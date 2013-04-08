Bu yiyecekler enerji veriyor

Bol vitamin almanız enerjik hissetmenize yol açar. Özellikle B kompleks vitaminleri ve omega 3 yağ asitleri en çok enerji veren gıdalar arasındadır. Listedeki yiyeceklerle, gün içinde ihtiyacınız olan enerjiyi karşılayabilirsiniz.
Kafeinin en yaygın kullanıldığı kahve, enerji denilince ilk akla gelendir. Akşam vakti içilmesi, uyku düzeninde sorun yaratacağı için önerilmese de gün içinde içeceğiniz bir fincan kahve size enerji verecek ve dikkatinizi toplamanızı sağlayacaktır.
Eğer çikolatayı enerji almak için yiyorsanız, mümkün olan en yüksek kakao miktarlı çikolataları tercih etmelisiniz. Kakaonun içinde stresle savaşan, enerji veren ve dikkati toplayan maddeler vardır.
Tam bir C Vitamini kaynağı olan bu meyveler, enerji arttırır ve dikkatinizi toplamanızda size yardımcı olur.
Pek çok nedenden dolayı su içmenin yararı tartışılmaz. En başlıca nedenlerden birisi de enerji vermesidir. Eğer kendinizi halsiz hissediyorsanız, bunun nedeni vücudunuzun susuz kalması olabilir. Bu nedenle enerjik olmak için ilk yapmanız gereken su içmektir.
B kompleks vitaminleri ve kompleks karbonhidratları sayesinde, kepekli gevrekler uzun süreli enerji sağlayabileceğiniz bir kaynak.
Yağlı bir balık olan somon, omega 3 kaynağıdır ve kas ve diğer dokuların yapı taşlarını oluşturduğundan enerji vermekte oldukça başarılıdır.
B Vitamini ailesindeki esas besinlerden biri olan kaolin sayesinde, yumurta pek çok açıdan enerji verir. Metabolizmada kaolin mevcuttur ve merkezi sinir sisteminin çalışmasına yardım eder.
B Vitamini zengini fasulye, içeriğindeki protein ve kompleks karbonhidratlar sayesinde gün içinde sizi enerjik tutar.
Kara lahana, pazı, su teresi ve diğer koyu yeşil sebzeler, içeriğindeki folat, C Vitamini, K Vitamini, kalsiyum ve beta karoten ile beyni çalıştıran enerjinin yükselmesini sağlar.
Mükemmel bir enerji kaynağı olan ceviz Omega 3 açısından oldukça zengindir.
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öğretmenimiz ödev verdi bunun sayesinde bitirdim ve öğretmenim çok beğendi çok teşekür ederim sağ olun var olunCevapla
Peki makarna , sirke , ekmek , şeker , yağdan hangisi vücututumuza daha çok enerji verir?Cevapla
Su enerji vermez.. düzeltmek istedimCevapla
meyveCevapla
bende tam böyle bişey arıyodumCevapla
güzel olmuşCevapla
MeyveCevapla
GuugghhhhnCevapla