0 TL bütçeyle İskandinavya tatili! Danimarka'da 4-5 saat çalışana ücretsiz kalma fırsatı: Tek şartları var

Danimarka'da konaklama masrafı ödemeden bir süre yaşamak isteyenler için alışılmışın dışında bir fırsat ortaya çıktı. Baltık Denizi'nde yer alan Bornholm Adası'ndaki bir çiftlik, bahçe işleri, hayvan bakımı ve günlük bakım çalışmalarına destek verecek gönüllüler arıyor. Workaway platformunda yayımlanan ilan, özellikle farklı ülkeleri keşfetmek ve kırsal yaşamı deneyimlemek isteyen gezginlerin ilgisini çekebilecek koşullar içeriyor. Üstelik katılımcılara adayı keşfetmeleri için bisiklet kullanma imkanı da sunuluyor. Ancak başvuru yapmayı düşünenlerin çalışma süresi ve karşılanacak masraflarla ilgili bazı ayrıntıları önceden öğrenmesi gerekiyor.

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DANİMARKA'DA ÜCRETSİZ KONAKLAMANIN ŞARTI NE?

Danimarka'nın Bornholm Adası'nda yaşayan Finn ve Susan adlı çift, sahip oldukları küçük çiftliğin günlük işlerini yürütmek için gönüllülerin desteğini bekliyor. Çiftin Workaway üzerinden yayımladığı ilan, konaklama karşılığında belirli işlerde yardım edilmesine dayanıyor.

Çiftlikte organik sebze ve çiçeklerin yetiştirildiği geniş bir bahçe bulunuyor. Ayrıca atlar, koyunlar, domuzlar, ördekler, tavuklar, köpekler ve kediler de çiftlik yaşamının bir parçasını oluşturuyor.

Ev sahipleri yılın belirli dönemlerinde farklı ülkelerden gönüllüleri ağırlıyor. Katılımcıların yalnızca birkaç günlük ziyaretler yerine önceden kararlaştırılan sürenin tamamında çiftlikte kalmaları tercih ediliyor. İlanın güncel profilinde minimum konaklama süresi üç hafta olarak belirtiliyor.

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GÖNÜLLÜLER ÇİFTLİKTE HANGİ İŞLERİ YAPACAK?

Çiftlikte gönüllülerden beklenen çalışmaların büyük bölümü açık havada gerçekleştiriliyor. Yapılacak işler mevsime ve çiftliğin ihtiyaçlarına göre değişiyor. Bahçedeki yabani otların temizlenmesi, bitkilerin bakımı ve hayvanların beslenmesi temel görevler arasında yer alıyor.

Bunların yanı sıra çit yapımı, taş yolların düzenlenmesi, basit marangozluk işleri, boya ve küçük onarım çalışmaları da gönüllülerin sorumlulukları arasında bulunabiliyor. Günlük yaşamın bir parçası olarak temizlik, bulaşık ve yemek hazırlığı gibi ev işlerine de destek verilmesi bekleniyor.

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Çiftlik sahipleri bazı görevlerin fiziksel güç gerektirebileceğini özellikle belirtiyor. Hayvanlarla ilgilenmek isteyen katılımcılar ise köpek, at ve küçük domuzların eğitiminde kullanılan pozitif pekiştirme yöntemlerini yakından gözlemleme fırsatı bulabiliyor.

KONAKLAMA ÜCRETSİZ! PEKİ GÖNÜLLÜLERE NELER SUNULUYOR?

İlanın en dikkat çekici yanı konaklama imkanı. Gönüllülere çiftlik içerisinde kalabilecekleri odalar tahsis ediliyor. Tesiste dört kişilik büyük bir oda, iki adet çift kişilik oda ve daha sakin bir ortam isteyenlerin kullanabileceği tek kişilik bir oda bulunuyor.

Katılımcılara boş zamanlarında Bornholm Adası'nı gezebilmeleri için bisiklet de verilebiliyor. Bazı durumlarda çiftliğe ait otomobilin kullanılmasına izin veriliyor. Ancak otomobili kullanan kişinin yakıt masraflarını kendisinin karşılaması gerekiyor.

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Finn ve Susan'ın Danca ve İngilizce konuşması, farklı ülkelerden gelen gönüllülerle iletişim kurulmasını kolaylaştırıyor. Böylece katılımcılar yalnızca çiftlik işlerinde deneyim kazanmakla kalmıyor, farklı kültürlerden insanlarla bir arada yaşama fırsatı da elde ediyor.

GÜNDE KAÇ SAAT ÇALIŞMAK GEREKİYOR?

Gönüllülük fırsatıyla ilgili haberlerde günlük dört ila beş saatlik çalışma süresinden söz edilse de çiftliğin Workaway profilinde kesin bir günlük çalışma saati belirtilmiyor. Bu nedenle katılımcıların ne kadar süre çalışacaklarını ev sahipleriyle görüşerek netleştirmeleri gerekiyor.

Benzer şekilde yemek masraflarının konaklamaya dahil olup olmadığı da ilanda açıkça belirtilmiyor. Uluslararası ulaşım giderlerinin veya diğer kişisel harcamaların karşılanacağına ilişkin bir taahhüt de bulunmuyor.

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Bu nedenle başvuru öncesinde günlük ve haftalık çalışma saatlerinin, izin günlerinin, konaklama koşullarının ve yemek giderlerinin açıkça konuşulması önem taşıyor.

DANİMARKA'DAKİ ÇİFTLİĞE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Danimarka'daki gönüllülük fırsatına ilişkin bilgilere uluslararası kültürel değişim ve gönüllülük platformu Workaway üzerinden ulaşılabiliyor. Finn ve Susan'ın çiftlik ilanında görevler, konaklama seçenekleri ve ev sahiplerinin beklentileri ayrıntılı biçimde anlatılıyor.

Başvuru yapmak isteyenler, Workaway üzerindeki çiftlik ilanını inceleyerek ev sahipleriyle iletişime geçebilir. Ancak başvuruların kabul edilmesi, çiftliğin ilgili tarihlerde gönüllüye ihtiyaç duymasına ve tarafların koşullar üzerinde anlaşmasına bağlı.

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Türkiye'den katılmayı düşünenlerin ayrıca Danimarka'ya giriş ve gönüllü çalışma için geçerli vize ve izin koşullarını önceden kontrol etmesi gerekiyor. Ücretsiz konaklama sunulması, ülkeye giriş veya çalışma izni anlamına gelmiyor.

Doğayla iç içe bir yaşam deneyimi sunan bu fırsat, klasik bir yurt dışı tatilinden farklı olarak günlük sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Bu nedenle katılımcıların yalnızca konaklama avantajını değil, çiftlik yaşamının fiziksel koşullarını ve üstlenecekleri görevleri de dikkate alarak karar vermesi gerekiyor.