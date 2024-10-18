Numerolojide meslek analizi

Yaşamda hiçbir şeyin tesadüfi olmadığı gibi, doğduğumuz gün, ay, yıl veya isim ve soy ismimiz de tesadüfen seçilmemiştir. Her harfin ve rakamın bir titreşimi vardır. Ve bizler de sahip olduğumuz bu titreşimlerin frekansını yayarız. Numeroloji ilmi ise, bu titreşimleri analiz eden, bize rehber olan bir ilimdir. Kendimizi, potansiyellerimizi, yaşamımızı anlamamıza yardım eder.

Meslek potansiyellerimizi anlamak, yeteneklerimiz doğrultusunda bir yaşam planı belirlemek için de numerolojinin rehberliğinden yararlanabiliriz. Bunun için doğduğumuz gün ve ayı toplamalı, tek bir rakam kalana dek sadeleştirmeliyiz.

Örneğin:

11.02.1990 tarihinde doğmuş biri için;

1+1+2=4 sonucunu elde ederek, 4 rakamını okumalıyız.

Numerolojiye göre meslek rakamın hangisi?

1: Bağımsızlık, liderlik, özgünlük, girişim, mücadele ve harekete geçme ile ilgilidir. Kişi emir almadan çalışabileceği bir meslek seçmelidir. Girişimci, siyaset, organizatör, sporcu, mimar, liderlik, tarih, arkeoloji, spikerlik, stand up, kamu yönetimi, reklamcılık gibi alanlarda başarılı olabilirler.

2: Sevgi, duyarlılık, arabuluculuk, denge ve iş birliği ile ilgilidir. Psikoloji, öğretmenlik, insan kaynakları, diş hekimi, müzisyen, hemşire, gıda mühendisliği, beslenme uzmanı, aşçılık, avukatlık, sağlık çalışanı, diyetisyenlik gibi alanlarda başarılı olabilirler.

3: İletişim, yaratıcılık, organizasyon ile ilgilidir. Organizasyon, yazarlık, oyunculuk, eğlence sektörü, restoran yöneticiliği, yönetmenlik, savunma sanayi, askerlik, halkla ilişkiler, eğitmenlik, avukatlık, sosyal medya gibi alanlarda başarılı olabilirler.

4: Denge, düzen, disiplin, sağlamlık ve güven ile ilgilidir. Mühendislik, mimarlık, danışmanlık, proje yöneticiliği, kimyagerlik, bankacılık, programcılık, zanaatkarlık, inşaat sektörü, hesaplama, detay ve analiz gibi alanlarda başarılı olabilirler.

5: Neşe, özgürlük, hareket ve macera ile ilgilidir. Show, TV, medya, sanat dünyası, eğlence sektörü, turizm, seyahat, sosyal medya fenomenliği, iletişim sektörü, reklam, tanıtım, oyunculuk, dil eğitmenliği, danışmanlık gibi alanlarda başarılı olabilirler.

6: Üretkenlik, hizmet, uyum, sanat ile ilgilidir. Reklamcılık, organizasyon, tasarımcılık, sağlık hizmetleri, estetik, güzellik, çocuk bakımı, veterinerlik, müzisyenlik, arabuluculuk, avukatlık, hakim, savcılık, yoga, pilates, psikoloji, diyetisyenlik gibi alanlarda başarılı olabilirler.

7: Ruhsal konular, mistisizm, maneviyat, şifa, derinlik, araştırma, hesaplama ve derinleşme ile ilgilidir. Psikolog, terapist, şifacı, astrolog, bilim insanı, yazılım sektörü, akademisyenlik, sanat, dini konular ve zanaatkarlık, teftiş, ekonomi, muhasebe gibi alanlarda başarılı olabilirler.

8: Saygınlık, mevki, başarı, finans, güç ve yükselme ile ilgilidir. Politika, yatırım, emlak, borsa, hukuk, mühendislik, tıp, mimarlık, organizatörlük, başkanlık, uluslararası ilişkiler, yöneticilik gibi alanlarda başarılı olabilirler.

9: Maneviyat, idealizm, hayırseverlik, ruhsallık ile ilgilidir. Sanatçı, yaşam koçu, terapist, danışman, şifacı, aktivist, yardım derneği organizatörü, eğitimci, öğretmen, eczacı, fizyoterapist, tasarımcı, bestekar, sağlık sektörü gibi alanlarda başarılı olabilir.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi