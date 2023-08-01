Şahika Ercümen Serbest Dalış Dünya Kupası'nda 100 metrede rekor kırdı

Serbest dalışçı Şahika Ercümen, Vertical Blue Freediving World Cup, Serbest Dalış Şampiyonası'nda 100 metre ile Türkiye rekoru kırdı ve madalya kazandı. Milli serbest dalışçı Ercümen, rekorunu Cumhuriyet'in 100. yılına armağan ettiğini açıkladı.

Şahika Ercümen Serbest Dalış Dünya Kupası'nda 100 metrede rekor kırdı
Yaşam
Giriş: 01 Ağustos 2023 12:00
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Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Şahika Ercümen yeni bir rekor kırdı.


Serbest dalışta Türkiye rekortmeni olan Şahika Ercümen, tek nefeste 100 metre ile serbest dalış dalında dünya rekortmeni ünvanı ile son olarak Antalya'nın Kaş ilçesinde 26 Ekim tarihinde yeni bir rekor denemesi yapmış ve başarılı olmuştu.


Bu gönderiyi Instagram'da gör Sahika Ercumen (@sahikaercumen)'in paylaştığı bir gönderi


Tek nefeste 100 metre

20-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda hem kadın hem erkekler kategorisinde sabit ağırlık ile 100 metreye inen ilk sporcu olarak Türkiye serbest dalış tarihinde rekor kıran Şahika Ercümen, Instagram hesabında "Duygularım tarifsiz. 100. yılımıza armağan olsun" diyerek kırdığı yeni rekoru Cumhuriyet'in 100. yılına armağan ettiğini ifade etti.


Şahika Ercümen, Vertical Blue Dünya Serbest Dalış Kupası'nda 95 metre ile yeni bir Türkiye rekoru kırdı. Yaptığı iniş ve çıkışların görüntülerini Instagram hesabında paylaşan Ercümen, 95 metreye 2 dakika 55 saniyede dalarak yeni bir Türkiye rekoru kırdı.




Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.





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