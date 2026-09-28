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Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu Günlük burç yorumları: 29 Eylül 2026 Salı
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Eylül Salı

29 Eylül 2026 Salı, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 28 Eylül 2026, Pazartesi 09:17
Güncelleme: 28 Eylül 2026, Pazartesi 09:17
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Ay, Boğa burcuna geçene kadar Koç burcundaki transitine devam ediyor. Boğa Ay'ı istikrarlı ve sabırlı bir enerji getirirken, Güneş'in Uranüs'le üçgen açı oluşturmasıyla birlikte biz de yeni bir şeyler arzuluyoruz. Bu transit sırasında özgün ifade biçimlerini, yeni yöntemleri ve kişisel özgürlüğü kutluyoruz. Alışılmadık veya farklı yerlerde ilham bulabileceğimiz bir dönem. Şimdi ani kazanımlar veya ilerlemeler yaşayabiliriz. Biraz düzensiz, sıra dışı ya da alışılmışın dışında olan insanları, durumları ve şeyleri takdir ediyoruz. Bu transit, bir durumdan kendimizi yeterince uzaklaştırarak ilerlememizi sağlayabilir. Heyecan verici keşifler yapabiliriz. Birkaç yaratıcı risk almaya ve denemeler yapmaya istekli olmamız başarının anahtarı olabilir. Yeni olanı kucaklamaya teşvik ediliyoruz. Hayata özgün bir yaklaşımla bakmak cazip geliyor ve bu bizim yararımıza çalışıyor. Ay'ın burç değiştirmeden önceki son açısı Merkür'e karşıtlığı ve Ay, daha sonra Boğa burcuna geçiyor.

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29 EYLÜL 2026 SALI KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bugünkü Güneş-Uranüs transiti iyimser ve geleceğe dönük bir enerji taşıyor; Mars-Uranüs paralelliği de aynı şekilde etkili. Romantik çekim, arzular, kendini ifade etme ve yaratıcı fikirler açısından heyecan verici bir dönemdesin. Bir ilişkide ya da iletişimle ilgili bir projede ilerleme kaydediliyor olabilir. Muhtemelen kendini daha fazla açacak ve başkalarını da aynısını yapmaya teşvik edeceksin! Yenilikçi düşünceler ve alışılmışın dışındaki yaklaşımlar ön plana çıkıyor. İlişkilerinde ve iletişiminde yeni yollar denemeyi düşünüyorsun. Eski sorunlara yepyeni bir bakış açısıyla yaklaşmak için özellikle uygun bir zamandasın. Neyse ki biriyle birlikte hareket etmek, çözümler bulmana yardımcı olabilir. Konulara açık ve dürüst bir şekilde yaklaşmaya istekli olman büyük bir fark yaratıyor. Olduğun kişi olmaya ve istediğin kişilerin, şeylerin peşinden gitmeye yönelik yeni bir cesaret buluyorsun. Fikirler veya çekimler bir anda ortaya çıkabilir ve yeni bir şeyin sana büyük bir canlılık ve enerji vermesi oldukça mümkün.

 

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29 EYLÜL 2026 SALI BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugünkü transitler işine, sunduğun hizmetlere ve para kazanma ya da paranı yönetme biçimine yeni yaklaşımlar getirmeni teşvik ediyor. Hayatını iyileştirme, değiştirme veya yenileme arzun oldukça güçlü! Pratik konulara yeni bir bakış açısıyla yaklaştığında sorunları çözmek daha kolay geliyor. Bir çözüm bir anda, hiç beklemediğin bir anda aklına gelebilir; ancak aslında bu çözüm geçmişte de bir şekilde karşına çıkmış olabilir. Belki o zaman farkında değildin, ama şimdi daha açıksın ve onu görebiliyorsun! Sağlık programlarını veya uygulamalarını araştırmak için de iyi bir dönemdesin; alternatif seçenekler gündeme gelebilir. Şu sıralar sakin ve sessiz zamanlar sana iyi gelse de, geleceğe yönelik son derece olumlu etkiler de devrede ve bunlar hayata bakışını iyileştiriyor. Kendini daha fazla açmak, daha çok iletişim kurmak ve ev hayatındaki koşulları iyileştirmek gündemindeki değişiklikler arasında olabilir. Eski sorunlarla başa çıkmak için yeni yöntemler ve yeni yönler, görünüşte hiçbir uyarı olmadan bir anda ortaya çıkabilir ve sen de harekete geçmek için ilham bulabilirsin.

