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Stil

Sonbahar düğünlerinde ne giyilir?

Düğün mevsimi genelde yaz olur ancak son birkaç yıldır sonbahar sezonunda da fazlaca davetiye alır olduk. Peki, eylül ve ekim ayında düğünlerde ne giyilir? İşte serin havalarda üşütmeden şık olmanızı sağlayacak düğün kıyafeti önerileri...

Giriş: 18 Eylül 2026, Cuma 11:36
Güncelleme: 18 Eylül 2026, Cuma 11:39
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Sonbaharın büyüleyici manzarası, sıcak renk paleti ile birleşince ortaya kartpostallık manzaralar çıkarıyor. Siz de sonbaharda gerçekleşecek bir düğüne davetliyseniz aşağıdaki önerilerimize kulak vererek hem trend hem de şık bir görünüme kavuşabilirsiniz.

 

Maksi elbiseler ilk tercihiniz olabilir

Dökümlü bir şifon maksi elbise gideceğiniz sonbahar düğününde ilk tercihleriniz arasında olabilir. Sonbahar rüzgarında akışkan formu ile şifon detaylar hem çaba harcamadan iddialı görünmenizi sağlayacak hem de fotoğraflarda birbirinden güzel kareler yakalayacaksınız. Elbise rengi olarak da zeytin yeşili ya da çikolata kahvesi gibi daha zengin bir sonbahar rengi tercih edebilirsiniz.

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Takım elbiseleri seçenekleriniz arasında bulundurun

Sonbahar davetlerinde vücudunuza uygun bir takım elbise tercih etmeniz hem düğünde şıklı ve güçlü bir duruş elde etmeniz için hem de sonrasında da bu kıyafeti kullanabilmeniz sebebiyle en iyi alternatifler arasında yer alır. Maskülen şıklığı sevenlerin radarına giren takımlar özellikle kadife, jarse veya tok saten dokularla buluştuğunda sonbahar atmosferine oldukça uygun bir hale geliyor. Bu takımlarda renk olarak kiremit, acı kahve veya zümrüt yeşili tonlarını tercih edebilir, iddialı aksesuarlarla tamamlayarak hem konforlu hem de şık bir davet stiline sahip olabilirsiniz.

3

İkili takımlar

Takım elbise denilince aklımıza yalnızca pantolon ve ceket gelse de sadece bundan asla bahsetmiyoruz. İkili olarak satılan etek ve bluz/büstiyer tarzındaki kıyafetler de bu sezonun trend parçaları arasında. Saten bir etek ve onu tamamlayan yarım kollu bir üst sizi şık ve zarif bir görünüme kavuşturacaktır.

4

Kadife kumaşlı midi elbise

Çok açık veya pastel tonlarda olan bir elbisedense daha zengin renklerdeki kadife elbiselere şans verin. Yeşil, kırmızı kadife midi elbiseler, havanın serinlediği ancak yazın hala etkisini sürdürdüğü ilk sonbahar günleri için idealdir.

 

 

5

Küçük siyah elbise

Siyah elbiseler modanın zamansız klasikleri arasında yer alırken, sonbahar sezonunda midi boy tasarımlarla çok daha zarif bir görünüm yakalayabilirsiniz. Üstelik zamansız bir parça olması sebebiyle görünümünüzü trend hale getirmek için sezonun trend aksesuarlarını kullanabilirsiniz. Bu sezon  püsküllü bir kolye, kapalı burunlu terliklerle ve bordo işlemeli şık bir kese çanta ile siyah ve trend bir kombin elde edebilirsiniz.

 

 

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Saten uzun kollu mini elbise

Bazen iddialı silüetler yerine daha dinamik ve çekici modelleri tercih etmek iyi bir fikir olabilir. Uzun kollu mini saten elbiseler bu noktada sonbahar düğünlerinde iyi bir seçenek olabilir. Bu elbiseleri sezonun trendi topuklu terlikler ile kombinleyerek şık, iddialı ve zamansız bir zarafet yakalayabilirsiniz.

7

Son birkaç dokunuş…

Sonbahar düğünü aksesuar ipuçları

Aksesuarlar biraz eğlenebileceğiniz ve hatta stilinize dair önemli dokunuşlar yapabileceğiniz bir alandır. Elbisenizi sade buluyorsanız ışıltılı küpe, ayakkabı veya çanta ile kombininize hareket katabilirsiniz. Ancak elbiseniz yeterince iddialıysa görünümünüzü yine aksesuarlarla dengeleyebilirsiniz.

 

İhtiyacınız olmayan hiçbir şeyi yanınıza almayın

Aşırı hazırlıklı olmak genelde daha iyi olsa da bir düğünde isteyeceğiniz son şey, aslında ihtiyacınız olmayan şeyleri yanınızda sürüklemektir.  Getirdiğiniz her şeyi küçük bir portföy (clutch) veya çapraz çantaya sığdırmaya çalışın ve içine sığmayan şeyleri taşımaktan kaçının.

 

Fotoğraf çektirecekseniz bunu en başta yapın

Geceyi hatırlamak için fotoğraf çekilmeyi planlıyorsanız bunu olabildiğince erken yapın (uygun bir zaman olduğu sürece). Bu durum elbette gelin ve damatla fotoğraf çekilmek için geçerli değildir; bunu onlar için en uygun zaman ne zamansa o zaman yapmalısınız. Ancak gece boyunca önemli anlarda fotoğrafları hemen paylaşmakla uğraşarak vakit kaybetmeyin; bunun yerine fotoğrafları çekin, daha sonra paylaşın ve anın tadını çıkarın.

 

Yanınıza toka alın

Saçınıza ne yaparsanız yapın, 6 saatten fazla süren bir hareketlilikten sonra muhtemelen saçınızı toplamak istediğiniz bir noktaya geleceksiniz. Sıradan siyah bir saç lastiğine başvurmak yerine, çantanıza istediğiniz an saçınızı toplayabileceğiniz özel günlere uygun şık bir klips atın. Saçınızı öylece toplamış gibi görünmek yerine, herkese bunun en başından beri planın bir parçası olduğunu düşündürecek ve gecenin ortasında tüm görünümünüzü bir üst seviyeye taşıyacaktır.

 

Referanslar

Hailey Tagliarino, Andrea Navarro. "The Best Fall Wedding Guest Dresses, From Casual to Black Tie". Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/wedding-guest-dresses/ (14.09.2026).

 

Elly Leavitt, Sarah Zendejas. "The Vogue Guide to Fall Wedding Guest Outfits". Şuradan alındı: https://www.vogue.com/article/fall-wedding-guest-outfits (15.09.2026).

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