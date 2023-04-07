Stres atmanın yolları nelerdir?

Hayatımızda stresin olmadığı anlar yaratmak düşündüğünüz kadar zor değil! İşte stresi azaltmada etkili yöntemler…

Stres atmanın yolları nelerdir?
Sağlık
Giriş: 07 Nisan 2023 15:03
ABONE OL

Küçük zorluklardan büyük krizlere kadar, stres hayatın bir parçasıdır. Koşullarınızı her zaman kontrol edemeseniz de onlara nasıl tepki vereceğinizi kontrol edebilirsiniz. Stres sizi gerçek anlamda sardığında veya kronik hale geldiğinde, refahınızı etkileyebilir. Bu nedenle, zihninizi ve bedeninizi sakinleştirebilecek etkili stres gidericilere sahip olmak çok önemlidir.


Etkili stres yönetimi tekniklerinden bazıları şunlardır:


1- Hayal edin

Güdümlü imgeleme, zihninizde kısa bir tatile çıkmak gibidir. Kendinizi mutlu olduğunuz bir yerde hayal edin; belki kendinizi bir kumsalda otururken, dalgaları dinlerken, denizi koklarken ve altınızda ılık kumu hissederken... Sadece bir dakikalığına gözlerinizi kapatın ve huzurlu bir sahnede yürüyün. Girdiğiniz tüm duyusal deneyimleri düşünün ve gerçekten oradaymışsınız gibi hissetmenize izin verin. Birkaç dakika sonra gözlerinizi açın ve şimdiki ana dönün.


2- Meditasyon yapın

Meditasyon, kısa süreli rahatlamanın yanı sıra kalıcı stres yönetimi faydaları da sağlar. Denenecek pek çok farklı meditasyon şekli vardır. Yavaş derin nefesler alırken zihninizde bir mantra tekrarlayabilirsiniz. Veya anın içinde olmayı içeren farkındalık pratiği yapmak için birkaç dakikanızı ayırabilirsiniz. Sadece gördüğünüz, duyduğunuz, tattığınız, dokunduğunuz ve kokladığınız şeylere dikkat edin.


3- Kaslarınızı gevşetin

Progresif kas gevşemesi, vücudunuzdaki tüm kasları grup grup gevşetmeyi içerir. Uygulama yapmaya birkaç derin nefesle başlayabilirsiniz. Ardından, alnınızdan başlayıp ayak parmaklarınıza kadar her bir kas grubunu sıkılaştırma ve gevşetme alıştırması yapın. Pratik yaparak, kaslarınızdaki gerginliği ve gerginliği fark etmeyi öğrenecek ve daha kolay gevşeyebileceksiniz. Bununla birlikte, her pratik yaptığınızda, vücudunuzu süpüren bir rahatlama hissini deneyimleyebilirsiniz.


4- Nefesinize odaklanın

Sadece nefesinize odaklanmak veya nefes alma şeklinizi değiştirmek, genel stres seviyenizde büyük bir fark yaratabilir. Nefes alma teknikleri sadece birkaç dakikada vücudunuzu ve beyninizi sakinleştirebilir. İster stresli bir toplantıda olun, ister kalabalık bir tiyatroda oturuyor olun, nefes egzersizleri stresinizi azaltmanın anahtarı olabilir.5


Basit nefes egzersizi şunları içerir:

Burnunuzdan nefes alın ve karnınızın havayla dolmasını izleyin. Nefes alırken yavaşça üçe kadar sayın. Bir saniye bekleyin ve ardından tekrar üçe kadar sayarak burnunuzdan yavaşça nefes verin.


Burnunuzdan nefes alın ve huzurlu, sakin havayı içinize çektiğinizi hayal edin. Havanın tüm vücudunuza yayıldığını hayal edin. Nefes verirken, stres ve gerilimi bıraktığınızı hayal edin.