 

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29 EYLÜL 2026 SALI İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, bugün Güneş, beşinci evindeki konumundan burcundaki Uranüs'le uyumlu bir açı oluşturuyor; Mars da Uranüs'le paralel açı yapıyor. Pozitif enerji saçıyorsun! Bugün ortaya çıkan ani arzular, seni yepyeni bir yöne gitmeye teşvik edebilir. İlerlemeye ve gelişmeye odaklandıkça, başkalarına ve projelerine yaklaşım biçimini değiştiriyor olabilirsin. Şu anda özellikle çekicisin ve başkalarının dikkatini kolayca üzerine çekiyorsun. Kendini son derece romantik hissedebilir ya da sadece daha özgüvenli ve kendini ifade etmeye açık olabilirsin. Gün oldukça hareketli ve aynı zamanda hedeflerine ulaşabileceğine dair güçlü bir his taşıyor. Romantik ve yaratıcı açıdan oldukça iyi durumdasın. Dikkat çekme ya da bir risk alma arzun güçlü. Sürprizlerin ve değişimin kaynağı sen olabilirsin. Şimdi yapacağın hamleler ani olabilir ama yine de sezgilerine dayanabilir. Seni şimdiye kadar engelleyen şeyin ne olduğunu her zamankinden daha net görebilirsin.

 

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29 EYLÜL 2026 SALI YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugün sana iyi gelecek, enerjini tazeleyip yeniden canlandıracak hoş bir tempo değişikliği yaşanabilir. Ev hayatını iyileştirmenin yeni yollarını düşünebilirsin; bu da hedeflerinin peşinden gitmek için kendini daha özgür hissetmene yardımcı olur. Geçmişteki olumsuz unsurları geride bırakıp geleceğe doğru ilerlediğine dair güçlü bir his taşısan da, geçmişi ve onun bugününü nasıl etkilediğini keşfetmek için de iyi bir zamandasın. Bu nedenle bazı konuları gözden geçirmek mantıklı olabilir; ancak geçmişe takılıp kalmamaya dikkat et. Ailenle ve ev hayatınla keyifli vakit geçirmenin yeni yollarını düşün. İş veya maddi konularla ilgili yeni gelişmeler ya da alışılmadık durumlar da önemli bir yer tutabilir. Yenilikçi fikirler veya aniden gördüğün bir takdir, seni heyecanlandırıp harekete geçmen ve motive olman için büyük bir itici güç sağlayabilir.

 

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29 EYLÜL 2026 SALI ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bugün etkileşimlerin özellikle ilerlemeye açık, coşkulu ve enerjik olabilir. Fırsatlar arkadaşlarından, gruplardan, toplantılardan ve iletişimlerden gelebilir ya da bunlar aracılığıyla karşına çıkabilir. Değişim ve gelişim arzun güçlü. Üzerinde bolca enerji var; bunun bir kısmı biraz dürtüsel olsa da seni harekete geçiren ve heyecanlandıran bir enerji. Bir anda gelen içgörülere dikkat et; bunlar seni tazeleyici, yepyeni bir yöne götürebilir. Bugün eşzamanlılıkların ve sürprizlerin yaşandığı bir gün olabilir. Ayrıca önünde neyin engel oluşturduğunu fark ettikçe, bazı duygusal tıkanıklıkların çözülmesi de mümkün. Açık fikirli olmak, fırsatları fark etmek ve yeni ilgi alanları keşfetmek senin için kolaylaşıyor. Son derece yaratıcı ve yenilikçisin; kendine has özelliklerini başkalarına göstermekten de çekinmiyorsun. Şu anda sen de çevrendekiler de alışılmadık fikirlere daha açık olabilirsiniz. İlişki kurmanın ve iletişimde bulunmanın farklı yollarını keşfetmek sana iyi gelebilir.

