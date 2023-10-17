Şahika Ercümen Hatay'a özel rekor kırdı

Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyeti'n 100. yılına ithafen Hatay'da gerçekleştirdiği denemede, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile kırdı. (DHA)

Şahika Ercümen'in yeni rekoru: "Hatay'a nefes ol"

Deprem bölgesine yönelik farkındalık yaratma amacıyla "Hatay'a Nefes Ol" sloganıyla gerçekleştirdiği paletsiz değişken ağırlık dünya rekoru denemesinde 106 metrelik performans ile yeni bir rekor kıran Şahika Ercümen, Hatay Yayladağı'nda gerçekleştirdiği dalışını Instagram hesabından canlı olarak paylaştı.

Şahika Ercümen, deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için "Hatay'a Nefes Ol" sloganıyla organize edilen rekor denemesi için antrenmanlarını tamamladı ve Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında suya girdi. Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre rekorunu 106 metrelik performansla kırdı ve Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu ileriye taşıdı.

Şahika Ercümen'in Cumhuriyet'in 100. yılına özel rekoru

Serbest dalışta Türkiye rekortmeni olan Şahika Ercümen, 20-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında Bahamalar'da gerçekleşen ve dünyanın en prestijli dalış şampiyonalarından biri olan Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda hem kadın hem erkekler kategorisinde sabit ağırlık ile 100 metreye inen ilk sporcu olarak Türkiye serbest dalış tarihinde rekor kırmıştı. Sporcu, bu rekorunu Cumhuriyet'in 100. yılına armağan ettiğini duyurmuştu.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.