Kasıtlı stres ile bedeninizi güçlendirin
Kasıtlı stres ile bedeninizi güçlendirin

5- Sevdiğiniz birine sarılın

Fiziksel dokunuş, stresinizi azaltmada oldukça etkilidir. Birine sarıldığınızda oksitosin salınır. Oksitosin, daha yüksek mutluluk seviyeleri ve daha düşük stres seviyeleri ile ilişkilidir. Oksitosin ayrıca kan basıncının düşmesine de neden olur. Stres hormonu norepinefrini azaltır ve rahatlama hissi verebilir. Bu nedenle, ihtiyacınız varsa sevdiğiniz birinden sarılmasını istemekten korkmayın.


6- Sanat eseri oluşturun

Çocukluğunuz sırasında yaratıcı yanınızla temasa geçmek sizin için kolay olmuş olabilir ancak sanat eserine olan bağlantınızı kaybettiyseniz, bunu tekrar ele almak için çok geç değil. Çizim veya boyama ile ilgilenmiyorsanız, bir boyama kitabında renklendirme yapmayı düşünün. Yetişkinlere yönelik boyama kitaplarının popülaritesi arttı ve bunun iyi bir nedeni var; boyama yapmak harika bir stres giderici olabilir.


7- Boş zaman aktiviteleri için zaman ayırın

Boş zaman etkinlikleri, stresi azaltmak için harika bir yol olabilir. Yine de birçok insan, hayatlarının hobiler, oyunlar veya ekstra eğlence için çok meşgul olduğunu düşünüyor. Ancak programınıza eğlence için zaman ayırmak, kendinizi en iyi şekilde hissetmenize yardımcı olmanın anahtarı olabilir. Kendinizi daha iyi hissettiğinizde daha iyi performans gösterirsiniz, bu da boş zamanınızın çalışma sürenizi daha verimli hale getirebileceği anlamına gelir.


8- Minnettarlığınızı ifade edin

Minnettarlık, şükretmeniz gereken her şeyi tanımanıza yardımcı olur. İster güneşli bir gün için minnettar olun, ister işe güvenli bir şekilde vardığınız için minnettar olun, hayatta sahip olduğunuz tüm güzel şeyleri düşünün. Minnettarlık aynı zamanda size stresle başa çıkmak için sahip olduğunuz tüm kaynakları hatırlatır ki bu oldukça güçlendirici olabilir.


9- Sosyal destek alın

Hayatınızda destekleyici insanlara sahip olmak, stres yönetiminin anahtarıdır. Duygusal destek ve arkadaşlıktan yoksunsanız, onu elde etmek önemlidir. Bu, mevcut ağınıza ulaşmak anlamına gelebilir. Belki bir aile üyesine veya uzaktaki bir arkadaşa güvenmek, yakınlaşmanıza yardımcı olabilir ve size ihtiyacınız olan sosyal desteği verebilir. Ağınızı genişletmeniz de gerekebilir. Bir organizasyona katılın, bir destek grubuna katılın veya hayatınızda destekleyici insanlar yoksa profesyonel yardım alın.


10- Stresinizi arttıran şeyleri kesin

Bazen stresinizi azaltmanın en iyi yolu, hayatınızdan bir şeyleri çıkarmaktır. Daha fazla huzuru yaşayabilmek için stresinizi artıran şeylerden kurtulun. Haberleri izlemek, sürekli dijital cihazlarınıza bağlı olmak, alkol almak ve çok fazla kafein tüketmek hayatınıza daha fazla stres katabilecek şeylerden sadece birkaçı. Günlük alışkanlıklarınızda bazı değişiklikler yapmak, kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.


Referanslar:

Elizabeth Scott. "18 Effective Stress Relief Strategies". Şuradan alındı: https://www.verywellmind.com/tips-to-reduce-stress-3145195 (19.10.2022).


Stres yaşayan partnerinize nasıl destek olabilirsiniz?
Stres yaşayan partnerinize nasıl destek olabilirsiniz? Stres yaşayan arkadaşınıza veya ...
7 adımda stres yönetimi Sosyolog ve Holistik Yaşam Danış...


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.