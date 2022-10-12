Yogaya başlamanız için 8 neden

Yoganın bilinen birçok faydasının yanında uzun vadede teşvik edebilecek 8 nedeni sizin için derledik...

Yogaya başlamanız için 8 neden
Sağlık
12 Ekim 2022 14:00
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Zihinsel ve bedensel olarak birçok faydası olduğunu bildiğimiz yogaya başlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Esneklik ve odaklanmanın temel alındığı yogayı gözünüzde büyütmenize gerek yok. Birçok insan yogaya başladıktan sonra hareketleri yaparken esnekliğinin yetersiz olmadığını ya da odaklanamadığını söyleyerek bırakmış olsa da sizin yogaya başlamak ve uzun vadede devam ettirmek için 8 nedeniniz var:


1) Doğru nefes almanızı sağlıyor

Yoga esnasında düzenli olarak burnunuzdan alıp ağzınızdan verdiğiniz nefes rutini oluşturmak, hem bedensel hem de zihinsel olarak sizi rahatlatabilir. Belli bir düzeni oturtmanızın yanında yogaya özgü nefes çalışmalarını denemek de sağlığınız ve stresinizi azaltmanızda faydalı olacaktır.


2) Farkındalığı artırıyor

Kendi zihnimizi yatıştırmayı başaramadığımızda çoğu zaman aklımıza gelen ilk şey meditasyon ya da yoga olmuyor. Zor zamanlarda durumunuzu fark edip o duruma "teslim olmak", sandığınızdan da iyi gelebilir size. Bunu gerçekleştirebileceğiniz en iyi aktivitelerden biri ise yoga.


3) Dikkati ve öğrenmeyi kolaylaştırıyor

Yogada hareketleri yapmaya çalışırken ilk başlarda her ne kadar zorlanacak olsanız da siz fark etmeden dikkat ve öğrenme yetenekleriniz kuvvetleniyor. Bunun sebebi bir hareketi yapmaya çalışırken zamanla beyninizin herhangi bir harekete daha hızlı ayak uydurabilecek olması. Odaklanarak ulaştığınız hareket sonucunda dikkat ve odak yeteneklerinizi de kolaylaştırabilirsiniz.


4) Uyku düzenine yardımcı oluyor

Özellikle yoga nefes çalışmalarının uyku düzenine birçok faydası var. Yoga egzersizleri ve nefes teknikleriyle vücut ve zihninizi rahatlatarak daha hızlı uykuya dalabileceğinizi fark ettiğinizde daha önce yogaya başlamadığınıza pişman olabilirsiniz.



5) Esneklik sağlıyor

Yogaya yeni başlayan neredeyse istisnasız her insanın fazlasıyla zorlandığını, hatta bunun karşılığında yapamayacağını düşünüp yogayı bıraktığını görüyor olabilirsiniz. Fakat yoganın en belirgin özelliklerinden biri de zamanla meyvelerini vermesi. Tıpkı diğer maddelerde olduğu gibi vücudunuzu incitmeden deneyeceğiniz her hareket düzenli yapıldığında esnekliğinizin artmasını sağlar.


6) Dengenizi kuvvetlendiriyor

Pilates egzersizlerinin başında ya da sonunda yoga hareketlerinin yapıldığını hiç fark etmiş miydiniz? Bunun sebebi pilateste de çok önemli olan dengenin sağlanılabilmesi için yoga hareketlerine başvurulmasıdır. Bedeninizi çalıştırırken odaklanmanız zamanla dengenizi kuvvetlendirmenizi sağlayabilir.


7) Stresi azaltıyor

Tabii ki yogaya başlamanızın en büyük nedenlerinden biri vücudunuzdan ve zihninizden stresi atmak istemeniz olabilir. Yogaya başladığınız zaman ne kadar doğru bir karar verdiğinizi anlayacaksınız.


8) Enerji veriyor

Birçok sağlıklı aktivite gibi yoga da seratonin salgılanmasına neden olup öz güven ve saygınızı artırarak size enerji ve mutluluk verecektir. Dingin ve huzurlu ruh halinizin yanında uzun vadede size iyi gelen daimi bir enerjiye de sahip olabilirsiniz.





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