Çocuklukta küçük kardeşinin sorumluluğunu üstlenmek, yıllar sonra bile etkisini gösterebilen deneyimlerden biri. Kardeşinin ihtiyaçlarını karşılamak, beklenmedik sorunlara çözüm bulmak ve günlük işleri düzenlemek, bazı çocukların erken yaşta önemli beceriler kazanmasına katkı sağlayabiliyor. Psikoloji alanındaki değerlendirmeler ise bu deneyimlerin yetişkinlikteki problem çözme becerileriyle bağlantısına dikkat çekiyor.

ÇOCUKKEN KARDEŞLERİNE BAKANLARDA BU ÖZELLİK GELİŞEBİLİYOR

Küçük kardeşini okuldan almak, yemeğini hazırlamak veya oyun oynarken ona göz kulak olmak... Çocuklukta sıradan görünen bu görevler, bazı kişilerin erken yaşlardan itibaren problem çözme becerilerini geliştirmesine katkı sağlayabiliyor.

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Kardeşlerine bakma sorumluluğu üstlenen çocuklar, günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek, zamanlarını düzenlemek ve beklenmedik durumlarda hızlı karar vermek zorunda kalabiliyor. Bu deneyimler, bağımsız hareket etme, sorumluluk alma ve beklenmedik durumlarla başa çıkma becerilerini güçlendirebiliyor.

PSİKOLOJİDE BU DURUMUN BİR ADI VAR

Psikolojide "ebeveynleşme" olarak adlandırılan kavram, çocukların aile içinde normalde yetişkinlere ait olması gereken sorumlulukları üstlenmesini ifade ediyor.

Uzmanlar bu durumu ikiye ayırıyor. Araçsal ebeveynleşme; yemek hazırlamak, temizlik yapmak veya küçük kardeşin bakımını düzenli olarak üstlenmek gibi görevleri kapsıyor.

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Duygusal ebeveynleşme ise çocuğun ebeveynlerinin sırdaşı, aile içindeki anlaşmazlıkların arabulucusu veya yetişkinlerin duygusal destekçisi haline gelmesiyle ortaya çıkıyor.

Ancak çocuğun ara sıra kardeşine yardımcı olması, tek başına ebeveynleşme yaşadığı anlamına gelmiyor.

ERKEN YAŞTA SORUMLULUK ALMANIN DİĞER YÜZÜ

Çocuklukta kardeşlere bakmanın etkileri her zaman olumlu olmayabiliyor. Özellikle bakım görevi sürekli hale geldiğinde ve çocuğun günlük yaşamının büyük bölümünü kapladığında durum değişebiliyor.

Ara sıra kardeşine yardımcı olmakla her gün onun yemeğinden, okuluna ulaşmasından ve güvenliğinden sorumlu olmak aynı anlama gelmiyor.

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Uzmanlara göre sorumlulukların çocuğun yaşına uygun olması, ne kadar sürdüğü ve yetişkinlerden yeterli destek alıp almadığı önem taşıyor. Aşırı sorumluluk, çocuğun oyun oynamaya, arkadaşlarıyla vakit geçirmeye ve kendi ihtiyaçlarına ayırabileceği zamanı azaltabiliyor.

YETİŞKİNLİKTE BU DAVRANIŞLAR ORTAYA ÇIKABİLİYOR

Çocukken kardeşlerine bakmış bazı kişiler, yetişkinlikte karşılaştıkları sorunlara hızlı çözüm üretme ve zor durumlarda sakin kalma konusunda kendilerini daha yetkin hissedebiliyor.

Ancak erken yaşta edinilen alışkanlıklar farklı güçlükleri de beraberinde getirebiliyor. Bazı yetişkinler, ailelerinin bütün sorunlarını çözmek zorunda hissedebiliyor veya sorumluluklarını başkalarına devretmekte zorlanabiliyor.

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Uzun yıllar başkalarıyla ilgilenmeye alışmış kişiler için yardım istemek, destek kabul etmek ve hatta dinlenmek bile suçluluk duygusu oluşturabiliyor.

DESTEK OLMAKLA YÜK ÜSTLENMEK ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİ

Çocuklukta kazanılan problem çözme, bağımsız hareket etme ve sorumluluk alma becerileri yetişkinlikte önemli avantajlar sağlayabiliyor. Ancak bu becerilerin gelişmesi, çocukların yaşlarından büyük sorumluluklar üstlenmelerinin her zaman yararlı olduğu anlamına gelmiyor.

Önemli olan, çocukların ailelerine yardımcı olurken kendi ihtiyaçlarını ve çocukluklarını yaşama imkanını da koruyabilmeleri.