 

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29 EYLÜL 2026 SALI BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, bugün maddi durumun ve özdeğer duygun ön planda. Olumlu değişiklikler yapabileceğine dair güçlü bir inanç taşıdığın için finansal konularda, güvenlik alanında ve ev hayatında yeni yollar denemeye açıksın. Kısıtlayıcı koşullardan kurtulmanı sağlayacak bir fırsat ortaya çıkabilir. Bugün yeniden gündeme gelen bir şey ilk bakışta hiç beklenmedik görünebilir; ancak geçmişten kalan, tamamlanmayı bekleyen bir işi sonuçlandırman gerektiğini hatırlatabilir. Dürtülerin güçlü ve arzuların bir anda yoğun bir şekilde ortaya çıkabilir. Teknolojik cihazlarını yenilemeyi düşünebilir ya da işlerini daha verimli yapmana yardımcı olacak bir şeyle tesadüfen karşılaşabilirsin.

 

 

8

29 EYLÜL 2026 SALI TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bağımsızlığını ortaya koyma cesaretini buluyorsun ve ister kendinle ister başkalarıyla ilgili olsun, bir veya iki sorunu çözebilirsin. Başkaları özgünlüğünü ve kendine has bakış açını takdir ediyor. Alışılmışın dışındaki aktiviteler ve yeni fikirler bugün önemli bir yer tutabilir. Sürprizler veya heyecan verici keşifler yaşanabilir ve bazı değişiklikler yapma gerekliliği daha belirgin hâle gelebilir. Arkadaşlıklar, umutların ve geleceğe dair dileklerin seni harekete geçiriyor. İletişim projeleri, öğrenme ve ulaşım da gelişim gösterebileceğin alanlar arasında. Gerçekten de her zamankinden daha enerjiksin, değişime ve ilerlemeye daha açıksın. İletişimin olumlu karşılık buluyor; bunun bir nedeni de inançlarının ve düşüncelerinin arkasında güçlü bir şekilde durman.

 

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29 EYLÜL 2026 SALI AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bugün şaşırtıcı olaylar ve duygular ortaya çıkabilir. Seni kısıtlayan bir durumdan kurtulmaya yönelik ani dürtüler, yapıcı değişiklikler yapmanı teşvik ettiği sürece olumlu sonuçlar doğurabilir. İç dünyan şu anda oldukça hareketli ve önemli duygusal ya da ruhsal değişiklikler yapmanın zamanının geldiğine dair güçlü bir his taşıyabilirsin. Bu aralar sık sık olduğu gibi, dikkatini perde arkasında olup bitenlere yöneltiyor ve cevapları kendi içinde aramaya eğilim gösteriyorsun. Bugün kendi davranışların ya da başkalarının davranışlarıyla ilgili bir anda önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Ancak özel ve içe dönük bir ruh hâlinde olduğun için, bunları paylaşmak konusunda aynı hızda davranmayabilirsin. Şu anda açık fikirli olmak çok önemli. Bir süre kendi dünyanda kalıyor olsan bile, yaptığın keşiflerden oldukça memnuniyet duyabilirsin. Sürprizler ve fırsatlar hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkabilir; geçmişinden bir kişinin ya da bir unsurun yeniden karşına çıkması da bunun bir parçası olabilir. Şu sıralar işle, kariyerle veya hayatındaki yönle ilgili aklına gelen fikirler alışılmadık ve yenilikçi olmaya yatkın.

 

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29 EYLÜL 2026 SALI YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, bugün hem sana ilham veren hem de seni ayakları yere basan bir noktada tutan güzel sohbetler yaşayabilirsin. Sosyal hayatın oldukça hareketli olabilir ve işler giderek daha iyiye gidiyor. Transitler seni bir partner, özel bir hayal ya da bir arkadaşla ilgili yeni olasılıklara açıyor. Artık işe yaramayan, eskimiş bakış açılarını geride bırakman gerekiyor ve şu sıralar yaşananlar da bunu açıkça vurguluyor. Bir arkadaşlıkta, grup çalışmasında veya topluluk projesinde yaşanacak bir gelişme önemli bir yer tutabilir. Farklı, yeni ve belki biraz maceralı ya da alışılmışın dışında bir şeyler yapma isteği duyabilirsin. Neyse ki bugünün enerjileri seni önemli bir keşfe veya heyecan verici yeni bir ilgi alanına doğru yönlendirebilir. Yazma ya da yeni bir konu öğrenme arzun bir anda güçlenebilir ve içinden gelen bir sezginin peşinden gitmek şu anda oldukça keyifli olabilir. Olaylara farklı açılardan bakmaya yatkınsın ve bu yaklaşım sana önemli ölçüde yardımcı olabilir.

