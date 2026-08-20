Her günü zenginleştirici aktiviteler, dengeli ve sağlıklı yemekler, eğitici oyuncaklar, düzenli evler, başarılı kariyerler ve sosyal medyada yayınlamaya değer sonsuz anılarla doldurmaya çalışmak hepimizin normali oldu. Bir ebeveyn olarak yüksek standartlara sahip olmanın yanlış bir yanı yoktur. Her anne çocuklarına mümkün olan en iyi şekilde bakmak ve onları büyütmek ister. Bununla birlikte, tüm bu sağlıklı yemekleri pişirseniz ve etkinlikleri gerçekleştirseniz bile her gün bunu yapmak gerçekten mantıklı mı? Çocuklarınızı sadece yönetmek yerine daha fazla eğlenmeyi dilediyseniz veya yavaşlama ihtiyacı hissediyorsanız şu sıralar trend olan "yavaş annelik”i keşfetmeniz iyi olabilir.

Yavaş ebeveynlik, hırstan vazgeçmek veya modern yaşam yoğun değilmiş gibi davranmakla ilgili değildir. Sürekli üretkenlik yerine bağlantıya değer veren bir şekilde aile yaşamına biraz farklı yaklaşmaya davettir.

Yavaş ebeveynlik nedir?

Yavaş ebeveynlik, özünde yavaş yaşam ve yavaş ebeveynlik ilkelerinden esinlenmiştir. Yazar Carl Honoré tarafından popülerleştirilen yavaş hareket, bizi hayatta acele etmeyi bırakmaya ve gerçekten önemli olana dikkat etmeye başlamaya teşvik ediyor. Ebeveynliğe uygulandığında, takviminiz dolu olsa bile şimdiki anın tadını çıkarmak için alan yaratmak anlamına gelir. Mükemmel olmakla ilgili değil, mevcut olmakla ilgili. Mükemmellik yerine bağlantıyı seçmek, sürekli acele etmeyi biraz daha fazla niyetle değiştirmek ve küçük şeylerin genellikle en büyük anılar haline geldiğini kabul etmekle ilgilidir. İster bebek, ister küçük çocuk, ister okul çağındaki çocuklar veya gençler yetiştiriyor olun, bu yaklaşım bize çocuklarımızın sonsuz eğlenceye ihtiyaç duymadığını hatırlatır; bize ihtiyaçları var.

Yavaş ebeveynlik ne değildir?

Yavaş ebeveynlik kariyerinizi bırakmak değildir. Bir çiftlikte yaşamak, sebze yetiştirmek veya teknolojiye hayır demek de değildir. Bununla birlikte bir performans sanatı değildir. Yavaş ebeveynliği benimseyen birçok anne hırslı, kariyer odaklı ve çocuk yetiştirmenin yanı sıra zorlu işlerde hokkabazlık yapıyor. Amaç hayatın her bölümünü yavaşlatmak değil. Önemli anları fark edecek kadar kendinizi yavaşlatmak ve çocuklarımızın hayatlarına daha fazla dahil olmaktır.

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Yavaş ebeveynliğin faydaları

Modern annelik, önceki nesillerden çok farklı görünüyor. Birçok anne, genellikle öğle yemeğinden önce iş toplantılarını, okuldan almaları, ev sorumluluklarını, duygusal emeği ve sosyal medyadan gelen sonsuz bildirimleri dengeler. Yeni ebeveynler için, beslenme programları, uyku yoksunluğu ve küçük bir insana nasıl bakılacağını öğrenmek, bırakın yavaşlamayı, nefes alacak yer yokmuş gibi hissettirebilir. Çocuklarınız büyüdükçe, baskı genellikle ortadan kalkmak yerine değişir. Her boş dakika için yarışan spor, ev ödevleri, doğum günü partileri, ders dışı taahhütler ve özenle planlanmış etkinlikler var. Çok geçmeden, yapılacaklar listenizin tamamı diğer herkesin ihtiyaçları etrafında döner.

Yavaş ebeveynliğin güzelliği büyük dramatik değişikliklerde bulunmaz. Her gün yaptığınız küçük seçimlerde bulunur. Araştırmalar sürekli olarak güvenli ilişkilerin pahalı deneyimlerle değil, duyarlı etkileşimlerle inşa edildiğini göstermektedir. Peki, nasıl? Örneğin:

Telefonunuzu kontrol etmeden dinlemek,

Göz teması kurmak,

Kahvaltıyı birlikte hazırlamak,

Sadece 10 dakika bile olsa bölünmemiş dikkat…

Bu küçük anlar güven inşa eder, aidiyet yaratır ve çoğu zaman çocuklarınızın yıllar sonra hatırladığı hikayeler haline gelir. Yavaş ebeveynliği benimsediğimizde, genellikle daha fazla neşe, daha az suçluluk ve tüm aileye fayda sağlayacak daha sakin bir ritim keşfederiz.

Kariyer odaklı anneler yavaş annelik yapabilir mi?

