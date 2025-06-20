Koku duyusu iştahı nasıl etkiliyor?

Almanya’da yapılan yeni bir araştırma, yiyecek kokularını almanın tokluk hissini farklı şekillerde tetiklediğini ortaya koydu. 

Koku duyusu iştahı nasıl etkiliyor?
Yaşam
Giriş: 20 Haziran 2025 22:31 Güncelleme: 20 Haziran 2025 22:31
ABONE OL

Yemek kokusunu almak, iştahı artırmak yerine bazen aksine, tokluk hissini başlatabilir mi? Almanya’daki Max Planck Metabolizma Araştırmaları Enstitüsü’nde yürütülen yeni bir çalışmaya göre evet, en azından zayıf farelerde.


Araştırmacılar, burundan gelen kokuların beyindeki özel bir nöron grubunu harekete geçirdiğini ve bu sistemin daha yemek başlamadan doygunluk hissi yarattığını keşfetti. Bulgular, yalnızca ne yediğimizin değil, nasıl kokladığımızın da iştahı etkileyebileceğini gösteriyor. Ancak dikkat çekici bir detay daha var: Bu etki obez farelerde gözlenmedi. Araştırma sonuçları, fazla kilonun yalnızca metabolizmayı değil, duyusal sistemleri de etkileyebileceğini düşündürüyor.


İştah kesen yiyecekler
İştah kesen yiyecekler Tok tutan, acıktırmayan yiyecekl...
Koku duyunuzu geliştirecek 5 basit yol Covid 19'dan sonra daha çok duyd...

Koklamakla gelen tokluk

Araştırma kapsamında bilim insanları, farelerin beyin aktivitelerini gerçek zamanlı görüntüleyerek yemek kokularına nasıl tepki verdiklerini inceledi. Beynin medial septum adı verilen bölgesinde yer alan yeni bir sinir hücresi grubunun, yiyecek kokularına karşı birkaç saniye içinde aktive olduğu gözlemlendi. Bu nöronlar, burnun hemen arkasında yer alan koku soğanı (olfactory bulb) ile doğrudan bağlantılıydı.


Koku algılandığında bu hücreler ateşleniyor, tokluk hissini tetikliyor ve fareler daha az yemek yeme eğilimi gösteriyordu. Ancak aynı hücreler, obez farelerde hiçbir tepki göstermedi. Bu da fazla kilonun sinirsel sistem üzerinde baskılayıcı bir etkisi olabileceğini gösteriyor.


Obezite koku sistemini nasıl etkiliyor?

Araştırmanın başyazarı Dr. Janice Bulk’a göre, bu mekanizma doğada hayatta kalmak için önemli bir avantaj sağlayabilir: “Fareler kısa sürede yemek yediğinde, avcılar tarafından yakalanma riskleri azalır.” Ancak obez farelerde bu sistemin devre dışı kalması, fazla kilonun beyinle burun arasındaki bu önemli iletişim kanalını bozduğunu düşündürüyor.


Önceki çalışmalar, obezitenin koku alma duyusunu zayıflattığını ve olfaktör sistemdeki sinyalleri bozduğunu gösteriyordu. Şimdi ise, iştahı doğrudan etkileyen bir nöron grubunun da bundan etkilendiği ortaya konmuş oldu.


İnsan beyninde de farelerdekiyle aynı bölgede benzer sinir hücreleri bulunuyor. Ancak bu hücrelerin yiyecek kokularına aynı şekilde tepki verip vermediği henüz net değil. Yine de daha önce yapılan bazı insan çalışmaları, belirli yiyecek kokularının iştahı azaltabileceğini göstermişti.



Kaynak: "The hunger switch in your nose: How smells tell your brain to stop eating". Şuradan alındı: https://www.sciencedaily.com/releases/2025/06/250612031553.htm. (12.06.2025).



Kadınlar kokuya göre arkadaş seçiyor
Kadınlar kokuya göre arkadaş seçiyor



YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.