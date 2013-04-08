Bu yiyecekler enerji veriyor

Enerji veren yiyecekler nelerdir?

Bütün yiyeceklerin içinde enerji vardır ancak hepsi eşit şekilde olmadığından metabolizmaya faydası olacak ve sizi enerjik kılacak belli başlı gıdalar var. İşte onlardan bazıları...

Bol vitamin almanız enerjik hissetmenize yol açar. Özellikle B kompleks vitaminleri ve omega 3 yağ asitleri en çok enerji veren gıdalar arasındadır. Listedeki yiyeceklerle, gün içinde ihtiyacınız olan enerjiyi karşılayabilirsiniz.

1- Kahve

Kafeinin en yaygın kullanıldığı kahve, enerji denilince ilk akla gelendir. Akşam vakti içilmesi, uyku düzeninde sorun yaratacağı için önerilmese de gün içinde içeceğiniz bir fincan kahve size enerji verecek ve dikkatinizi toplamanızı sağlayacaktır.

2- Bitter çikolata

Eğer çikolatayı enerji almak için yiyorsanız, mümkün olan en yüksek kakao miktarlı çikolataları tercih etmelisiniz. Kakaonun içinde stresle savaşan, enerji veren ve dikkati toplayan maddeler vardır.

3- Narenciye

Tam bir C Vitamini kaynağı olan bu meyveler, enerji arttırır ve dikkatinizi toplamanızda size yardımcı olur.

4- Su

Pek çok nedenden dolayı su içmenin yararı tartışılmaz. En başlıca nedenlerden birisi de enerji vermesidir. Eğer kendinizi halsiz hissediyorsanız, bunun nedeni vücudunuzun susuz kalması olabilir. Bu nedenle enerjik olmak için ilk yapmanız gereken su içmektir.

5- Kepekli gevrek

B kompleks vitaminleri ve kompleks karbonhidratları sayesinde, kepekli gevrekler uzun süreli enerji sağlayabileceğiniz bir kaynak.

6- Somon balığı

Yağlı bir balık olan somon, omega 3 kaynağıdır ve kas ve diğer dokuların yapı taşlarını oluşturduğundan enerji vermekte oldukça başarılıdır.

7- Yumurta

B Vitamini ailesindeki esas besinlerden biri olan kaolin sayesinde, yumurta pek çok açıdan enerji verir. Metabolizmada kaolin mevcuttur ve merkezi sinir sisteminin çalışmasına yardım eder.

8- Fasulye

B Vitamini zengini fasulye, içeriğindeki protein ve kompleks karbonhidratlar sayesinde gün içinde sizi enerjik tutar.

9- Koyu yeşil sebzeler

Kara lahana, pazı, su teresi ve diğer koyu yeşil sebzeler, içeriğindeki folat, C Vitamini, K Vitamini, kalsiyum ve beta karoten ile beyni çalıştıran enerjinin yükselmesini sağlar.

10- Ceviz

Mükemmel bir enerji kaynağı olan ceviz Omega 3 açısından oldukça zengindir.