Limon kabuklarını çöpe atmayın! Zencefille birlikte kaynatıldığında bakın ne işe yarıyor

Soğuk havaların başlamasıyla birlikte evlerde geçirilen süre artarken mutfakta oluşan yemek kokuları da daha uzun süre hissedilebiliyor. Özellikle pencerelerin kapalı tutulduğu sonbahar ve kış aylarında evin daha ferah kokmasını isteyenler farklı yöntemlere başvuruyor. Bunlardan biri de çoğu zaman çöpe atılan limon kabuklarının birkaç dilim taze zencefille birlikte kaynatılması.

LİMON KABUKLARINI ZENCEFİLLE KAYNATMANIN NEDENİ

Limon kabukları, zencefille birlikte ısıtıldığında ortama hoş bir aroma yayabiliyor. Bu yöntemin tercih edilmesindeki temel amaç ise evin daha ferah kokmasını sağlamak.

Özellikle balık, soğan ve kızartma gibi yiyeceklerin ardından mutfakta kalan kokuların daha az hissedilmesine yardımcı olabilen karışım, herhangi bir oda kokusu kullanılmadan hazırlanabiliyor.

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LİMON KABUĞUNDAKİ BU MADDE KOKUNUN KAYNAĞI

Limon kabuğu, kendine özgü narenciye kokusunu oluşturan aromatik yağlar içeriyor. Bu bileşenler arasında yer alan limonen, limonun ferah kokusunda önemli rol oynuyor.

Zencefil ise hafif keskin ve baharatlı aromasıyla limonun kokusunu tamamlıyor. İki malzeme su içinde düşük ateşte ısıtıldığında aromatik bileşenleri açığa çıkarak çevreye yayılıyor.

Böylece evde farklı kokuların daha az hissedildiği, narenciye ve baharat notalarının öne çıktığı bir ortam oluşabiliyor.

KAYNAYAN KARIŞIMIN BİR BAŞKA ETKİSİ DAHA VAR

Limon kabuğu ve zencefilin kaynatılması sırasında ortaya çıkan su buharı, ortama bir miktar nem de verebiliyor. Özellikle ısınma nedeniyle havanın kuru hissedildiği sonbahar ve kış aylarında bu durum geçici bir rahatlık hissi sağlayabiliyor.

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Ancak karışımın temel amacı ortama hoş bir koku yaymak. Bu yöntem, kötü kokuların kaynağını ortadan kaldırmıyor veya havayı temizlemiyor.

EVDE HAZIRLAMAK İÇİN BU ADIMLAR YETERLİ

Evde uygulanabilen bu yöntem için özel bir malzemeye ihtiyaç duyulmuyor. İki veya üç limonun kabuğu ile birkaç dilim taze zencefil, küçük bir tencereye yerleştiriliyor.

Malzemelerin üzerini örtecek kadar su eklendikten sonra karışım kaynama noktasına getiriliyor. Ardından ocak kısılarak çok hafif şekilde kaynaması sağlanıyor.

Bu sırada açığa çıkan aromalar yavaş yavaş ortama yayılıyor. Böylece yemek veya içecek hazırlığından arta kalan limon kabukları da değerlendirilmiş oluyor.

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BİRKAÇ MALZEMEYLE KOKUSU DEĞİŞTİRİLEBİLİYOR

Karışımın kokusunu farklılaştırmak isteyenler, limon ve zencefilin yanına başka malzemeler de ekleyebiliyor.

Bir çubuk tarçın, birkaç karanfil veya küçük bir dal biberiye kullanılarak farklı aromalar elde edilebiliyor. Tarçın ve karanfil daha sıcak ve baharatlı, biberiye ise bitkisel bir koku katıyor.

UYGULARKEN BU AYRINTIYA DİKKAT!

Karışım hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, tenceredeki suyun tamamen buharlaşmasını önlemek. Bu nedenle su seviyesi düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde su eklenmeli.

Ocak açıkken tencere gözetimsiz bırakılmamalı, evden çıkarken veya uyumadan önce mutlaka kapatılmalı.