Protein ve lif deposu! Tek tek elle toplanıyor, tazesi de turşusu da tüketiliyor: Hasadı başladı

Hatay'ın Antakya ilçesinde protein ve lif bakımından zengin olan lübye hasadı başladı. Börülce olarak da bilinen ürün, taze tüketilmesinin yanı sıra kurutularak ve turşu yapılarak da değerlendiriliyor. Tarlada kilogramı 40-50 TL'den satılan lübyenin marketlerde 130-140 TL'ye ulaşan fiyatı ise dikkat çekiyor.

HATAY'DA LÜBYE HASADI BAŞLADI

Yaz mevsiminin sona ermesiyle Hatay'da birçok tarım ürününün hasadı tamamlanırken lübye toplama çalışmaları devam ediyor.

Protein ve lif bakımından zengin olan lübye, tarlalarda işçiler tarafından tek tek elle toplanıyor. Bölgede lübye olarak adlandırılan ve birçok kişi tarafından börülce olarak bilinen ürün, Hatay'ın farklı ilçelerine gönderilerek satışa sunuluyor. Hem taze tüketilebilmesi hem de farklı şekillerde değerlendirilebilmesiyle yöre mutfağında yer buluyor.

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TARLADA 50 TL, MARKETTE 140 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Antakya ilçesine bağlı Bohşin Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Halil Koçak, hasadın iyi ilerlediğini ancak satış fiyatlarının üretim maliyetlerini karşılamakta zorladığını belirtti.

Koçak, ürünün tarladan kilogramı 40-50 TL'ye alındığını, marketlerde ise 130-140 TL'ye satıldığını söyledi. Çiftçi, hasat için gereken iş gücünün maliyetleri artırdığını da dile getirdi.

HER BİRİ TEK TEK ELLE TOPLANIYOR

Lübye hasadının en zahmetli aşamalarından biri toplama işlemi. Ürünler makas kullanılmadan elle toplanırken bir işçi günde en fazla iki çuval hasat yapabiliyor.

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Sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı günlerde işçiler sabah saat 06.00'da tarlaya giriyor. Güneş doğmadan önce başlayan mesai, bazı işçiler için saat 10.00'da sona ererken diğerleri öğlene kadar çalışmaya devam ediyor. Koçak'ın verdiği bilgiye göre işçiler bir günde toplam yaklaşık 20 çuval lübye topluyor.

LÜBYE NASIL TÜKETİLİYOR?

Protein ve lif bakımından zengin olan lübye, farklı tüketim şekilleriyle öne çıkıyor. Tane olarak yemeklerde kullanılabiliyor. Ayrıca tohumluk olarak ekilen ürün, kurutularak saklanabiliyor ve turşusu da yapılıyor.

Fasulye ve baklaya benzeyen lübye, hasadın ardından Antakya ve Kırıkhan başta olmak üzere çevre ilçelere gönderiliyor.

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AZ SU İSTİYOR, FAZLASI VERİMİ DÜŞÜREBİLİYOR

Sağlığa faydalı olan, özellikle böbreklere iyi geldiği söylenen lübye, sıcak havalarda da yetişebililiyor. Ancakn serin koşullarda daha verimli oluyor.

Yüksek sıcaklığın ürün verimini düşürdüğünü söyleyen Çiftçi Halil Koçak, bitkinin fazla suya ihtiyaç duymadığını da belirtti.

Koçak'a göre ekimden sonra yapılan ilk sulamanın ardından ihtiyaç durumuna göre iki veya üç kez daha sulama yapılması yeterli olabiliyor. Aşırı sulamada bitki büyüse de beklenen ürün verimi elde edilemiyor.