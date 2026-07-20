Sıradan sohbetlerden sıkılanlar ve dostlarıyla bağını güçlendirmek isteyenler için hem eğlenceli, hem derin hem de son derece sıra dışı sorulardan oluşan bir rehber hazırladık. İşte arkadaş ortamında sorabileceğiniz düşündüren, ilginç ve kafa karıştırıcı sorular...

Arkadaşlara sorulacak ilginç sorular

1. Toplum içinde yaptığın en tuhaf şey neydi?

2. Kimseye anlatmadığın ve seni hala utandıran bir anın var mı?

3. Bugün kendi hayatını anlatan bir kitap yazsan adı ne olurdu?

4. Bir insanda en çok katlanamadığın, en sinir bozucu özellik nedir?

5. Burcunun en çok hangi özelliğini kendinle bağdaştırıyorsun?

6. Peşinde sürekli dolaşan biri olsaydı, ona ne yaptırırdın?

7. Bugüne kadar çalıştığın en berbat, en kötü iş neydi?

8. Aşırı abartı olmayan, günlük hayatta işine yarayacak "normal" nasıl bir süper gücün olsun isterdin?

9. Tüm dünyaya 30 saniyelik bir mesaj gönderme şansın olsaydı ne söylerdin?

10. Tek bir konuda ders vermek zorunda olsan, insanlara neyi öğretirdin?

11. Hayatında tek bir şeyi anında değiştirebilecek olsan bu ne olurdu?

12. Bir gün telefonun çalınsa ve arkadaşın mesaj atanın gerçekten sen olduğundan şüphe etse; sadece ikinizin bildiği neyi sorarak senin sen olduğunu kanıtlayabilir?

13. Hayatın film olsa seni hangi oyuncu oynamalıydı?

14. Sence her insanın kütüphanesinde mutlaka bulunması gereken o başucu kitabı hangisi?

15. Adına bir sandviç menüsü yapılsaydı, o sandviçin içinde neler olurdu?

16. Telefonundaki tüm uygulamaları silmek zorunda kalsan, geriye bırakacağın o 3 uygulama hangisi olurdu?

Arkadaşlara sorulacak eğlenceli sorular

1. Bir sokak lezzeti tezgahı açsan ne satardın?

2. Sadece tek bir hayvana dönüşebilme ve istediğiniz an tekrar insan olabilme yeteneğiniz olsa hangi hayvanı seçerdiniz?

3. Hayatının sonuna kadar sadece tek bir desen giymek zorunda olsan hangisini seçerdin?

4. Yeni bir müzik aleti tasarlayacak olsan bu ne olurdu ve nasıl bir ses çıkarırdı?

5. Çiçekler konuşabilseydi sesleri nasıl olurdu?

6. Hayatının sonuna kadar sadece tek bir yemek yiyebilecek olsan hangisini seçerdin?

7. Evdeki herhangi bir eşya olsan hangisi olmak isterdin?

8. Bir hayalet olsan insanlara nasıl musallat olurdun?

9. Koca bir varil dolusu tek bir şey yemek zorunda kalsan bu ne olurdu?

10. Bir top arabasının içine bir şey koyup fırlatacak olsan bu ne olurdu?

En yakın arkadaşına sorulacak sorular

1. Seni en çok ne utandırır?

2. Hayatında kendini en çok zorlanmış, sınırlarının sınandığını hissettiğin an ne zamandı?

3. Hangi ünlünün en yakın arkadaşın olmasını isterdin ve neden?

4. Ailende en çok kime kendini yakın hissediyorsun?

5. Evde tek başınayken ve etrafta kimse yokken ne yaparsın?

6. Çoğu insanın senin hakkında bilmediği o tek şey ne?

7. Söylediğin en son yalan neydi?

8. Seni en çok strese sokan ilk 3 şey ne?

9. Stresle başa çıkmak için kullandığın en iyi 3 yöntem ne?

10. Hayatında gerçekleştirmek istediğin "ölmeden önce yapılacaklar listesi"nde sadece 3 şeye izin verilse bunlar ne olurdu?

11. Kendi kişiliğine göre bir tema park tasarlasan nasıl bir yer olurdu?

12. Sence bir tartışmayı veya çatışmayı çözmenin en iyi yolu nedir?

Kaynaklar: "Fun Friday: Questions for Conversations with Friends". Şuradan alındı: https://www.trevormckendrick.com/essays/questions-for-conversations-with-friends/.

"215 Good Questions to Ask Friends, From BFFs to New Pals". Şuradan alındı: https://www.teenvogue.com/story/20-questions-ask-best-friend-become-closer-relationships.