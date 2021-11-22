Konsantrasyon arttıran yiyecekler nelerdir?

Herhangi bir işe odaklanmak istiyor ama kahve tüketmekten çekiniyor musunuz? İşte sizin için kahve etkisi yaratacak, konsantrasyonu arttıran 9 farklı yiyecek önerisi!

Konsantrasyon arttıran yiyecekler nelerdir?
Sağlık
22 Kasım 2021 Pazartesi

Gıda, enerjinizi ve ruh halinizi düzenleyen yakıtınızdır ve her ikisi de odaklanmanızı önemli ölçüde etkileyebilir. Gün içerisinde vücudunuza sunduğunuz yakıtın kalitesi, ortaya çıkan işi etkileyecektir. Yiyeceklerin zihinsel berraklığınızı, ruh halinizi, hafızanızı ve yeteneğinizi etkilemek gibi inanılmaz bir yeteneği vardır. Bu nedenle odağınızı artırmak istiyorsanız, başlamanız gereken yerlerden biri ne yediğinizdir. Odaklanmanızı kolaylaştıracak 9 besin önerisi sizlere…


1- Yaban mersini

Yaban mersini içindeki antioksidanlarla beyninize kan ve oksijen akışını uyararak beş saate kadar konsantrasyon ve hafızayı güçlendiriyor.


2- Yeşil çay

Yeşil çay iki nedenden dolayı odaklanmanıza yardımcı olur: Birincisi, kafein içerir ve ikincisi, l'theanine içerir. Kafeinin odaklanmanıza yardımcı olduğu ve uyanıklığınızı geliştirdiğine şüphe yoktur. Peki, l'theanine de ne? Bu, alfa dalgası aktivitesini arttıran, huzuru artıran ve kafeinin geri emilimini yavaşlattığı için size yardımcı olan bir bileşendir. Bu iki bileşenin aynı anda bulunması etkilerini güçlendirir.


3- Avokado

Vücuttaki her organ, özellikle kalp ve beyin olmak üzere kan akışına bağlıdır ve avokado kan akışını artırır. Ayrıca avokadolar zengin lif içeriyle acıkmanızı da geciktirir.


4- Yapraklı yeşil sebzeler

Yapraklı yeşil sebzeler, beyin gücünüzü artıran ve beyninizi korumaya yardımcı olan antioksidanlar ve karotenoidlerle doludur. Hafızanıza, odaklanmanıza ve genel beyin sağlığınıza ve gücünüze yardımcı olduğu kanıtlanmış vitaminler ve zihinsel berraklığınızı artıran folik asit içerirler.



5- Yağlı balık

Yağlı balıklar, hafızaya, zihinsel performansa ve davranışsal işleve yardımcı olan omega-3 yağ asitlerini içerir. Omega-3 eksikliği olan kişilerde hafıza zayıflığı, ruh hali değişimleri, depresyon ve yorgunluk olma olasılığı daha yüksektir. Balığın konsantrasyonunuzu ve ruh halinizi iyileştirdiği de kanıtlanmıştır. Başlıca yağlı balıklar; somon, alabalık, uskumru, ringa balığı ve sardalyadır.


6- Su

Odaklanmanızı geliştirmek istiyorsanız, yeterince su içmeniz gerekir. Su, beyne düşünce ve hafıza süreçleri dahil tüm beyin işlevleri için elektrik enerjisi verir ve daha hızlı düşünmenize, daha odaklı olmanıza, daha fazla netlik ve yaratıcılık deneyimlemenize yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Vücuttaki her şey suya bağlıdır, bu nedenle ondan yeterince almanız kritik derecede önemlidir.


Su içmek neden önemli?
Su içmek neden önemli?


7- Çikolata

Bitter çikolata, birkaç şekilde odaklanmanıza yardımcı olabilir. İlk olarak, zihinsel uyanıklığı arttırdığı kanıtlanmış miktarda kafein içerir. Bitter çikolata, stres atmanıza yardımcı olan magnezyum içerir ve ayrıca kendinizi iyi hissettiren ve ruh halinizi yükselten endorfin ve serotonin salınımını uyarır. Bu, her gün kocaman bir çikolata yemeniz gerektiği anlamına gelmez, ancak daha küçük dozlarda bitter çikolatanın odaklanmanızı önemli ölçüde artırabileceği anlamına gelir.


8- Keten tohumu

Hâlihazırda listelenmiş birkaç yiyecek gibi, keten tohumları da magnezyum, B vitaminleri, omega-3 yağ asitleri ve lif bakımından yüksektir ve bunların tümü zihinsel berraklığa, kilo kaybına ve nihayetinde odaklanmaya yardımcı olur. Keten tohumlarını sindirebilmek için öğütmeniz gerektiğini unutmayın.


9- Fındık

Kuruyemişler ve tohumlar, yaşlandıkça daha az bilişsel düşüşle ilişkilendirilen antioksidan E vitamininin iyi kaynaklarıdır ve bu faydayı elde etmek için günde 30 gram yeterli olur. Ayrıca odaklanmanıza yardımcı olan esansiyel yağlar ve amino asitler açısından da zengindirler.


Referanslar:

Chris Bailey. "9 brain foods that will improve your focus and concentration". Şuradan alındı: https://alifeofproductivity.com/9-brain-foods-that-will-boost-your-ability-to-focus/ (06.06.2013).


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