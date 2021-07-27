Kumato domates

Antioksidan bakımından güçlü olan siyah domates aynı zamanda kumato, Akdeniz domatesi olarak da bilinmektedir. Siyah domates oldukça etli ve sulu bir sebzedir. Domates olgunlaştıkça siyahlaşır. Özel koşullarda az miktarda üretildiği için siyah domatesin fiyatı oldukça pahalıdır.
Normal bir domatese göre içerisinde 3-4 kat daha fazla, yaban mersini ve böğürtlen ile aynı antioksidan değerlerine sahiptir. Aynı zamanda likopen ve lif bakımından da zengin olan kumato, kırmızı domatesten de daha fazla vitamin içermektedir. Domatesin faydaları yazısını okumak için tıklayın...
Siyah domatesin faydaları nelerdir?
- Siyah domates, mide duvarını mide asidinden korumaktadır. Ülser ve reflü gibi sağlık sorunlarının oluşmasının önüne geçer.
- İçerdiği lif, bağırsaklardaki flora oranını koruyarak, fonksiyonlu çalışmasını sağlar.
- İçinde bulunduğu likopen maddesi, vücuttaki hücrelerin yapısını koruyarak, yenilenmesini detsekler. Böylece mutasyona uğrayıp kanser ve daha pek çok hastalığın oluşmasını önler.
- Siyah dmates doğal asidik ve lif bakımından da zengin olduğundan sindirim sorunlarına da iyi gelmektedir.
- Yaşlanmayı geciktiren siyah domates, sivilce, akne ve cilt gözeneklerinden oluşan sorunları da önler.
- Aynı zamanda afrodizyak etkisi de bulunmaktadır.
- Antioksidan özelliği sayesinde diyabet ve obezite ile mücadelede iyi gelmektedir.
- Kumatoya rengini veren antosiyanin maddesi kanser ve kalp rahatsızlıkları için vücudun yanında savaşır ve yaşlanmayı engeller.
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