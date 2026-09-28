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Ana Sayfa Güncel 25 yıllık tabloda dikkat çeken sonuç! TÜİK verileri ortaya koydu: Türkiye’de en nadir doğan 2 burç belli oldu
Güncel

Türkiye'de en nadir doğan 2 burç belli oldu!

Türkiye'de 2025 yılında 895 bin 374 canlı doğum gerçekleşti. TÜİK verilerinden derlenen 25 yıllık tablo, doğumların aylara göre dağılımında dikkat çeken bir sonuç ortaya koydu. Peki Türkiye'de en nadir doğan iki burç hangisi?

Giriş: 28 Eylül 2026, Pazartesi 13:47
Güncelleme: 28 Eylül 2026, Pazartesi 13:47
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Türkiye'de bebeklerin hangi aylarda dünyaya geldiğine ilişkin veriler, doğumların yılın belirli dönemlerinde yoğunlaştığını ortaya koydu. 2025 yılında en fazla doğum temmuz ayında gerçekleşirken, 2001'den bu yana tutulan verilerde de bazı ayların diğerlerinden belirgin şekilde öne çıktığı görüldü. Doğum tarihlerinin burç dönemleriyle birlikte değerlendirilmesi ise ortaya dikkat çekici bir tablo çıkardı.

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TÜİK VERİLERİ ORTAYA KOYDU: DOĞUMLARIN ZİRVESİ HANGİ AYDA?

Türkiye'de 2025 yılında toplam 895 bin 374 canlı doğum gerçekleşti. Doğumların aylara göre dağılımında ilk sırayı 84 bin 235 bebekle temmuz aldı. Temmuz ayını 81 bin 995 doğumla ağustos, 80 bin 203 doğumla eylül takip etti.

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En düşük doğum sayısı ise 65 bin 208 bebekle şubatta kaydedildi. Böylece 2025 yılında doğumların yaz aylarında yoğunlaştığı, şubat ayında ise en düşük seviyeye indiği görüldü.

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25 YILLIK TABLODA BİR BURÇ ÖNE ÇIKTI

2001-2025 arasındaki doğum istatistikleri incelendiğinde temmuz ayının 11 yılda en fazla doğumun gerçekleştiği ay olduğu görüldü. Bu yıllar 2013-2015, 2017-2020 ve 2022-2025 dönemlerini kapsadı.

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Doğum ayları burç tarihleriyle birlikte değerlendirildiğinde ise son 25 yıllık dönemde Yengeç burcu öne çıktı. Yengeç burcunu Oğlak ve Aslan takip etti.

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TÜRKİYE'DE EN AZ DOĞAN 2 BURÇ BELLİ OLDU

Verilerde en az doğumla dikkat çeken burçlar Kova ve Balık oldu. Kova burcu 20 Ocak-18 Şubat, Balık burcu ise 19 Şubat-20 Mart tarihlerini kapsıyor.

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Özellikle şubat ayındaki doğum sayısının diğer aylara göre düşük olması dikkat çekti. 2025 yılında bu ayda toplam 65 bin 208 bebek dünyaya geldi.

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ŞUBAT AYINDA DOĞUM SAYISI DİKKAT ÇEKTİ

2001-2025 döneminde temmuz, 11 farklı yılda en fazla doğumun gerçekleştiği ay oldu. 2025 yılında da temmuz 84 bin 235 doğumla ilk sırada yer alırken, şubat 65 bin 208 doğumla son sırada kaldı.

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Doğumların aylara göre dağılımındaki bu fark, burç dönemleriyle birlikte değerlendirildiğinde dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı.

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