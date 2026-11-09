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Seyahat

Sakin şehir Arapgir'de Gökkuşağı Tepeleri

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin "sakin şehirler" ağına dahil olan Malatya'nın Arapgir ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri, farklı renk tonlarıyla oluşturduğu manzarasıyla dikkati çekiyor.

Giriş: 09 Kasım 2026, Pazartesi 10:48
Güncelleme: 09 Kasım 2026, Pazartesi 10:49
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Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan Gökkuşağı Tepeleri, doğanın farklı renk tonlarını bir araya getiren etkileyici manzarasıyla dikkat çekiyor. 

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Kırmızıdan sarıya, yeşilden kahverengiye uzanan renkleriyle adeta bir renk paletini andıran tepeler, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. 

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Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından "sakin şehirler" ağına dahil edilen Arapgir, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla öne çıkıyor.

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İlçenin dikkat çeken doğal alanlarından Gökkuşağı Tepeleri ise farklı renklerdeki toprak ve kaya oluşumlarıyla bölgenin en ilgi çekici manzaralarından birini oluşturuyor. 

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Doğal süreçler sonucunda şekillenen renkli yamaçlar, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. 

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Gün ışığının açısına göre farklı tonlara bürünen tepeler, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere de eşsiz bir ortam sunuyor. 

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Arapgir'in doğal zenginlikleri arasında yer alan Gökkuşağı Tepeleri, alışılmışın dışındaki görünümüyle bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlayan güzellikler arasında bulunuyor.

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* Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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