Yıllar boyunca bilimsel araştırmalar, alkol veya uyuşturucu maddelerin gelişmekte olan ergen beynini nasıl değiştirdiğine odaklanmıştı. Ancak son dönemde tıp dünyasında çok daha kritik bir soru ön plana çıkmaya başladı: Ya bazı gençlerin beyin gelişimindeki farklılıklar henüz hiçbir maddeye maruz kalmadan önce de mevcutsa ve onları en baştan bağımlılığa yatkın kılıyorsa?

Araştırmalar, 12 yaş ve üzerindeki bireylerden alkol ya da madde deneyenlerin yalnızca %9.8'inin bağımlılık veya zararlı kullanım alışkanlıkları geliştirdiğini gösteriyor. Bu durum, sadece maddeyle temas etmenin bağımlılığı açıklamakta yetersiz kaldığını; en baştan var olan nörobiyolojik yatkınlıkların çevresel etkenlerle karmaşık bir etkileşime girdiğini çok net bir biçimde kanıtlıyor.

Gelişimsel uyumsuzluk beynin belirli bölgelerinde tespit edilebildi

Ergenlik, beynin baştan aşağı yeniden yapılandığı oldukça hassas bir evredir. Bu dönemde beyindeki motivasyon ve ödül mekanizmaları, mantıklı kararlar almayı ve öz kontrol sağlamayı yöneten bilişsel kontrol ağlarından çok daha erken olgunlaşır.

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Bu gelişimsel ‘zaman uyumsuzluğu’ nedeniyle ergenler; ödüllere, yeniliklere, akran etkisine ve duygusal olarak yoğun deneyimlere karşı çocuklara ve yetişkinlere kıyasla çok daha duyarlıdır. Bu özellikler aslında gencin çevresini keşfetmesini, öğrenmesini ve bağımsız bir bireye dönüşmesini destekleyen son derece sağlıklı süreçlerdir. Ancak aynı gelişimsel süreçler, bazı gençlerde riskli davranışlara ve madde kullanımına olan eğilimi de tetikleyebilir.

Özel beyin görüntüleme çalışmaları, gençlerin henüz hiçbir maddeyle tanışmadan önce beyin yapılarında, işlevsel aktivasyonlarında ve bağlantılarında belirgin farklılıklar olduğunu ortaya koydu.

Özellikle risk değerlendirme, davranışları düzenleme ve deneyimlerden ders çıkarma süreçlerini yöneten büyük ölçekli beyin ağları (belirginlik, frontoparietal kontrol ve varsayılan durum ağları) ile nükleus akkumbens, ön insula, ön singulat korteks ve prefrontal korteks gibi kritik beyin bölgelerinin bağlantılarındaki atipik durumlar bu yatkınlığı şekillendiriyor. Bu durum, ergenlerin belirsizlik altında karar verirken riskleri tartma ve sonuçlardan ders çıkarma becerilerini doğrudan etkiliyor.

Üstelik bu nörolojik mekanizma, madde kullanımının neden genellikle tehlikeli araç kullanma, güvensiz cinsellik ve suça yönelim gibi diğer riskli davranışlarla bir arada görüldüğünü de açıklıyor; çünkü bu davranışların tümü ödül değerlendirme ve öz-düzenleme süreçlerindeki ortak bir nörolojik zemini paylaşıyor.

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En yüksek risk DEHB ve davranışsal farklılıkları bulunan ergenlerde

Nörogelişimsel savunmasızlıklar her gençte eşit şekilde dağılmaz. Özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), davranım bozukluğu ve karşıt olma karşı gelme bozukluğu gibi dışa vurum bozuklukları olan gençler, çok daha erken yaşta madde tüketimine başlama ve bağımlılık geliştirme riski taşır.

Bu gençlerin beyin sistemlerinde dürtü kontrolünün zayıf olması, ödül hassasiyetinin çok yüksek olması ve pekiştirmeli öğrenme süreçlerinin farklı işlemesi onları daha savunmasız hale getirir. Benzer şekilde, ailesinde bağımlılık öyküsü olan gençler de henüz hiçbir maddeyi denemeden önce beyin yapısı ve işlevlerinde benzer farklılıklar gösterebilir.

Biyoloji kader değildir: Çevrenin hayati rolü

Bilim insanları beyindeki bu nörolojik belirteçlerin kesin bir kader değil, sadece birer olasılık belirttiğini önemle vurguluyor. Biyolojik yatkınlıklar çevresel deneyimlerle sürekli bir etkileşim halinde olduğu için birçok açıdan yönetilebilir faktörler olarak da ele alınabilir.

Ailede bağımlılık geçmişi, ebeveyn denetiminin düzeyi, aile içi ilişkilerin kalitesi, akran ilişkileri, sosyoekonomik zorluklar, mahalle kültürü ve şiddete maruz kalma gibi psikososyal faktörler bu riskin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini doğrudan etkiler. Büyük ölçekli araştırmalar (özellikle Adolescent Brain Cognitive Development çalışması), biyolojik ve çevresel faktörlerin zaman içinde nasıl bir etkileşime girdiğini daha net anlamamızı sağlıyor.

Cezalandırmadan önlenebilir mi?

Bu yeni bilimsel yaklaşım, sadece bağımlılık geliştikten sonra tedavi etmeye çalışmak yerine, erken dönemde önleyici tedbirler almayı mümkün kılıyor. Araştırmacılar, gençlerin doğrudan madde kullanımına odaklanmak yerine; onların karar verme, öz-düzenleme ve “şu anki seçimleri gelecekteki hedeflerle ilişkilendirme” becerilerini güçlendirecek programların önemine dikkat çekiyor.

Ergenlik dönemi, davranış kalıplarının henüz şekillendiği ve beyin yapısının hala çok esnek ve uyum sağlayabilir olduğu bir evre olduğu için, uzmanlar bu dönemde yapılacak doğru müdahalelerin bağımlılık döngüsünü başlamadan kırabileceğine dikkat çekiyor. Yeni bir araştırmaya göre, ergenlik 30'lu yaşların başına kadar devam ediyor.

Kaynak: Paola Pamela Mattey Mora. "Why Are Some Teens More Vulnerable to Substance Use Disorders?" (2026) https://www.medscape.com/viewarticle/why-are-some-teens-more-vulnerable-substance-use-disorders-2026