Anavatanı Doğu Meksika, Orta Amerika ile Kolombiya'nın güneyi olan bir ağaç türüdür. Kara sapot meyvesi, trabzon hurması ile aynı familyadan gelmesi nedeniyle akrabadır. Türkiye'de ise, çikolata meyvesi veya kara trabzon hurması gibi isimlerle bilinmektedir.

Kara sapot meyvesi çiğ olarak tüketilebileceği gibi, süt ve meyve sularının da içine karıştırılabilir. Bu meyvenin dış kabuğu yenmez. İnce dış kabuğunun altında meyvenin özü bulunmaktadır. Meyve olgunlaştığında içi beyazdan siyaha, çikolata pudingi rengine döner ve yenebilir. Ayrıca tadı da çikolata pudingine benzemektedir. Yoğun bir şeker deposu olan meyvenin 100 gramı 80 kaloridir. Kara sapot meyvesi olgunlaşmadan yenmemelidir. Bu meyve oda ısısında 10 gün içinde olgunlaşmaktadır. Ejder meyvesinin faydaları yazısını okumak için tıklayın...

Kara sapot meyvesi nerede satılır?

Kara sapot meyvesini tohum ya da fidan olarak internetten satın alabilirsiniz.

Kara sapot meyvesi fiyatı nedir?

Kara sapot meyvesi tohumu 11 TL'den başlayan fiyatlarla satın almak mümkün. Kara sapot meyvesi fidanı ise 70 - 250 TL arasında değişmektedir.

Kara sapot meyvesinin faydaları nelerdir?

Portakaldan 4 kat daha fazla C vitamini bulunmaktadır.

bulunmaktadır. A vitamini ve potasyum açısından zengindir.

ve potasyum açısından zengindir. Lif açısından iyi bir kaynaktır.