 

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29 EYLÜL 2026 SALI OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, bugün yenilikçi fikirler ve yöntemler geliştirmek için uygun bir gün. İlerlemek üzere olduğuna dair güçlü bir his taşıyabilirsin. Yenilikçi ruhun oldukça güçlü ve bir sezgin seni harekete geçirerek heyecanlandırabilir. Günün bir parçası da sürprizler olacak ve aşk ilişkilerin ya da tutkuyla üzerinde çalıştığın bir proje bu heyecanın önemli bir parçası olabilir. Duygusal olarak biraz mesafe koyabilmek, sınırların ötesine geçmene ve geçmişteki belirli konular üzerinde sürekli düşünmekten kurtulmana yardımcı olabilir. Senin için bu durum özellikle pratik konular ve sağlıkla ilgili meselelerle bağlantılı. Kariyer yolunda veya bir iş projesinde yeni gelişmeler ortaya çıkabilir ve bunlar ilerlemeye işaret ediyor! Şu sıralar hoş sürprizlerle karşılaşman oldukça mümkün. Sağlıksız alışkanlıklardan kurtulmayı düşünmek için de iyi bir zaman. Her zamankinden daha heyecanlı ve hareketli olsan da elindeki kaynakları akıllıca kullanıyorsun.

 

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29 EYLÜL 2026 SALI KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, şimdi hayatını düzende tutmak için yapman gerekenlerle ruhunu besleyen ve seni günlük hayatın rutininden uzaklaştıran şeyler arasında daha iyi bir denge kurmaya çalışıyorsun. Güneş-Uranüs üçgeni sana ilham verecek şeyleri bulmanı teşvik ediyor. Yöneticin Uranüs de Mars'la paralel açı yaparak duyularını ve farkındalığını harekete geçiriyor. Bir konu hakkında öğrenmeye, öğretmeye veya anlayışını geliştirmeye hevesli olabilirsin. Farklı inançlar ya da ilgi alanları üzerinden insanlarla bağ kurmak sana keyif verebilir. Kendini yaratıcı bir şekilde ifade edebilir ve korkularının ötesine geçerek güzel sonuçlar elde edebilirsin. Yeteneklerini kullanma, hatta onları biraz sergileme fırsatı bile yakalayabilirsin. İnsanlar şu anda sana daha fazla çekiliyor ve kişisel çekim gücün oldukça yüksek. Ani ihtiyaçlar veya arzular ortaya çıkabilir ve yakın bir ilişkin sana sürprizler getirebilir. Bunlar da bazı değişiklikler yapmanı teşvik edebilir.

 

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29 EYLÜL 2026 SALI BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, bugünkü Güneş-Uranüs transiti heyecan verici ve özellikle motivasyonların ve arzuların hakkında öğrenecek çok şey olduğunu gösteriyor. Para konularında ya da bir ilişkideki daha derin dinamiklerle ilgili bazı şeyleri yoluna koymanı sağlayacak fırsatlar ortaya çıkıyor. Günlük işlerini ve rutinlerini, eğitimini veya üzerinde çalıştığın projeleri geliştirmeye ve ilerletmeye özellikle ilgi duyuyorsun. Sağlık da bu sıralar üzerinde durduğun konular arasında olabilir. Her şey planladığın gibi gitmeyebilir ama bugün yeni yöntemlere ihtiyaç olduğunu fark etmek için oldukça uygun bir gün. Kalple ilgili konular olumlu yönde gelişebilir; bu nedenle içinde bulunduğun güzel enerjinin tadını çıkarmaya zaman ayırman iyi olur. Ev ve aileyle ilgili hoş sürprizler yaşanabilir. Duygusal ya da ev hayatına ilişkin meseleleri çözmek de bugün ön plana çıkabilir ve olumlu sonuçlar verebilir. Eski sorunlara ve aile ilişkilerine yeni yaklaşımlar getirmek için uygun bir konumdasın. Bugünün sıradan veya rutin bir gün olması pek mümkün değil. Hatta evini yeniden dekore etmek ya da ortamında bazı değişiklikler yapmak için ilham bulabilir ve güzel sonuçlar elde edebilirsin. Duygusal meselelerle ilgili sorunları çözmek kolaylaşıyor. Transitler, bir sorundan kendini tam da gerektiği kadar uzaklaştırmana ve böylece yenilikçi çözümler geliştirmene yardımcı oluyor.

 

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