Sınavlar öncesi konsantrasyon artıran yoga pozları

Sınav stresinden arınmak ve odağınızı artırmak için bu yoga pozisyonlarını deneyebilirsiniz...

Sınavlar öncesi konsantrasyon artıran yoga pozları
Sağlık
Giriş: 23 Mart 2023 14:36
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Yoga, artık kişinin formda kalmak ve vücudunu korumak için yapabileceği en iyi sağlık uygulamalarından biri olarak kabul ediliyor. Yoganın fiziksel sağlığın yanı sıra uygulayıcının zihinsel sağlığı için de harikalar yarattığı bilinmekte. Uzmanlara göre konsantrasyon artıran ve özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler için yararlı olan birkaç yoga asanasını burada bulabilirsiniz:


Oturarak öne eğilme (Paschimottanasana) pozu

Paschimottanasana, oturarak öne eğilinen bir pozisyon. Bu pozda omurga dahil olmak üzere, tüm sırtınız derin bir şekilde gerilir. Bu duruş, omurga hareketliliğine ve genel esnekliğe fayda sağlar ve aynı zamanda zihnin sakinliğine katkıda bulunur ve kaygıyı azaltır.


Lotus pozu

Lotus pozu, aslında meditasyon uygulamaları içinde bir temel oluşturuyor. Bu pozisyon, stresi yönetmeye yardımcı olabilir ve rahat bir şekilde yapıldığında parasempatik sinir sistemini etkinleştirir ve sempatik sinir sistemini devre dışı bırakır.


Yıldırım (Vajrasana) pozu

Düzenli Vajrasana uygulaması stresi azaltır ve konsantrasyonu artırır. Ayrıca depresyon ve kaygı ile baş etmeye yardımcı olur. Vajrasana sırasında yapılan nefes egzersizleri, zihni sakin ve dengeli tutmaya yardımcı olur.


Vajrasana, aynı zamanda uzun ders saatlerinden sonra bel kaslarınızı güçlendirmeye yardımcı olur ve böylece ara sıra meydana gelen ağrı ve rahatsızlıktan kurtulmanıza yardımcı olur. Ayrıca siyatiğin neden olduğu ağrıyı hafifletmeye de yardımcı olur.


Eller ayağa (Padahastasana) poz

Padahastasana, üst vücudunuzu bükmenizi ve esnetmenizi gerektirdiğinden hamstring tendonlarınızı, omurganız, sırt ve uyluk kaslarınızı etkili bir şekilde esnetir. Yalnızca bu kasları güçlendirmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda esnekliğinizi ve hareket aralığınızı geliştirerek sizi daha aktif hale getirir.


Çocuklarda konsantrasyon bozukluğu için yoga pozları


Deve duruşu (Ustrasana) pozu

Ustrasana, kaygıyı, stresi azaltmada ve sindirimi iyileştirmede faydalı bir pozisyon olarak biliniyor. Bu nedenle, özellikle bir yoga eğitmeni gözetmenliğinde ustrasana pozisyonunu denemek, core bölgesini güçlendirmeye ve mide ve bağırsak fıtıklarından kurtulmaya da yardımcı olabilir.


Pranayama nefes teknikleri

Yoga nefes tekniklerini öğrenmek ve uygulamak, odaklanma ve fiziksel farkındalık gerektirir. Araştırmalar, yavaş ve hızlı pranayama türlerinin bilişsel ve zihinsel işlevleri destekleyebileceğini düşündürüyorlar. Bunun yanında tekniklerin koroner anjiyografi geçiren hastalarda kaygıyı azalttığı ve öğrencilerde sınav kaygısını azalttığı gözlemleniyor.


Güneşe selam

Çocuklar birçok alandaki rekabet yüzünden erken yaşta strese ve kaygıya maruz kalıyorlar. Surya Namaskar yani Güneşe selam, çocukların zihinlerini sakinleştirmelerine, konsantrasyonlarını geliştirmelerine ve dayanıklılık geliştirmelerine yardımcı olur. Özellikle sınavlar sırasında yaşanan kaygı ve huzursuzluk hissini azaltır. Surya Namaskar'ın düzenli olarak uygulanması da vücuda güç ve canlılık verir. Aynı zamanda vücudu daha esnek hale getirir.


Savasana pozu

Bu pozisyonda beden ve zihin, uygulamanın etkilerini alma ve bütünleştirme şansına sahip olur. Yoğun ve stresli yaşamlarımızda çok önemli olduğunu bildiğimiz sinir sisteminin yeniden ayarlanması ve adeta sıfırlanması da önemli bir etkisidir.


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