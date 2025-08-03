Kaygılı çocukların ebeveynleri için 8 ipucu

Bu telaşlı dünyada bir çocuk yetiştirmek hiç de kolay değildir. Ve ne kadar iyi bir ebeveyn olmaya çalışırsanız çalışın, yorgun düştüğünüz zamanlar olacaktır. Çocukların karşılaştığı çeşit çeşit zorluklar, onların düşük benlik saygısı nöbetleri, endişe ve hatta yoğun anksiyete yaşamasına sebep olabilir. Bazen bir yetişkin için önemsiz ve küçük görünen bir durum bile çocuktaki kaygıları tetikleyebilir ve bu onun fiziksel ve zihinsel tavrını değiştirmesine sebep olabilir. Örneğin; diğer çocuklarla sosyalleşemez, okulda başarısız olur, iştahı azalır ya da uyku problemleri yaşayabilir. Bu durumlarla başa çıkmanın doğru ve yanlış yolları vardır ve ne yaptığınıza bağlı olarak durum iyileşebilir ya da gittikçe daha kötü bir hal alır. Eğer çocuğunuz anksiyeteden muzdaripse, bu kanıtlanmış yaklaşımları denediğinize emin olun:

1- Her şeyin yolunda olduğunu söylemektense güvende hissetmelerini sağlayın

Birisine her şeyin yolunda olduğunu söylemek, onun duruma dair kendisini daha da kötü hissetmesine sebep olabilir ve muhtemelen bu sakinleştirme amaçlı gönülsüz girişimler biraz da irrite edicidir. Halbuki hiçbir sözcüğe ihtiyacınız yok, eyleme geçin. Eğer çocuğunuzun probleminin kaynağını biliyorsanız, çözüm için adım atmaya başlayın. Örneğin; siber zorbalıkla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsa, ona sosyal medyada güvenlik ve gizlilik ayarlarını nasıl geliştireceğini gösterin.

2- Nefes egzersizleri

Anksiyete atakları esnasında, zihin endişelere odaklandıkça telaş ivme kazanır ve kalp atışları hızlanır. Aşırı heyecanlanma sonucu tüm vücut alarma geçecek ve rahatsız edici fiziksel sonuçlar yaşanacaktır. Bunu önlemenin en basit ve etkili yollarından birisi nefes egzersizleri yapmaktır. Bilmiyorsanız hemen öğrenmeli ve çocuğunuza da öğretmelisiniz. Sadece 5 dakika boyunca alınan yavaş ve derin nefesler bile, beynin mantık bölümünün çalışması için gerekli zihinsel yatışmayı sağlayabilir.

3- Çocuğunuzla etkileşim kurun ve kaygılarının neden kaynaklandığını anlayın

Bir insanın diğerinden neden rahatsız olduğunu ya da kolayca çözülebilecek bir problemi neden bu kadar büyüttüğünü anlamak her zaman kolay olmayabilir, özellikle de arada büyük bir yaş farkı varsa. Yapılması gereken onun kaygılarını küçümsemek değil, duruma onun gözünden bakabilmek ve empati kurmak olmalıdır. Arada sırada korkmanın ve kaygılanmanın son derece doğal olduğunu öğrenmelerini sağlayın ve bununla nasıl savaşabileceklerini...

4- Hayal güçlerinden faydalanın ve kaygılarından uzaklaşmasına yardımcı olun

Çocuklarınıza nasıl hissettiklerini paylaşmayı ve nefes egzersizlerini öğretmek iyi bir başlangıçtır, ama kendini tekrarlayan endişe döngüsünden çıkmaları için zihinlerini dağıtmayı bilmek de oldukça önemlidir. Belirli bir problem üzerinde odaklandıkları sürece, rasyonel düşünemeyeceklerdir. Onlara ilginç ve rahatlatıcı bir konuma doğru zihinsel yolculuklarında eşlik edin. Kendilerini hangi şartlar altında daha rahat ve sakin hissettiklerini öğrenin ve bu koşullara ulaşmalarını sağlayın. Hayal gücünün görkeminden faydalanmaktan çekinmeyin.

ÇOCUKLU HAYAT Kaygılı bir çocuğu sakinleştirebilecek 48 ifade

REKLAM

5- Kaygı ve korkuların doğasını bilimsel bir bakış açısı ile anlamalarını sağlayın

Çocuklar mantıklı açıklamalara sandığınızdan çok daha anlayışlı yaklaşır ve üstelik neyin nasıl çalıştığını öğrenmeyi her zaman severler. Tabii ki ona sağlıklı bilgiler vermek için öncelikle kendinizi durumun psikolojik ve biyokimyasal ayrıntıları ile donatmanız gerekmektedir. Yaşadıklarının doğal ve normal olduğunu bilmeleri için bilimsel açıklamalardan faydalanmak, çözüm sürecini de hızlandıracaktır.

6- Yardıma ihtiyacı olduğunda sizin orada olacağınızı bilmesini sağlayın

Kaygı, çocuğunuzu sakinleştirdikten ve onunla konuştuktan sonra kolayca, kendiliğinden ortadan kaybolmaz. Stresli durumlar geri dönüşünü tetikleyecektir. Bu yüzden bir güven atmosferi oluşturmanız çok önemli. Çocuğunuz kaygılarını sizinle her zaman paylaşabileceğini ve onlar için elinizden geleni yapmak için orada olduğunuzu bilmelidir. Bu güven, onlara problemleri ile yüzleşmeleri için güç verir.

7- Mantığını kullanmasını öğretin

Her zaman yaslanacağı biri olduğunu bilmesi kendisini güvende hissetmesine yardımcı olsa da çocuğunuz duygularını kendi kendine kontrol etme yeteneğini de kazanmalıdır. Çocuğunuz bir kez çeşitli yöntemlerle sakinleştikten sonra, daha mantıklı bir yaklaşım ile tekrar olayı inceleyebilmelidir ve bu da negatif iç sesi bastıracak akıllı cevaplar üretmesinden geçer. Ona mantığını kullanmayı öğretin.

8- Kademeli olarak konfor bölgesinden çıkmasını sağlayın

Eğer çocuğunuz panik atak geçirdikçe, kaygıları ile savaşmaya çalışıyorsanız, bu geçici bir çözüm olacaktır. Anksiyete ile yaşamak dehşet ve üzüntü vericidir ve olaylar, anılar ya da sözcüklerle yeniden ve yeniden tetiklenebilir. Spesifik olarak sebepleri bulmalı ve bunların üzerine gitmelisiniz. Çocuğunuz yavaş yavaş korkuları ile yüzleşmeye ve rahatsız olduğu durumlarla nasıl başa çıkabileceğini öğrenmeye başladığında, bu korkular yok olmaya başlayacaktır. Onun konfor alanından çıkmasına ve endişeli hissetmesini engelleyecek mekanizmaları, zihinsel araçları ve becerilerini geliştirmesine yardımcı olun.

ÇOCUKLU HAYAT Çocuk yetiştirirken bu 10 yanlıştan kaçının