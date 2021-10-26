Şahika Ercümen yeni dünya rekoru kırdı

Milli dalışçı Şahika Ercümen, 26 Ekim'de Kaş'ta yeni dünya rekoru kırdı. Kadın ve erkeklerde tek nefeste 100 metre serbest dalış ile dünya rekoru kıran Şahika Ercümen, başarısını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ve Cumhuriyetin 98. yılına adadı.

Şahika Ercümen yeni dünya rekoru kırdı
Yaşam
26 Ekim 2021 Salı

Milli dalışçı Şahika Ercümen 26 Ekim sabahı yaptığı denemede başarılı olarak yeni bir dünya rekoru kırdı.


Antalya’nın Kaş ilçesinde kırdığı dünya rekorunda tek nefeste 100 metre ile serbest dalış dalında dünya rekortmeni olan milli dalgıç Şahika Ercümen, deneme öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 98. Yılına ithafen rekor kırmak istediğini söylemişti.


26 Ekim 2021 saat 9:30’da başlayan yeni rekor denemesinde milli dalışçı Şahika Ercümen, 100 metrede kadın ve erkeklerde dünya rekoru kırdı.





Paletsiz değişken ağırlık kategorisinde tek nefeste 100 metre derinliğe inerek hem kadın hem de erkekler kategorisinde dünya rekoru kıran Şahika Ercümen, aynı zamanda da Birleşmiş Milletler (UNDP) Sudaki Yaşam Savunucusu ve Sıfır Atık Mavi Türkiye Elçisi.


Rekortmen dalışçı, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında da yakın zamanda konuyla ilgili bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza atmış, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği ile yaptığı iş birliği doğrultusunda meme kanseri hastalığı bulunan kadınlarla birlikte dalış yapmıştı.


16 Ocak 1985, Çanakkale doğumlu sporcu, serbest dalışta 6’dan fazla dünya rekorunu elinde bulunduruyor.


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