir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda öğretmeninizi aktif olarak dinleyip söylediklerini not almanız, çözüm odaklı ve destekleyici olmanız çocuğunuzun gelişimi ve eğitimi adına sağlıklı bir adım olacaktır. Birebir görüşmeler için randevu almanız ve her veli toplantısına mutlaka katılmanız size süreçle ilgili ipuçları vereceği gibi durumdan haberdar olan çocuğunuzun önemsendiğini hissetmesi adına da çok önemlidir.

İlk gün okulda olunuz

Okulun ilk günü çocuklar için çok önemlidir. Çocuğunuzun, okulun ilk günü okulda olmasını sağlamanız gerektiği gibi eğer mümkünsen ebeveynleri olarak siz de mutlaka okulda olunuz. O ilk gün heyecanını birlikte yaşayıp o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirebilirsiniz. İçinizde tatlı birtakım korkular ve endişeler varsa da bunu çocuğa yansıtmayınız.

Okul öncesi okuma yazma öğretimi yapmayınız

Çocuğunuzun, okulda muhatap olacağı okuma yazma sürecini lütfen daha önceden başlatmayınız. Bunu yaparak çocuğunuza faydalı bir iş yapmış olmazsınız. Öğretmeniniz zaten en iyi şekilde bu süreci yönetecektir. Şunu bilmelisiniz ki yanlış öğrenilen bir bilgiyi düzeltmek bilgiyi sıfırdan öğrenmekten daha zordur. Bu konuda ısrarcı olursanız, istemeyerek de olsa çocuğunuzun ve öğretmeninizin işini zorlaştırmış olabilirsiniz. Bu süreçte öğretmeniyle birlikte hareket etmek en doğru davranış olacaktır.

Çocuğunuzun öz bakım becerilerini destekleyip geliştiriniz

Artık ilkokula başlayan bir öğrencinin öz bakım becerilerini edinmiş olması gerekir. Okulda sadece sizin çocuğunuz olmayacağını hatırlamalı, öğretmenin yetişebileceği durumlar olabileceği gibi yetişemeyeceği durumlar olabileceğini de göz önünde bulundurmalısınız. Dolayısıyla çocuğunuzun tek başına tuvalet ihtiyacını giderebilmesi ve sonrasında hijyenini sağlayabilmesi gerekir. Ayrıca kendi kıyafetlerini değiştirebilmesi ve beslenme sürecini yönetebilmesi okul yaşatışında önemli ihtiyaçlardandır. Bu durumda yeterli olan öğrencilerin okul hayatında daha özgüvenli ve girişken oldukları gözlemlenmektedir. Eğer çocuğunuzun öz bakım konusunda eksikleri olduğunu düşünüyorsanız bir an önce gerekli önlemleri alıp desteklemeniz gerekmektedir. Tabii, artık günlük hayatta da bu durumlarla çocuğunuzun kendisi baş edebilmesi kişisel gelişimi açısından olumlu bir gelişme olarak düşünülebilir.

Aile iletişim bilgilerinizi çocuğunuza öğretiniz

Çocuğunuzun ya da yakınında olan bir diğer yetişkinin size ulaşabilmesi için ebeveyn iletişim bilgilerini çocuğunuza öğretmelisiniz. Ev adresi, iş adresi ve telefon numaraları gibi iletişim bilgilerini de öğretmelisiniz. Hatta sizin dışınızda, güvendiğiniz dede, nine, akraba ya da komşu iletişim bilgilerini de öğrenmesini sağlamalısınız. Her ne kadar bu bilgiler öğretmeninizde bulunsa da hem günlük yaşamda hem de okul yaşantısında çocuğunuz için bu bilgilerin gerekli olduğunu hatırlamalısınız.

Malzeme listesini eksiksiz alınız ve etiketleyiniz

Öğretmeninizin çocuğunuz için size verdiği listeyi eksiksiz tamamlayınız. Bazı malzemeleri sonraya bırakmazsanız oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğun önüne geçmiş olursunuz. Eğer imanınız varsa malzemelerin en iyisini almaya özen gösteriniz. Bütün malzemeleri mutlaka etiketleyip ders programınıza göre öğrencinin okula götürmesini sağlamaya çalışınız.

