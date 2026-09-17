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Ana Sayfa Güncel Bu çiçek yağmurla şeffaflaşıyor: İskelet çiçeği
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Bu çiçek yağmurla şeffaflaşıyor!

İlk bakışta sıradan beyaz bir dağ çiçeğini andırıyor. Ancak üzerine düşen ilk yağmur damlasıyla birlikte gizemli bir dönüşüm başlıyor. Doğu Asya ve Kuzey Amerika'nın nemli ormanlarında yetişen Diphylleia grayi, bilinen adıyla İskelet Çiçeği, yağmur altında tamamen cam gibi saydamlaşarak görenleri büyülüyor.

Giriş: 17 Eylül 2026, Perşembe 16:24
Güncelleme: 17 Eylül 2026, Perşembe 16:24
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İskelet çiçeği (Diphylleia grayi), yağmur yağdığında taç yapraklarının cam gibi saydamlaşmasıyla bilinen nadir bir bitki türüdür.

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Her yerde rastlanamayan bu özel tür, yüksek nem ve doğrudan güneş almayan gölgeli dağlık alanları seviyor. Dünya üzerinde ana vatanı olarak bilinen iki temel bölge bulunuyor: Japonya ve Çin'in soğuk, sisli dağlık ormanları ve Amerka'nın doğusundaki Appalachian Dağları.

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Renk değişimi bir kimyasal tepkime değil, tamamen fiziksel bir süreçtir. Yaprak hücrelerinin arasındaki gevşek yapı, su dolduğunda ışığı kırma biçimini değiştirir ve dokunun saydam görünmesini sağlar. Yapraklar kuruduğunda tekrar opak beyaz rengine döner.

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Doğrudan güneş ışığından hoşlanmaz; gölgeli, nemli ve serin orman tabanlarını tercih eder. İlkbahar sonu ile yaz başı arasında açar.

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İlkbaharın sonlarında açan minik beyaz çiçekler, yaz sonunda yerini koyu mavi ve mor tonlarında küçük meyvelere bırakıyor.

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Sadece mikroklimalarda ve hassas ekosistemlerde yaşayabilen İskelet Çiçeği, küresel ısınma ve nem dengelerinin bozulması nedeniyle uzmanların takibinde. Sıcaklık artışları ve düzensiz yağış rejimleri, bu nadide türün doğal yaşam alanlarını daraltma riski taşıyor.

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