Kumato domates

Antioksidan bakımından güçlü olan siyah domates aynı zamanda kumato, Akdeniz domatesi olarak da bilinmektedir. Siyah domates oldukça etli ve sulu bir sebzedir. Domates olgunlaştıkça siyahlaşır. Özel koşullarda az miktarda üretildiği için siyah domatesin fiyatı oldukça pahalıdır.

Normal bir domatese göre içerisinde 3-4 kat daha fazla, yaban mersini ve böğürtlen ile aynı antioksidan değerlerine sahiptir. Aynı zamanda likopen ve lif bakımından da zengin olan kumato, kırmızı domatesten de daha fazla vitamin içermektedir. Domatesin faydaları yazısını okumak için tıklayın...

Siyah domatesin faydaları nelerdir?