Basit nefes egzersizleri nelerdir?

Araştırmalar, her gün sadece beş dakika basit nefes egzersizleri yapmanın, ruh halinizi farkındalık meditasyonundan daha fazla artırabileceğini saptadı.

Basit nefes egzersizleri nelerdir?
Sağlık
Giriş: 17 Ocak 2023 14:21 Güncelleme: 17 Ocak 2023 14:23
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Egzersizin zihin için harikalar yarattığı uzun zamandır bilinmektedir. Ancak araştırmacılar şimdi, derin nefes alma egzersizleri yoluyla ruh halinizi yükseltmenin başka bir yolunu keşfettiler. Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bir ay boyunca her gün beş dakika derin nefes egzersizleri yapan kişilerin, yalnızca meditasyon yapanlara göre endişeli duygularının hafiflediğini ve ruh hallerinin daha iyi olduğunu gördü.


Deney kapsamında 108 katılımcıdan kendilerine en uygun zamanda evde günde 5 dakika üç nefes egzersizinden birini veya farkındalık meditasyonunu uygulamasını istedi. Bir ay sonunda katılımcılar, egzersizlerin kaygı düzeyleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için iki anket doldurdu. Sonuçlar, 28 günlük denemeden önce aldıkları iki anketle karşılaştırıldı. Cell Reports Medicine dergisinde yazan araştırmacılar, etkilerin nefes çalışması gruplarında "belirgin derecede daha yüksek" olduğunu söyledi.


Nefes egzersizlerinin faydaları
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İşte o nefes egzersizi pratikleri:

Farkındalığın faydalarından yararlanmak için çalışmanın katılımcıları, bedeni ve zihni rahatlatmaya ve stresi azaltmaya yardımcı olduğu kanıtlanmış üç basit nefes alma uygulaması şu şekilde:


Döngüsel İç Çekme

Akciğerlerini tamamen şişirmek için daha kısa bir nefes almadan önce yavaşça nefes alın. Ardından mümkün olduğu kadar uzun süre nefes verin. Burnunuzdan nefes alın ve ağzınızdan nefes verin.


Kutu Nefesi

Daha derin bir nefes almadan önce dört nefes alın. Ciğerleriniz dolduğunda, burnunuzdan veya ağzınızdan mümkün olduğunca yavaş nefes verin.


Döngüsel Hiperventilasyon

Derin nefes alın ve tamamen nefes vermeden önce 30 kez kısa nefes verin.


Referanslar:

Emily Stearn. “The simple 5-minute breathing exercise that will keep you happy (and it's even better than mindfulness!)”. Şuradan alındı: https://www.dailymail.co.uk/health/article-11622599/The-simple-5-minute-breathing-exercise-happy-better-meditation.html (15.01.2023)


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