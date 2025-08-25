Üniversiteye başlayanların bilmesi gereken 7 şey

Üniversite öğrencileri deneyimlerini yeni üniversite öğrencileri ile paylaşıyor. İşte tecrübeli öğrencilerden üniversiteye yeni başlayacaklara öneriler…

1- Öğrenci krediniz bedava para değildir

Yaygın inancın aksine, aldığınız öğrenci kredisi israf etmeniz için bedava para değildir. Yıl boyunca sizi idare etmek için gerçekten her kuruşa ihtiyacınız olacak ve o zaman bile sıkışık olacaksınız! Zamanınızın tadını çıkarırken bütçenizi ayarladığınızdan ve mümkün olduğunca tasarruf ettiğinizden emin olun.

2- Fiziksel ve ruhsal sağlığınıza dikkat edin

Sağlığınız çok önemlidir. Size doğru düzgün yemek yemeyi ve kendinize zaman ayırmayı hatırlatacak kimse olmadığından kendinize iyi baktığınızdan emin olun. Her şeyin üstesinden gelmeye çalışın ve stres ve kaygıyla nasıl başa çıkacağınızı öğrenin ve herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa istemekten çekinmeyin.

3- İlk yıl önemlidir

İlk yıl boyunca derslere gelmeyen ve bunun bir sorun teşkil etmeyeceği düşüncesiyle gelen öğrenciler olur. İlk yıldan son yıla kadar düzenli bir çalışma düzenine girmeniz inanılmaz derecede önemlidir.

4- Kütüphane en iyi dostunuzdur

Muhtemelen yıl boyunca en çok zaman geçirebileceğiniz yer kütüphane olacaktır. Gerek kaynak bolluğu gerekse teknolojik imkanları olan bir kütüphane her üniversite öğrencisi için bulunmaz nimettir. Dersiniz için kitaplara gereksiz yere para harcamadan önce kütüphaneyi inceleyin. Ayrıca, çevrimiçi dergiler bulmak gibi kütüphane sistemlerini nasıl kullanacağınızı da öğrenin çünkü bunlar işinize yarayacak!

5- Bağlantılar kurun

Öğrencilik hayatınızda sosyal ağ kurmak çok önemlidir. Mezun olduğunuzda iş fırsatlarını etkileyebilir ve harika bir final notu almanıza büyük ölçüde yardımcı olabilir! Önemli profesyonellerle tanışma fırsatları doğduğunda bunları kaçırmayın çünkü bu bağlantının ne zaman işe yarayacağını asla bilemezsiniz. Kendinizi tanıtmayı ve olumlu, kalıcı bir izlenim bırakmayı unutmayın.

6- Her topluluğa katılmanıza gerek yok

Üniversiteler genellikle, topluluklar ve kulüplerle doludur. Bağlantı kurmak, çevre edinmek için ilgi duymadığınız topluluklara katılmak için baskı hissetmeyin. İlgi alanlarınızı ve denemek istediklerinizi gerçekten düşünün ve denemekten korkmayın!

7- Her anın tadını çıkarın

Üniversitedeyken zaman hızla akıp gidiyor, bu yüzden her saniyesinin tadını çıkardığınızdan emin olun. Ödevleri bitirmek için gecelerce çalışmak yerine, işlerinizi zamanında halledin ki eğlenebilesiniz. Üniversite iniş çıkışlı bir yer ama aynı zamanda birçok fırsat, yeni arkadaşlar ve keyif alacağınız yeni deneyimlerle dolu!

Referanslar

Rebecca. “10 Things I Wish I Knew When I Started University”. Şuradan alındı: https://www.ucas.com/connect/blogs/10-things-i-wish-i-knew-when-i-started-university (18.04.2025).