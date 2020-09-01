Deniz Alayat
Deniz Alayat Tüm Yazıları
01 Eylül 2020 Salı

Antioksidan beslenme

Son 20 yılda, antioksidanlar sağlıklı yaşam dünyasında ünlendi. Bir taraftan cildimizi pürüzsüz ve esnek tutarken, diğer taraftan kronik hastalıkları savuşturdular. Onlar süper besinlere onların "süper" güçlerini vermekle görevliler. Şimdi, hadi bunun arkasındaki bilime - antioksidanların nasıl çalıştığına, neden onlara ihtiyacınız olduğuna ve onları nerede bulacağınıza bakalım.


Antioksidanlar, vücudun serbest radikallere karşı doğal savunma sistemidir. Antioksidanlar elektronlarından birini serbest radikallere sunar, serbest radikali nötralize eder ve hücrelerimize zarar gelmesini önler. Böylece serbest radikallerin yüzde 99 kadarının hücrelerimize zarar vermesini durdurur. Hücrelerimizi koruyarak, antioksidanlar kronik hastalıkları uzak tutar ve sağlığı ve uzun ömürlülüğü artırır. Yaslanma, hava kirliliği, stres ve pestisitler serbest radikal üretimini hızlandırabilir.


Antioksidan nedir?

Antioksidan, C vitamini, E vitamini, glutatyon, melatonin, CoQ10, alfa lipoik asit ve daha fazlası dâhil olmak üzere yüzlerce farklı vitamin, mineral ve diğer bileşikleri kapsayan bir molekül kategorisidir. Bazı antioksidanlar vücut tarafından yapılır, ancak çoğu yediğimiz yiyeceklerden emilir.


Nerelerde bulunur?

Antioksidan sisteminizi güçlendirmenin en iyi yolu meyve, sebzelerle dolu sağlıklı bir beslenme düzenidir. Hayvansal ürünler az miktarda antioksidan içermesine rağmen, antioksidanlar öncelikle bitkilerde bulunur.


Serbest radikaller nedir?

Serbest radikaller, vücuttaki normal kimyasal reaksiyonların bir yan ürünü olarak oluşan reaktif moleküllerdir. Popüler inanışın aksine, bazı serbest radikaller iyi ve hatta faydalıdır. Serbest radikaller, stres zamanlarında kalbi destekler, hücre sinyalleşmesinde önemli bir rol oynar ve bağışıklık sisteminin bakterilerle savaşmasına yardımcı olabilir.


Nasıl çalışırlar?

Farklı antioksidanlar farklı şekillerde ve vücudun farklı bölgelerinde çalışır. Üstelik bazıları birlikte daha iyi çalışır. Örneğin, C vitamini, E vitamininin serbest radikalleri silahsızlandırma yeteneğini artırır. Bu nedenle her gün çok çeşitli antioksidanlar elde etmek için bitki bazlı gıdalarla dolu gökkuşağı beslenmesi uygulayın.


Antioksidan bombası üç tarif


Sarı Bomba Smoothie

Malzemeler:

  • 1 portakal

  • 1 dilim ananas

  • 1 avuç ıspanak

  • 1-1,5 su bardağı demlenmiş yeşil çay

Yararları:

Inflamasyon karşıtı, antioksidan, A vitamini, C vitamini, folik asit, kalsiyum, demir


Kırmızı Ateş Smoothie

Malzemeler:

  • 1 bardak badem sütü

  • 1 bardak vişne (mümkünse dondurulmuş)

  • 1/2 dondurulmuş muz

  • 2 yemek kaşığı chia

Yararları:

Inflamasyon karşıtı, antioksidan, kalp dostu ve liften zengin

Yaz Rüyası Smoothie

İçindekiler

  • 1,5 bardak dilim şeftali

  • 2 dilimlenmiş hurma

  • 1 bardak yulaf sütü

  • 1 çay kaşığı keten tohum

  • Yarım olgun muz

  • Yarım çay kaşığı taze zencefil

  • 1 pinçik tuz

  • (isteyen 1 çay kaşığı bal)

Yararları:

Bağışıklık dostu, antioksidan, kalp dostu, magnezyum ve omega 3 kaynağı

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