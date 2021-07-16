Kara mürver ekstresi

Her derde deva bir meyve olan kara mürver, eski dönemlerden beri soğuk algınlığı ve gribe karşı şifa bulmak için kullanılmaktadır. Peki kara mürver nedir? Kara mürverin faydaları nelerdir? Kara mürver ekstresi nasıl yapılır?

Kara mürver ekstresi
Sağlık
16 Temmuz 2021 Cuma

Kara mürver nedir?

Türkiye'nin pek çok bölgesinde yetişen kara mürver, genellikle yaşlı, mürver, siyah mürver, Avrupa mürver ve Avrupa siyah mürver adı ile de bilinmektedir. Kara mürverin çiçekleri, yaprakları ve köklerinin ağrı giderici etkisi bulunmaktadır. A, C ve B vitaminleri açısından zengindir. 100 gram mürver bitkisi 73 kalori içerir. 100 gram'ı 35 gram C vitamini içerir, bu yüzden C vitamininden daha zengindir.


Kara mürverin faydaları nelerdir?

  • Koyu mor rengi yüksek antioksidan özelliğinden kaynaklanır.
  • Üst solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştirmede, romatizma, bel ağrısı, cilt ödemleri gibi rahatsızlıklarda kullanılmaktadır.
  • Bağışıklığı ve sindirim sistemini destekler.
  • Yapılan araştırmalarda beyaz kan hücrelerini artırarak bağışıklığı güçlendirdiği tespit edilmiştir.
  • Bitkinin meyvelerinde bulunan flavonoitler grip virüsünü iyileştirmede etkilidir. Nezle, baş ağrısı, kas ağrısı gibi semptomlara iyi geliyor.
  • Depresyonu engelleyici, iyi ruh halini artırıcı özelliği bulunmaktadır.
  • Kara mürverin ekstratının kolesterolü düşürücü özelliği tespit edilmiştir.
  • Mürver meyvesinden ve çiçeğinden yapılan şerbetler emziren annelerin sütünün artmasına yardımcı olmaktadır.

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Kara mürver nasıl kullanılır?

Kara mürver meyvesini ezerek reçel yapımında kullanılabilir. Ayrıca bitkinin meyvelerini çay olarak demleyebilirsiniz. Bu çayı da bal ve limon ile tatlandırarak içmek mümkün. Kara mürverden özellikle boğaz ağrılarına iyi gelebilen kara mürver şurubu yapabilirsiniz. Ağacının kabuklarını da kaynatarak tüketebilirsiniz. Yaprakları da cilt yaralarının üzerine uygulayabilirsiniz.


Kara mürver ekstresi nasıl yapılır?

Bir tencerenin içine mürveri, suyu, karanfili ve tarçını ekleyin. Kaynakttıktan sonra ocağın altını kısarak, tencerenin kapağını kapatın. Bu şekilde suyun buharlaşarak yarıya kadar inmesini bekleyin. 45 dakika daha kaynattıktan sonra ateşten alın ve soğumaya bırakın. İşte kara mürver ekstreniz hazır. Afiyet olsun!



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