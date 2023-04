Duygusal yüklerden arınmanın yolları nelerdir?

Bahar temizliğini ruhunuza da yansıtmak istiyorsanız size 14 önerimiz var!

Yeni bir şey öğrenin

Hayatta karşımıza çıkan değişiklikler, odaklanma yeteneğimizi elimizden alarak huzursuz hissetmemize neden olabilir. Yeni bir hobiye veya derse başlamak, hayatımızda yaratıcılığa daha fazla yer açarak yenilenmiş bir amaç duygusu geliştirmenin harika bir yoludur. İster yeni bir dil öğrenmek ister farklı bir sporu denemek olsun, sizi istemediğiniz "zihin karmaşasından" uzaklaştırmaya gerçekten yardımcı olur.

Bir günlük yazın – ama acele etmeyin

Çoğu insan, özellikle de onlar için yeniyse, her gün bir saat boyunca bir günlük yazmak için zaman bulamaz. Ancak normal rutininizin bir parçası haline gelene kadar her gün sadece beş dakika ayırarak süreçten çok şey çıkarabilirsiniz.

İyi bir amaç için gönüllü olun

Kendi düşüncelerinizde ve günlük streslerinizde kaybolmak kolaydır. Bir hayır kurumu veya amacı için gönüllü olmak için zaman ayırmayı deneyin ve yolculuğunuzu belgeleyin. Düşüncelerinizi ve duygularınızı olağan günlük deneyimlerinizle karşılaştırarak, bakış açısı kazanmanıza, zihninizi dağınıklıktan kurtarmanıza ve yeni fırsatlara kapı açmanıza yardımcı olacaktır.

Hayır deme alıştırması

İnsanları memnun etmek genellikle başkaları tarafından kabul edilmeyi istemekten gelir. Kişinin tepkisi ne olursa olsun, hayır demeyi ve sağlıklı sınırlar koymayı öğrenmek çok önemlidir. Başkalarının hayal kırıklıklarıyla başa çıkabileceğinizi kendinize hatırlatın, böylece yalnızca hayatınızda rahatça yerine getirebileceğiniz görevleri üstlenirsiniz.

Dijital temizlik yapın

Bir sosyal medya hesabının uzun süredir takipçisi olmanız, onun sağlığınıza hizmet ettiği anlamına gelmez. Size iyi gelmeyen, mutsuz eden hesapları takip etmekten vazgeçin ve bağ hissettiğiniz hesaplara odaklanmaya çalışın.

Öz-şefkat için öz-sevgi

Öz-şefkat, kendinizi her zaman ilk sıraya koymak yerine kusurlarınız da dahil olmak üzere kendinizi olduğunuz gibi kabul etmekle ilgilidir. Kendine şefkat ve nezaket uygulamak, daha fazla dayanıklılığa, daha iyi ilişkilere ve başkaları için daha yüksek düzeyde şefkat ve duygusal erişilebilirliğe yol açabilir.

Zaman yönetimi yapın

Küçük görevlerinizi hızlı bir şekilde yapın, hemen yapılması gerekmeyen her şeyi erteleyin, mümkün olduğunda başkalarına teslim edin ve gerçekten yapılması gerekmeyen fazladan görevlerin üzerini çizin.

Erteleme alışkanlıklarınızı kırın

Erteleme davranışlarınızı tespit ederek ve her gün onlara meydan okuyarak başlat/durdur zihniyetine veda edin. Örneğin, kendinizi "Başlamadan önce bunu izleyeceğim" derken bulduğunuzda, dikkatiniz dağılmadan önce bilinçli bir şekilde yolunuza devam edin. Basitçe "Bunu yapmayı seçiyorum" diyerek, beyninizin erteleme tuzağını aşmasına yardımcı olacaksınız.

Neyi kontrol edebileceğinize odaklanın

Bir şey hakkında endişeli hissediyorsanız, zihninizin olumsuz düşüncelerle hızla boğulması kolaydır. Bir kağıt alın ve üç sütun çizin. İlkine, durumunuzla ilgili kontrol edebileceğiniz her şeyi yazın, ikinciye etkileyebileceğiniz şeyleri yazın ve üçüncüsünde kontrolünüz dışında olan yönleri ekleyin. Bir plan oluştururken, değiştirme gücüne sahip olduğunuz şeylere odaklanmak için yalnızca ilk sütuna bakın.

Vücudunuzu değil gardırobunuzu detokslayın

Hayat yoğunlaştıkça ve biz yaşlandıkça, bedenlerimiz sıklıkla şekil değiştirir. "Kilo verirsem diye" eski kıyafetlerine takılmak yerine, şu an sahip olduğumuz vücudun kıymetini bilmeyi ve kabul etmeyi seçin.

Her gün şükran pratiği yapın

İnsanlar olarak, olumsuz düşünmeye programlandık ve bir olumsuz düşünceye karşı koymak için genellikle beş olumlu düşünceye ihtiyacımız var. Her sabah, sıcak bir yatak veya bir arkadaşınızdan gelen güzel bir mesaj gibi minnettar olduğunuz beş şeyi düşünerek başlayın. Aynı şeyi akşamları uyumadan hemen önce de yapın.

Tetikleyicilerinizi izleyin

Birinin söylediği bir şey yüzünden üzüldüğünüzde bu, tutunduğunuz şeye bir göz atın. Tetiklendiğinizi fark ederseniz, o anda kendinizle ilgili inançlarınızı, durum ve diğer kişi hakkındaki düşüncelerinizi yazın. Kendi tetikleyicilerinize ne kadar aşina olursanız, üzerinizde o kadar az güçleri olacaktır.

Bir düşünce günlüğü tutun

Zamanla bize iyi hizmet etmeyen alışkanlıklar ve inançlar geliştiririz. İstediğiniz sonuçları alamıyorsanız veya aynı kalıpları tekrar ediyorsanız, bir düşünce günlüğü tutmayı deneyin. Bu, kaygı veya mutsuzluğa neden olan bazı durumlar üzerinde düşünmenize, bunlar üzerinde derinlemesine düşünmenize ve yapabileceğiniz değişiklikleri incelemenize yardımcı olacaktır.

Stresinizi derecelendirin

Otomatik pilotta çalışırken uyurgezer bir şekilde bunalmış bir duruma geçmek kolaydır. Karşılaştığınız her şeyi yazın ve bunun sizde yarattığı kaygıyı birden 10'a kadar derecelendirin. Ardından listeyi en düşükten en yükseğe doğru çalışın ve her durum için bir plan yapın. İşleri küçük adımlara bölmek her zaman onlarla başa çıkmayı kolaylaştırır.

Referanslar

Lizzie Cernik. "Spring-clean your life! 20 ways to discard the emotional baggage that’s holding you back". Şuradan alındı: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2023/apr/10/spring-clean-your-life-20-ways-to-discard-the-emotional-baggage-thats-holding-you-back (10.04.2023)