Dansın ve hareket etmenin faydaları

Dansçı, Eğitmen, Koreograf Bahar Vidinlioğlu ile Instagram’da bir sohbet gerçekleştirdik. Bir.one platformunda “Özgün Hareket Tekniği” adında online atölyeler düzenleyen Vidinlioğlu, insan bedeninin doğasında olan hareketler üzerinden duygusal rahatlama ve ifadeye yönelik özgün çalışmalar sunuyor.

Skinner Releasing gibi teknikleri de çalışmalarına katan eğitmen ile sohbetimizde “Dans sadece eğlenmek için midir?”,” Hareketsizlik hayatımızda neleri etkiliyor?”, “Çocuklarda bedensel ifade ve dans neler sağlar?” gibi soruların yanıtlarını beraber araştırdık. “Haydi dans edelim!” diyerek bitirdiğimiz yayının konu başlıkları şöyleydi;

• “An” ve anın içinde bedenimiz…

• Bedenimiz aracılığıyla nasıl dengelenebiliriz?

• Hareket etmek zihnimizi nasıl daha üretken yapar?

• Bedensel çalışmalar ve Skinner Releasing Teknikleri…

• Fiziksel ve zihinsel gerginlikleri serbest bırakma yolları

• “Özgün Hareket Tekniği” nedir?

Dansçı, Eğitmen, Koreograf Bahar Vidinlioğlu ile yaptığımız sohbetin tamamı @hthayat Youtube kanalında!