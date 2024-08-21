Okul çantası nasıl olmalı?

Bu içerik Doç. Dr. Defne Kaya tarafından kaleme alındı.
Okumak zaten zor ve meşakkatli bir eylemken, çocuklar kitap ve defterlerin de altında eziliyorlar. Küçücük bedenleriyle ağır okul çantalarını taşıyan çocukların ileride bel fıtığı olmaması için önemler almak gerekiyor. Uzmanlara göre, çocukların omurgasını korumak için çantaların ağırlığının vücut ağırlığının yüzde 10’undan fazla olmalı. Bu da 40 kg ağırlığında bir çocuğun 4 kg’dan daha fazla ağırlığı olan bir çanta ile okula gitmemesi demek.
Sokakta, okul çıkışlarında, servise binen ve inen çantalı çocukları gördükçe küçücük yaşlarında omuzlarındaki bu ağır yüke üzülmeyen yoktur. Yaş ve sınıfa göre değişmekle birlikte bir okul çantasının ağırlığı 10-15 kg kadar çıkabiliyor. Peki, henüz kas-iskelet sistemi gelişimini tamamlamamış çocuklar için bu kadar ağırlıkla hareket etmek ne tür tehlikeler oluşturuyor?
Bel fıtığı şikâyetiyle doktora başvurular yüzde 70’e çıktı
Yapılan araştırmalara göre ağır çantayla okula giden çocuklarda, yaşla birlikte bel ağrısının arttığı, hatta 14-17 yaş arasında en az bir kere bel fıtığı şikâyeti ile doktora başvurma oranının yüzde 70’lere çıktığını söylüyor. Belirli bir ağırlığa sahip sırt çantası taşımak çocukların kas ve kemiklerini güçlendirmektedir. Burada en önemli nokta çantanın ağırlığının kontrol altında olması. Üst sınır yüzde 15 olsa da çocuğunuzun omuzlarında, vücut ağırlığının yüzde 10’undan daha fazla yük taşımasına izin vermeyin.
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Çantanın kullanım şekli omurgaya etki ediyor!
Çanta ağırlığının, vücut ağırlığının %20’sinden fazla olması durumunda bel fıtığı riskini artırmaktadır. Çanta hazırlanırken; uzak mesafe, merdiven inme-çıkma, yokuş inme-çıkma gibi etkenlerle bu ağırlığın vücuda daha fazla etki edeceğinin de unutulmaması gerekiyor.
Vücudu çaprazlayan ve tek taraf yük bindiren sırt çantaların, tek omuza takılan çantalara göre omurga düzgünlüğünü daha fazla korumaktadır. Çantayı ilk kullanımda siz yani ebeveynler ayarlayın. Ağrı hissedip hissetmediğini, rahat taşıyıp taşıyamadığını, omuz ve bel kemerlerinin omzu ve beli tam olarak sarıp sarmadığından emin olun. Çocuklarınıza her iki omuz askısını kullanmasını sıklıkla anımsatın. Tüm ağır cisimleri öne eğilmeden, bacak kaslarını kullanarak ve vücuduna yakın tutarak kaldırması ve taşıması gerektiğini öğretin. Tüm bunları öğretmek çocuğunuzun omurga sağlığını koruyacaktır. Öğretilerinizin çocuğunuzda davranışa dönüşmesini istiyorsanız tüm bunları sizin de uygulamanız gerekir.
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