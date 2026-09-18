Sonbahar düğünlerinde ne giyilir?

Son birkaç dokunuş…

Sonbahar düğünü aksesuar ipuçları

Aksesuarlar biraz eğlenebileceğiniz ve hatta stilinize dair önemli dokunuşlar yapabileceğiniz bir alandır. Elbisenizi sade buluyorsanız ışıltılı küpe, ayakkabı veya çanta ile kombininize hareket katabilirsiniz. Ancak elbiseniz yeterince iddialıysa görünümünüzü yine aksesuarlarla dengeleyebilirsiniz.

İhtiyacınız olmayan hiçbir şeyi yanınıza almayın

Aşırı hazırlıklı olmak genelde daha iyi olsa da bir düğünde isteyeceğiniz son şey, aslında ihtiyacınız olmayan şeyleri yanınızda sürüklemektir. Getirdiğiniz her şeyi küçük bir portföy (clutch) veya çapraz çantaya sığdırmaya çalışın ve içine sığmayan şeyleri taşımaktan kaçının.

Fotoğraf çektirecekseniz bunu en başta yapın

Geceyi hatırlamak için fotoğraf çekilmeyi planlıyorsanız bunu olabildiğince erken yapın (uygun bir zaman olduğu sürece). Bu durum elbette gelin ve damatla fotoğraf çekilmek için geçerli değildir; bunu onlar için en uygun zaman ne zamansa o zaman yapmalısınız. Ancak gece boyunca önemli anlarda fotoğrafları hemen paylaşmakla uğraşarak vakit kaybetmeyin; bunun yerine fotoğrafları çekin, daha sonra paylaşın ve anın tadını çıkarın.

Yanınıza toka alın

Saçınıza ne yaparsanız yapın, 6 saatten fazla süren bir hareketlilikten sonra muhtemelen saçınızı toplamak istediğiniz bir noktaya geleceksiniz. Sıradan siyah bir saç lastiğine başvurmak yerine, çantanıza istediğiniz an saçınızı toplayabileceğiniz özel günlere uygun şık bir klips atın. Saçınızı öylece toplamış gibi görünmek yerine, herkese bunun en başından beri planın bir parçası olduğunu düşündürecek ve gecenin ortasında tüm görünümünüzü bir üst seviyeye taşıyacaktır.

Referanslar

Hailey Tagliarino, Andrea Navarro. "The Best Fall Wedding Guest Dresses, From Casual to Black Tie". Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/wedding-guest-dresses/ (14.09.2026).

Elly Leavitt, Sarah Zendejas. "The Vogue Guide to Fall Wedding Guest Outfits". Şuradan alındı: https://www.vogue.com/article/fall-wedding-guest-outfits (15.09.2026).