Uyku saatlerini düzene koyup uygulamaya özen gösteriniz

Uyku düzeni taviz verilmemesi ve özenle uyulması gereken önemli bir konudur. Çocukların okula başlamasıyla hatta başlamadan önce belli bir düzene girmesi ve belli alışkanlıkları kazanması gerekir. Uyku düzeni de bunlardan biridir. Okulda çocuğunuzun zihinsel potansiyelini en iyi şekilde kullanılabilmesi adına uyku düzenine sahip olması ve zamanında yatma alışkanlığı edinmesi gerekir. İlkokul öğrencileri için genel olarak tavsiye edilen durum 21.00 - 21.30 saatleri arasında yatağa girilmiş olması şeklindedir. Bu konu kesinlikle kararlı olmanız gereken bir konudur. Başlangıçta zorlanılsa da zamanla alışkanlık haline dönüşeceğine emin olabilirsiniz.

Çocuğunuzun temizliğine dikkat ediniz

Çocuğunuzun kendini ferah ve huzurlu hissetmesinin yanı sıra toplumsal ilişkilerinin olumlu yönde ve rahat ilerlemesi adına da kişisel temizlik ve bakım çok önemlidir. Hem kıyafetlerinin hem de vücudunun temizliğine çok önem vermeniz gerekiyor. Aksi halde kendisini toplumdan uzak tutmak isteyebilir ya da arkadaşlarının eleştirilerine maruz kalarak sosyal ilişkileri olumsuz etkilenebilir. Bu sorunun çözümünün sizde olduğunu hatırlayın. Haftada en az iki defa ya da mümkünse daha fazla banyo yaptırmak, hafta sonu kıyafetlerini yıkamak, tırnaklarını gerektiği zamanlarda kesmek dikkat etmeniz gereken önemli bir husustur.

Kıyaslama yapmayınız

Her çocuğun farklı zihinsel ve kişisel özelliklere sahip olduğunu göz önünde bulundurarak hareket etmek çocuğunuzu tanımanıza yardımcı olacağı gibi aksi durumların onun gelişimini olumsuz etkileyeceğini hatırlayınız. Her çocuk özeldir. Dolayısıyla her çocuğun farklı öğrenme hızları ve yeterlilikleri olabileceğini bilerek hareket etmelisiniz. Sabırlı, hoşgörülü ve destekleyici olmalısınız.

Sabırlı ve anlayışlı olunuz ve lütfen acele etmeyiniz

Eğitim ve çocuk gelişimi sabır gerektiren ve zaman alan bir süreçtir. Çocuğunuz okumayı, yazmayı ve temel akademik becerilerini mutlaka öğrenecektir. Sizin yapmanız gereken, ona zaman tanıyarak, endişelenmeden süreci gözlemlemek ve çocuğunuzun üzerindeki baskıyı mümkün olduğunca azaltmak olacaktır. Çocuğunuza Örnek Olunuz Çocuklar ebeveynlerinin yansımalarıdır. Çocuğunuzun edinmesini istediğiniz bütün olumlu davranışları ve alışkanlıkları siz de göstermelisiniz. Eğer çocuğunuzun düzenli kitap okumasını istiyorsanız siz de kitap okumalısınız. Hatta ortak etkinlik ve kitap okuma saatleri gibi ev içi etkinlik zamanları planlayabilirsiniz.

Çocuğun yanında okulu ve öğretmeni hakkında konuşmayınız

Çocuğunuzun okula ve öğretmene bakış açısını etkilemede sizlerin söylemleri çok önemlidir. Bu sebeple olumlu ya da olumsuz, ne şekilde olursa olsun çocuğun yanında konuşmaktan kaçınmalısınız. Bazen yaşanıldığı zannedilen, olumsuz gibi görünen bir durum herhangi bir yanlış anlaşılmanın ya da farklı algılamanın ürünü olabilir. Bu konuyla ilgili önemli bir durum da bu yaş çocuklarının özellikleri arasında ilgi çekmek için olmayan bir durumu varmış gibi aksettirmek olduğudur. Dolayısıyla böyle durumlarda mutlaka öğretmeniyle iletişim kurup durumu açıkça öğrenmelisiniz.

Yardım almaktan çekinmeyiniz

Çocuğunuzla ilgili herhangi bir durum olduğunda sınıf öğretmeni ve okul rehber öğretmeninden yardım almaktan çekinmeyiniz. Çocuğunuz için gerekli yönlendirmeyi ve desteği sağlayacak kişilerin, çocuğunuzu iyi tanıyan ve günün önemli bir zamanını beraber geçirdikleri öğretmenleri olduklarını göz önünde bulundurunuz.