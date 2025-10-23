Fırfırlı parçalar nasıl kombinlenir?

Vücut tipine göre fırfır nasıl kullanılır?
Elma tipi (üst vücut daha geniş)
Fırfırlı alt parçalar tercih edilmeli, üst sade tutulmalı. Bel vurgulayan modeller daha ince bir görünüme sahip olma konusunda iyi bir seçenektir.
Armut tipi (basen daha geniş)
Fırfırlı üstler tercih edilmeli altı sade pile veya düz pantolonla dengelenmeli. İnce omuz hattı varsa omuz fırfırları kullanılabilir.
İnce/fit tip
Hemen hemen her fırfır modeli yakışır; denemek için cesur renk ve hacimli fırfırlara yönelebilirsiniz.
Kum saati
Belini vurgulayan fırfırlı elbiseler veya bluzlar oldukça iyi seçenek olabilir; oran korunur.
Bir not
Eğer boyunuz kısaysa aşırı hacimli fırfırlardan kaçın, daha küçük ve yatay olmayan (aşağı doğru dökümlü) fırfırlar tercih edin; topuklu ayakkabı ile kullanıldığında bu tercih boy uzatma etkisi yaratır.
