Evde zaman geçirme yolları

Evdesiniz ve yapacak hiçbir şey bulamıyor musunuz? Aslında yapacak o kadar çok şey var ki! Sizler için birkaç seçeneği derledik. Size hitap edenleri denemelisiniz.

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Evde keyifli ve verimli zaman geçirmeniz için...

Evde uzun saatler hatta belki de günler geçirdiğimizde genel olarak ne yapacağımızı bilemeyip can sıkıntısı yaşayabiliriz. Aslında böyle günlerde boş zamanları verimli ve keyifli geçirmenin birçok yolu vardır.

 

Örgü örün

Örgü örmek, sabır işi gerektirir ama siz ufak bir şeylerle başlayabilirsiniz. Ayrıca örgü örmek, düşüncelerinizin daha dingin bir hale gelmesini sağlar ve sizi rahatlatır. Ortaya çıkan atkı ve benzeri şeyleri de kendinize ve etrafınızdakilere hediye edebilirsiniz!

 

 

ÖRGÜ ÖRMENİN FAYDALARI

 

Sessizliği deneyimleyin

Gün içinde sürekli konuşma ve kendimizi anlatma halindeyiz. Bu bazı zamanlar oldukça yorucu gelmeye ve biraz sessizliğe ihtiyaç duymaya başlayabiliyoruz. Kendinize ayıracağınız bir gün, hiç konuşmamayı deneyin. Sonuçlarına siz bile şaşıracaksınız. Hem kafanız hem çeneniz dinlenmiş, düşünceleriniz daha sadeleşmiş, hislerinizi daha iyi anlayabilmiş bir halde ertesi güne uyanabilirsiniz.

 

Kitap okuyun

Okuyun, okuyun, okuyun! Aslında kitap okumak için boş zaman beklenmemeli, onun için zaman yaratılmalıdır. Ama madem boş zamanınız da oldu, o zaman merak ettiğiniz, kitaplığınızda uzun zamandır durup da kapağına bakmakla kaldığınız o kitabı alın ve okuyun. Sizin için bambaşka dünyaların kapısı olacaktır…

 

KADININ TOPLUMDAKİ YERİNİ ELE ALAN KİTAP ÖNERİLERİ

 

Yeni bir dil öğrenin

Bir dil, bir insandır… Tabii ki akademik ciddiyetle öğrenmenize gerek yok. Size güzel gelen, ülkesini merak ettiğiniz ya da ilgilendiğiniz konularda en çok kaynağa sahip olan dili/dilleri öğrenebilirsiniz.

 

YENİ BİR DİL ÖĞRENMEK İÇİN 7 NEDEN!

 

Televizyon karşısında oturup kalmayın

Evde keyifli ve verimli zaman geçirmenizin önüne engel olabilecek en önemli etmen televizyondur. Oturdukça oturasınız, izledikçe bir şeyler yiyesiniz gelir ve günün sonunda vücudunuzu hareketsizlikten ve çok yemekten rahatsız bir halde bulabilirsiniz.

 

Yoga yapın

Gergin olan vücudunuzu biraz rahatlatmak iyi gelecektir. Bunun için de en güzel yol yoga. Bir mata sahip olmanız yeterli. Son günlerde dünya gündeminde olan corona virüs sebebiyle "Down Dog" uygulaması, 1 Nisan’a kadar ücretsiz hizmet sunacağını belirtti. Amaçlarının, virüs sebebiyle toplu alanlara giremeyen, yoga derslerine katılamayan ve evinde duran insanların yoga yapmaya devam edebilmeleri ve stresle baş edebilmeleri olduğunu açıkladılar.

 

EVDE YOGA NASIL YAPILIR?

 

Meditasyon yapın

Düşüncelerinizin, endişelerinizin sizi stres altında bıraktığını hissediyorsanız kendinize biraz izin verin. Birkaç mum yakın, rahat oturabileceğiniz bir alan bulun ve gözlerinizi kapatın. İster nefesinize odaklanın, bedeninizi izleyin ya da rahatlatıcı bir müzik eşliğinde durun. Kendinize ayıracağınız bu 10 dakika meditasyon, stresle baş etmenizi sağlayacaktır.

 

MEDİTASYON NASIL YAPILIR?

 

Yemek yapın

Bazı kişiler için yemek yapmak çok rahatlatıcı gelir. Ortaya çıkan lezzetli ürün de sizi çok memnun edecektir. Yeni mutfaklar deneyip farklı tatlarla damak zevkinizi ve yemek yapma yeteneğinizi geliştirebilirsiniz.

 

 

Bitkilerinizle ilgilenin

Toprakla uğraşmak vücudunuzdaki elektriği ve stresinizi alır. Hem bitkilerinizle ilgilenip onlarla vakit geçirebilir hem de onların gelişimini gözlemleyebilirsiniz.

 

 

Yazı yazın

Gün içerisinde aklınızdan geçen fikirleri bir kenara yazabilir ve bu fikirlerden en çok ilginizi çekeni seçip üzerine yazmak yaratıcı potansiyelinizi geliştirmenize yardımcı olur. Bu bir öykü, masal, deneme ya da şiir olabilir.

 

YAZMANIN FAYDALARI

 

Film izleyin

İster daha önce izlediğiniz ve izlemekten bıkmayacağınız filmleri tekrar tekrar izleyin, isterseniz yeni türlere yeni filmlere açılın. Her şekilde, iyi bir film kafanızda bir sürü kapı açacaktır.

 

BU FİLMLER BAKIŞ AÇINIZI DEĞİŞTİRECEK

 

Şarkı söyleyin, resim yapın, dans edin

Bunların üçü de çok zevkli aktiviteler ve yapmak için illa ki yeteneğe sahip olmanız gerektiğini düşünmeyin. Herkes şarkı söyleyebilir, resim yapabilir ve dans edebilir. Yeter ki siz içinizden geldiği gibi yapın, o zaman size has bir oluşum olacaktır.

 

Tepeden tırnağa bakıma girin

Evde geçirilen vakitlerde yapılabilecek bir rahatlatıcı şey de kendinizle ilgilenmektir. Güzel bir banyo hazırlayın ve suyun tadını çıkarın, ardından bakım kremleri ve yağlarıyla kendinizi şımartın.

 

Eşyaların yerini değiştirin

Bir süre evde oturduktan sonra sıkılmaya başlamak normaldir. Bunun için de eşyalarınızın yerini değitirebilirsiniz, böylece yeni haliyle odalarınıza tekrar alışmanın heyecanı olur.

 

Merak ettiğiniz bir konuyu araştırın, hakkında yazın

Herkesin ilgi alanına giren ve merak ettiği konular vardır. Kendi merak ettiğiniz bir konuyu bulun ve araştırmaya başlayın. Ama bunu size ödevmiş gibi hissettirecek konulardan uzak durun, asıl amaç keyif alarak öğrenmeniz. Ardından öğrendiklerinizin ışığında kendi fikirlerinizi ve hislerinizi anlatan bir yazı yazın.

 

FENG SHUİ ÖNERİLERİ

 

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