Okul çantası nasıl olmalı?

Bu içerik Doç. Dr. Defne Kaya tarafından kaleme alındı.

Okumak zaten zor ve meşakkatli bir eylemken, çocuklar kitap ve defterlerin de altında eziliyorlar. Küçücük bedenleriyle ağır okul çantalarını taşıyan çocukların ileride bel fıtığı olmaması için önemler almak gerekiyor. Uzmanlara göre, çocukların omurgasını korumak için çantaların ağırlığının vücut ağırlığının yüzde 10’undan fazla olmalı. Bu da 40 kg ağırlığında bir çocuğun 4 kg’dan daha fazla ağırlığı olan bir çanta ile okula gitmemesi demek.

Sokakta, okul çıkışlarında, servise binen ve inen çantalı çocukları gördükçe küçücük yaşlarında omuzlarındaki bu ağır yüke üzülmeyen yoktur. Yaş ve sınıfa göre değişmekle birlikte bir okul çantasının ağırlığı 10-15 kg kadar çıkabiliyor. Peki, henüz kas-iskelet sistemi gelişimini tamamlamamış çocuklar için bu kadar ağırlıkla hareket etmek ne tür tehlikeler oluşturuyor?

Bel fıtığı şikâyetiyle doktora başvurular yüzde 70’e çıktı

Yapılan araştırmalara göre ağır çantayla okula giden çocuklarda, yaşla birlikte bel ağrısının arttığı, hatta 14-17 yaş arasında en az bir kere bel fıtığı şikâyeti ile doktora başvurma oranının yüzde 70’lere çıktığını söylüyor. Belirli bir ağırlığa sahip sırt çantası taşımak çocukların kas ve kemiklerini güçlendirmektedir. Burada en önemli nokta çantanın ağırlığının kontrol altında olması. Üst sınır yüzde 15 olsa da çocuğunuzun omuzlarında, vücut ağırlığının yüzde 10’undan daha fazla yük taşımasına izin vermeyin.