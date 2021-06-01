Kara sapot meyvesi

Bu meyveye bayılacaksınız! Son zamanlarda Türkiye'de de oldukça yayılan egzotik meyveler arasında önemli bir yeri bulunan kara sapot meyvesinin tadı aynı çikolatalı pudinge benziyor. 

Kara sapot meyvesi
Sağlık
01 Haziran 2021 Salı

Anavatanı Doğu Meksika, Orta Amerika ile Kolombiya'nın güneyi olan bir ağaç türüdür. Kara sapot meyvesi, trabzon hurması ile aynı familyadan gelmesi nedeniyle akrabadır. Türkiye'de ise, çikolata meyvesi veya kara trabzon hurması gibi isimlerle bilinmektedir.


Kara sapot meyvesi çiğ olarak tüketilebileceği gibi, süt ve meyve sularının da içine karıştırılabilir. Bu meyvenin dış kabuğu yenmez. İnce dış kabuğunun altında meyvenin özü bulunmaktadır. Meyve olgunlaştığında içi beyazdan siyaha, çikolata pudingi rengine döner ve yenebilir. Ayrıca tadı da çikolata pudingine benzemektedir. Yoğun bir şeker deposu olan meyvenin 100 gramı 80 kaloridir. Kara sapot meyvesi olgunlaşmadan yenmemelidir. Bu meyve oda ısısında 10 gün içinde olgunlaşmaktadır. Ejder meyvesinin faydaları yazısını okumak için tıklayın...


Kara sapot meyvesi nerede satılır?

Kara sapot meyvesini tohum ya da fidan olarak internetten satın alabilirsiniz.


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Kara sapot meyvesi fiyatı nedir?

Kara sapot meyvesi tohumu 11 TL'den başlayan fiyatlarla satın almak mümkün. Kara sapot meyvesi fidanı ise 70 - 250 TL arasında değişmektedir.


Kara sapot meyvesinin faydaları nelerdir?

  • Portakaldan 4 kat daha fazla C vitamini bulunmaktadır.
  • A vitamini ve potasyum açısından zengindir.
  • Lif açısından iyi bir kaynaktır.

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Yıldız meyvesi Yıldız meyvesi, oxalis familyasına aittir. Ülkemizde yıldız meyvesi olarak adlandırılır. Ananas meyvesini andıran bu meyve; Moluccas, Hindistan ve Sri Lanka gibi bölgelerde oldukça yaygındır. Budistler için ayrı bir önemi bulunur.
Longan (Ejder Gözü) meyvesi Dış görünüşüyle dikkat çeken bu meyve, bazı bölgelerde kedi gözü olarak bilinir. Ejder gözü meyvesinin ana yurdu, Güneydoğu Asya'dır.
Cupuaçu meyvesi Kakao fasulyesini andıran bu meyvenin ana vatanı Güney Amerika'dır. Bu meyvenin aroması genellikle tatlılarda kullanılır.
Çin Koca Yemişi (Myrica Rubra) Çin koca yemişi olarak bilinen bu meyve, C vitamini açısından oldukça zengindir.Bu lezzet, kışın yapraklarını dökmeyen bir ağaca sahiptir.
Ake meyvesi Ake, Jamaika'ya özgü bir lezzet olarak bilinir. Meyvenin iç kısmında yer alan kırmızı bölge meyvenin çekirdeğidir. Bu meyvenin sadece dış kısmı yenilebilir.
Durian (Duryan) meyvesi Durian meyvesi, bir lif kaynağıdır. Güneydoğu Asya'da; Malezya, Tayland ve Vietnam'da yetiştirilir. Yetiştirildiği bölgede "meyvelerin kralı" olarak anılır. Kötü kokusuyla ünlüdür.
Goya meyvesi Goya meyvesi, minareller ve vitaminler açısından oldukça zengindir. Tropikal iklim bölgelerinde yetişir.
Hint inciri meyvesi Vitamin ve minareller açısından oldukça zengindir. Daha ilaç bu yapımında kullanılan bu meyve, ülkemizde Akdeniz ve Ege bölgesinde yetişir. "Kaktüs meyvesi" olarak da bilinir.
Kiwano (boynuzlu kavun) meyvesi Afrika bölgesinde yetişen bu meyve ülkemizde Alanya kavunu olarak bilinir. Vitaminler ve minareller açısından oldukça zengidir. C vitamini deposudur.
Liçi meyvesi Liçi, meyvesi protein ve lif kaynağıdır. Güney Afrika ve Güney Amerika'da yetişir. Kilo vermeye yardımcı olur.
Mangostan (Tanrıların meyvesi) Mangostan meyvesinin ana vatanı, Asya'dır. Yetiştirildiği bölgede "meyvelerin kraliçesi" olarak anılır. Tatlı-ekşi bir tadı vardır. Antioksidan deposudur. Kabuğu ilaç yapımında kullanılır.
Pitaya (Ejder meyvesi) Dünyanın en pahalı meyvesi olarak bilinir. Bu meyvenin iç kısmı beyaz veya kırmızı olabilir. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.
Rambutan (Meyvelerin kralı) meyvesi Rambutan meyvesi, Malaya yarımadasında yetiştirilir. Dışındaki uzantılar saça benzediği için adını Maleyce "saç" anlamına gelen "rambut" sözcüğünden alır. Demir vitamini açısından çok zengindir.
Yılan meyvesi Yılan meyvesi dış görünüşünden dolayı yılana benzetilir. Palmiye ağacında yetişen bu meyve; Tayland'da, Malezya'da ve Endonezya'da yetiştirilir.
Yıldız elması meyvesi Yıldız elması meyvesi, Hindistan'da yetiştirilir. Hoş bir kokuya sahiptir. Yoğun bir aroması vardır.

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