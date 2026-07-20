Yumurtalık kanserini erken evrelerde yakalamayı bu kadar zorlaştıran şey, ilk uyarı işaretlerinin dikkat çekmeyecek kadar sıradan olması ve genellikle sindirim veya üriner sistem sorunlarıyla karıştırılmasıdır. Ancak yapılan yeni ve kapsamlı bir araştırma, bu sıradan belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini ortaya koydu. Yumurtalık kanseri olan kadınların beşte ikisinden fazlası, ancak acil bir durumla hastaneye kaldırıldıktan sonra teşhis alabiliyor.
Hastaların yüzde 40'ı acile gidene kadar kanser olduğunu bilmiyor
28 binden fazla yumurtalık kanseri vakasının incelendiği çalışmada, araştırmacılar kadınların teşhisi hangi hekimden ne şekilde aldıklarını analiz etti. Sonuçlara göre 11 binden fazla kadın, yani grubun yaklaşık %40'ı, hastalığını ancak bir acil servis yatışı sırasında öğrendi. Bu durumun özellikle genç kadınlarda, 80 yaş üstü bireylerde, şiddetli kırılganlık yaşayanlarda ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde bulunanlarda daha yaygın olduğu görüldü.
Yumurtalık kanseri hakkında bilmeniz gerekenler
Erken teşhis şansı 3 kat düşüyor
Araştırmanın en kritik bulgusu ise hastaneye giriş yönteminden ziyade, kanserin o anki evresiydi. Acil serviste teşhis edilen kadınların sadece %14'ünün erken evre yumurtalık kanserine sahip olduğu görülürken; diğer yollarla (düzenli doktor kontrolleriyle) teşhis alanlarda bu oran %40'a yaklaşıyordu. Bir başka deyişle, kanserini acil bir durumda öğrenen kadınların, hastalığı tedavi edilebilir bir erken evrede yakalama şansı tam üç kat daha düşüktü.
Gözden kaçırmamanız gereken sinsi belirtiler
Uzmanlar, tek bir net kırmızı alarm vermeyen bu hastalığa karşı, belirtilerin bir örüntü halinde yaşanıp yaşanmadığına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. İşte yumurtalık kanserinin en yaygın belirtileri:
Tek başlarına ele alındığında bu belirtilerin hiçbiri otomatik olarak kanser anlamına gelmez; pek çok sindirim sorunu veya stres de benzer şikayetler yaratabilir.
Ancak uzmanların asıl uyarısı şu yönde: Vücudunuzu dinleyin ve sizin için "yeni, kalıcı ve normal dışı" olan değişimleri fark ettiğinizde bunu doktorunuzla konuşmaktan çekinmeyin. Unutmayın, bu kalıcı değişikliklere dikkat etmek en kötüsünü beklemek değil, bir sorun varsa onu erken evrede yakalama şansını kendinize tanımaktır.
Kaynak: Ava Durgin. "2 In 5 Ovarian Cancer Cases Are Diagnosed During An Emergency, Study Finds". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/more-than-40-of-ovarian-cancer-cases-are-diagnosed-during-emergency.
Yumurtalık kanseri babadan geçiyor
Göz ardı edilen kanser belirtileri