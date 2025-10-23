Fırfırlı parçalar nasıl kombinlenir?

Fırfırlar kıyafete hacim, doku ve görsel ağırlık ekler. Bu nedenle görsel merkezi oluştururlar, kullanıldığı bölgeye göre oranları değiştirirler (algıyı etkilerler) ve hareket katarlar. Bu etkileri lehinize çevirmek için fırfırı nerede ve nasıl kullanacağınızı bilmek çok önemlidir. Fırfır kullanımında temel kural tek bir odak noktası oluşturmaktır. Bu nedenle bir kombinde yalnızca bir fırfırlı parça kullanılmalı. Eğer üst parçada fırfır varsa alt düz ve sade olmalıdır. Çünkü birden fazla fırfır görsel çatışma, karmaşa yaratır ve vücut hatlarını okunmaz kılar.