İnce belli çay bardağı, Türkiye'de çay keyfinin ayrılmaz parçalarından biri. Ancak çayın bu bardakta daha lezzetli olduğu düşüncesi, yalnızca köklü bir alışkanlıktan kaynaklanmıyor olabilir. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, çayın tadı ve kokusunun algılanmasında kullanılan bardağın da rol oynayabileceğine işaret ediyor.

BİLİM İNSANLARI ARAŞTIRDI: BARDAĞIN ŞEKLİ LEZZETİ ETKİLİYOR MU?

2024 yılında Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan bir araştırma, çayın içildiği kabın özellikleri ile lezzet algısı arasındaki ilişkiyi inceledi.

Su-Chiu Yang ve Li-Chieh Hsu tarafından yürütülen çalışmada, 102 katılımcıya farklı şekil ve yüzey özelliklerine sahip sekiz çay fincanıyla çay sunuldu. Katılımcılardan içtikleri çayın tadını, kokusunu ve genel içim deneyimini değerlendirmeleri istendi.

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Sonuçlar; fincanın genişliği, yüksekliği, ağız kenarının kalınlığı ve yüzey pürüzsüzlüğünün çayın tat ve aroma algısı üzerinde etkili olabildiğini gösterdi.

AYNI ÇAY, FARKLI LEZZET: İŞTE ARAŞTIRMANIN ÇARPICI SONUÇLARI

Araştırmada ağız kısmı daha geniş olan fincanlar, çayın bazı tat özelliklerinin daha belirgin algılanmasıyla ilişkilendirildi. Fincanın genişliği özellikle burukluk ve koku algısını etkilerken yüksekliği de çayın kokusuna ilişkin değerlendirmelerde farklılık oluşturdu.

Dikkat çeken bir başka sonuç ise bardağın yüzeyiyle ilgiliydi. Daha pürüzsüz yüzeylerin çayın tatlılık, yumuşaklık ve genel lezzet algısıyla ilişkili olduğu belirlendi.

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Araştırmacılar, çayın içildiği kabın yalnızca bir sunum aracı olmadığını, görsel ve dokunsal özellikleriyle içim deneyimini etkileyebildiğini ortaya koydu.

BARDAĞIN DUDAĞA DEĞEN KISMI BİLE FARK YARATABİLİYOR

2025 yılında Applied Food Research dergisinde yayımlanan başka bir araştırma, bu kez bardakların ağız kenarına odaklandı.

Araştırmacılar, farklı malzemelerden ve sertlikteki bardak kenarlarının içeceklerin lezzet algısını nasıl etkilediğini inceledi. Deneylerde yeşil çay, elma suyu ve portakal suyu kullanıldı.

Sonuçlara göre cam ve metal bardak kenarları içeceklerin daha soğuk hissedilmesine yol açabilirken yeşil çayın lezzet ve acılık değerlendirmelerinde kullanılan malzemeye bağlı farklılıklar görüldü.

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Böylece aynı içeceğin yalnızca bardak kenarındaki malzeme değiştiğinde bile farklı algılanabileceği ortaya çıktı.

PEKİ İNCE BELLİ BARDAKTA ÇAY GERÇEKTEN DAHA MI LEZZETLİ?

Araştırmaların sonuçları, Türk çay kültürünün vazgeçilmezi olan ince belli bardakla ilgili merak edilen soruyu da gündeme getiriyor. Ancak söz konusu çalışmalarda geleneksel ince belli Türk çay bardağı ile diğer bardaklar doğrudan karşılaştırılmış değil.

Bununla birlikte ince belli bardağın kendine özgü tasarımı, çayın içim deneyimini etkileyebilecek bazı özellikler taşıyor. Bardağın alt kısmının geniş, ortasının dar olması ve camın kalınlığı, çayın soğuma biçiminde rol oynayabiliyor. Şeffaf cam sayesinde çayın "tavşan kanı" olarak bilinen kırmızı renginin görülmesi de ilk yudumdan önce lezzete ilişkin bir beklenti oluşturabiliyor.

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Dolayısıyla ince belli bardakta çayın daha lezzetli gelmesi, yalnızca alışkanlıklarla ilgili olmayabilir. Bilimsel araştırmalar, lezzet algısında kullanılan bardağın fiziksel ve duyusal özelliklerinin de rol oynayabildiğini gösteriyor. Ancak geleneksel ince belli bardağın çayı diğer bardaklara göre daha lezzetli hissettirdiği henüz doğrudan kanıtlanmış değil.