Kariyerini inşa eden annelerin yavaşlayamayacağını düşünmek belki de en büyük yanılgıdır. Yavaş anneliği gerçekleştirmek için sonsuz boş zamana ihtiyacınız yok. Yoğun bir iş hayatına sahipseniz çocuklarınızın sevgiyi birlikte geçirdiğiniz saat sayısıyla ölçmediğini unutmayın. Çocuklar o saatlerin nasıl hissettirdiğini hatırlıyorlar. Bir çocuk bir ebeveyne gelebileceğini, tüm ilgiyi ve gerçek ilgiyi görebileceğini ve ebeveynlerinin ihtiyaç duyduğunda gerçekten müsait olduğunu bildiğinde, kendini güvende, sevildiğini, duyulduğunu, görüldüğünü ve arandığını hisseder. Yavaş yaşamın şaşırtıcı derecede pratik hale geldiği yer burasıdır.

Yavaş ebeveynliği hayata geçirmenin pratik yolları

İyi haber şu ki, yavaş anneliği benimsemek tam bir yaşam tarzı revizyonu gerektirmez. İşte başlamak için bazı pratik yollar:

Güne daha yumuşak bir şekilde başlayın

Hemen telefonunuza uzanmak yerine derin bir nefes alın. Sıcakken çayınızın tadını çıkarın. Çocuklarınızı fazladan bir dakikalığına kucaklayın. Güne sakin bir şekilde başlamak genellikle herkes için olumlu bir dalgalanma etkisi yaratır.

Kaliteli zamanı koruyun

Bütün hafta sonlarına ihtiyacınız yok. Okuldan sonra veya yatmadan önce on beş kesintisiz dakika anlamlı kaliteli zaman haline gelebilir. Telefonunu bir kenara koyun. Dinleyin. Gülün. Oynayın. Tutarlılık, süreden daha önemlidir.

Yapılacaklar listenizi basitleştirin

Bugünün yapılacaklar listesinde her şeyi sığdırmaya çalışmayın en temel yapmanız gerekenleri ele alın. Esneklik için yer bırakın. Bazen çocuklarınız size günlerini anlatırken bulaşıklar bekleyebilir.

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Basit günlük rutinler oluşturun

Öngörülebilir günlük rutinler herkesin daha sakin hissetmesine yardımcı olur. Birlikte basit kahvaltılar, akşam yürüyüşleri gibi… Herkes akşam yemeğinde gününü paylaşır. Bu basit şeyler çocuklar için duygusal güvenlik yaratır.

Karşılaştırmak için daha az zaman harcayın

Sosyal medyada sürekli olarak öne çıkan içerikler ile kıyas yaparak kendi hayatınızın tadını çıkarmak imkansızdır. Unutmayın, gerçek hayatı değil, özenle seçilmiş anları görüyorsunuz. Karşılaştırma neşeyi çalar, bağlantı onu geri yükler.

Geride kalmadan yavaşlayın

Çocuğunuza cevap vermeden önce derin bir nefes almak zaman kaybı değildir. Başka bir taahhüte evet demeden önce duraklamak tembellik değildir. Daha az aktivite seçmek aslında ailenizin tuttuğunuz aktivitelerin tadını çıkarmasına izin verebilir. Daha yavaş bir tempo genellikle daha mutlu evler yaratır.

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Değişmek için kendinize izin verin

Birçok insan yavaş yaşamanın kırsala kaçmak anlamına geldiğini düşünür. Gerçekte, bu niyetle ilgili, coğrafyayla değil. Yoğun bir şehir hayatında kırsal bir kasabada olduğu kadar kolay bir şekilde yavaş yaşama pratiği yapabilirsiniz. Özünde, sıradan günlerin içinde gizlenmiş tüm iyi şeyleri bulmak ve tadını çıkarmaktır. Amaç mükemmellik değil, farkındalıktır. Yavaş ebeveynliğin güzel yanı, size imkansız standartların peşinden koşmayı bırakmanıza izin vermesidir. "Yeterince yapıyor muyum?" diye sormak yerine "Mevcut muydum?" diye sormaya başlıyorsunuz. Bu çok daha nazik ve çoğu zaman çok daha anlamlı bir soru. Günün sonunda, yavaş annelik sadece uğruna daha azını yapmakla ilgili değildir. Sürekli bir sonrakine doğru koşmak yerine şimdiki anı deneyimlemek için yeterli alan yaratmakla ilgilidir.

Hala çamaşır yıkamanız, son teslim tarihleriniz, okul öğle yemekleriniz, yoğun haftalarınız olacak, ancak günlük yaşam boyunca daha fazla kahkaha, daha fazla konuşma ve daha fazla bağlantı fark edeceksiniz. Belki de çocuklarımıza verebileceğimiz en büyük hediye budur: Mükemmel bir çocukluk değil, varlık, sabır ve sevgiyle dolu bir çocukluk.

Referanslar

"Slow motherhood: Small changes to make family life feel easier". Şuradan alındı:https://mumsatthetable.com/slow-motherhood/

ÇOCUKLU HAYAT Rehber: Aşırı ebeveynlik