Salsa, Karayip, İspanyol ve Afrika müzik tarzlarının ritimlerini harmanlayan, dünya çapında yüz milyonlarca tutkunu olan en popüler dans türlerinden biri. Fiziksel sağlığa olan katkıları uzun zamandır bilinse de araştırmacılar artık salsanın ruh sağlığı üzerindeki iyileştirici gücüne odaklanıyor. Yürütülen yeni bir bilimsel çalışma; dans etmenin hafif ve orta şiddette depresyon ile anksiyete yaşayan kişiler üzerindeki etkilerini inceledi.

8 haftada gelen mutluluk

Araştırmacılar, 18 ile 24 yaşları arasındaki 121 genç yetişkini rastgele iki gruba ayırdı: Bir grup 8 haftalık bir salsa dansı programına katılırken, diğerleri kontrol grubunda yer aldı. Her iki grup da programın öncesinde, sırasında ve sonrasında ruh sağlığı anketlerini doldurdu.

Psychological Medicine dergisinde yayımlanan sonuçlara göre salsa yapan gruptaki katılımcıların depresif belirtilerinde ve sosyal kaygılarında, kontrol grubuna kıyasla klinik olarak çok daha belirgin bir azalma görüldü. Üstelik salsa yapanların günlük mutluluk seviyelerinde de daha büyük artışlar kaydedildi.

Salsayı zihin için bu kadar özel yapan ne?

Araştırmanın baş yazarı Brennan Delattre'ye göre bunun sırrı, salsanın fiziksel, sosyal, müzikal ve oyunbaz doğasının "belirli bir yapı" içinde sunulmasında gizli.

Delattre, "Salsa insanlardan başkalarıyla etkileşime girmelerini ister ancak bunu net bir çerçeve içinde yapar: Adımlar, kalıplar, partner değişimi ve öngörülebilir bir ders rutini vardır" diyor. Sosyal ortamlarda kendini gergin hisseden veya ne yapacağını bilemeyen kişiler için bu net kurallar, sosyalleşmeyi yapılandırılmamış serbest bir ortamdan çok daha yönetilebilir ve güvenli hale getiriyor.

“Dans eksikliği” sendromu mu yaşıyoruz?

Uzmanlar, bu bulguların klinik olarak teşhis edilmiş depresyon için salsayı tek başına bir ‘tedavi’ olarak reçete etmek için henüz yeterli olmadığını, ancak standart tedavilere harika bir ek müdahale olabileceğini belirtiyor. Daha önce yapılan benzer çalışmalar da gençlerin karate, sanat dersleri, kitap kulüpleri veya doğa yürüyüşleri gibi sosyal reçetelere yönlendirilmesinin dayanıklılığı ve sosyal ilişkileri geliştirdiğini göstermişti.

Dr. Keir Philip ise duruma çok daha çarpıcı bir açıdan yaklaşıyor: “Dünya dramatik bir şekilde değişti. 50 yıl önce sosyal amaçlı dans etmek bir 'müdahale' ya da tedavi olarak görülmezdi; bu standart bir cumartesi gecesi aktivitesiydi. Belki de bu çalışma aslında sahip olduğumuzu bile bilmediğimiz bir 'dans eksikliğini' tedavi ediyordur.”

Kaynak: Anna Bawden. "Taking salsa classes can improve mental health, Oxford study suggests Health and social affairs correspondent". Şuradan alındı: https://www.theguardian.com/society/2026/jul/17/salsa-classes-improve-mental-health-oxford-study-depression-anxiety.

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