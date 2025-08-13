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Bakım

Makyajsız iyi görünmenin yolları

Sağlıklı bir cilde sahipseniz makyaj yapmanıza gerek kalmaz.

Makyajsız iyi görünmenin yolları
Giriş: 13 Ağustos 2025, Çarşamba 19:00
Güncelleme: 13 Ağustos 2025, Çarşamba 19:00

Buhar banyosu yapın

Öncelikle cildinizi buhara tutup gözenekleri açabilirsiniz veya duş sonrası da cildinizde aynı etki olacaktır. Gözenekleri açılmış bir cildi temizlemek daha kolay olur.

Cildinizi düzenli olarak temizleyin

Gece yatmadan önce mutlaka cildinizi yıkayın. Gece boyu cilt hücreleri yenilenir sabah uyandığınızda yağlı bir ciltle uyanacağınızdan dolayı yeniden derinlemesine temizlik sağlayan jel ürünler kullanın.

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Makyajsız hayat oh ne rahat!

Tonik kullanın

Tonik kullanıldığında daha sıkı gözeneklere sahip olursunuz. Dolayısıyla sıkılaşan gözeneklerde akne ve yağ birikmesi aza indirgenmiş olur. Maden suyunu tonik olarak kullanabilirsiniz.

Nemlendirin

Nemini kaybeden cilt sağlıklı görülmeyecektir. Işıltısını kaybeden bir cilde sahip olmamak için mutlaka nemlendirin. Cilt yapınıza uygun olan bir nemlendirici tercih edin. Böylelikle sivilce oluşumu asla meydana gelmeyecektir.

Tüm bunları yaparken düzenli ve sağlıklı beslenmeyi ihmal etmeyin.

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brush-purple Yorumlar
Misafir 04 Ağustos 2022, Perşembe

harika bir ürün üç aydır kullanıyorum başka sampuhan kullanamıyorum artik